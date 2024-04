Preguntas y respuestas con el doctor: ¿Puede la vacuna contra el Covid causar vértigo? La Dra. Renée Hoenderkamp responde todas tus preguntas candentes.

Los problemas de salud generalmente no tienen soluciones rápidas y se encuentran dentro de zonas grises.

Estas verdades inevitables explican por qué los médicos y los pacientes chocan.

Las preguntas enviadas a la famosa Dra. Renée Hoenderkamp del NHS esta semana a través de [email protected] hablan de este desafío eterno.

Para la sesión de preguntas y respuestas de esta semana, ella aborda informes anecdóticos de vértigo inducido por la vacuna Covid, las dificultades en el tratamiento de la deficiencia de B12 y el hombro congelado.

Es importante recordar que los consejos a continuación son generales y no individuales, y siempre debe buscar atención médica individualizada de un médico.

Con esas advertencias en mente, a continuación encontrará las respuestas de la Dra. Hoenderkamp a las preguntas candentes de los miembros de GB News.

¿La vacuna Covid puede causarle vértigo? Trabajo en un sitio de construcción y estoy convencido de que lo estoy sufriendo desde la última vez que me vacuné. ¿Has oído hablar de esto?

Esta es una pregunta muy interesante, ¡porque la respuesta real es que no lo sabemos con certeza! Sin embargo, trataré de ayudar.

Ciertamente hay muchos informes anecdóticos de tinnitus empeorando o comenzando después de la administración de la vacuna Covid-19. Sin embargo, también hay informes similares después de la infección por Covid-19.

Esto indicaría que la proteína espiga en el virus en sí es la culpable, ya que esta es replicada por la administración de las vacunas Moderna o Pfizer, lo que indica a las células del cuerpo que produzcan la proteína espiga.

Entonces, ¿qué está sucediendo? La proteína espiga, sea cual sea la forma en que ingresa al cuerpo (vacuna o infección), tiene un efecto inflamatorio en muchos tejidos y los científicos han sugerido que este efecto es una causa potencial de tinnitus, especialmente cuando afecta al cerebro o la médula espinal y la inflamación no se resuelve y continúa. Esta inflamación es mediada por anticuerpos anti-espiga que pueden reaccionar con antígenos en cualquier parte de la vía auditiva y alimentar una reacción inflamatoria.

En el Reino Unido, ha habido 8,078 informes de tarjetas amarillas (el método para informar reacciones adversas a medicamentos a la MHRA) de tinnitus después de la vacuna Covid y parece que estos están principalmente vinculados con la primera administración. Esto sugiere que algunas personas tienen una predisposición al tinnitus y esta inflamación continua es el desencadenante que lo inicia. Vale la pena mencionar que hay evidencia de que la vacuna contra la gripe también tiene vínculos similares.

Entonces, parece que lo que estás pensando podría ser correcto y, aunque las opciones de tratamiento para el tinnitus varían significativamente, los corticosteroides parecen ser la opción de tratamiento para el tinnitus inducido por la vacuna Covid reportado en la literatura. Por lo tanto, puede valer la pena intentarlo si aún no lo has hecho. También asegúrate de ser atendido por un consultor de oído, nariz y garganta (ENT) si aún no has sido referido por tu médico.

Se necesitan con urgencia ensayos de otras intervenciones que puedan ayudar con el tinnitus asociado a la vacuna. Consulta un recurso útil aquí.

Me han recetado pastillas para mi deficiencia de B12 pero no están aliviando mis síntomas. ¿Por qué nada está funcionando?

Esta es una pregunta interesante, ya que muchas personas pueden tener una ‘deficiencia’ potencial de vitamina B12, pero hay un área gris sobre cuál es ese nivel en realidad y muchas personas pueden estar por debajo del nivel óptimo sin tener síntomas en absoluto.

Una deficiencia ocurre cuando tu cuerpo no está recibiendo o absorbiendo suficiente vitamina B12 de los alimentos que necesita para funcionar correctamente.

La vitamina B12 es un nutriente importante que ayuda a tu cuerpo a producir glóbulos rojos. Cuando tienes niveles bajos de vitamina B12, puede causar problemas físicos, neurológicos y psicológicos. Estos pueden incluir:

– Pérdida de apetito

– Náuseas, diarrea, vómitos

– Dolor en la boca/lengua

– Fatiga/debilidad

– Entumecimiento u hormigueo en manos y pies.

– Problemas de visión.

– Problemas de memoria

– Problemas de humor

La deficiencia de vitamina B12 puede tratarse con medicamentos orales diarios, pero si es grave o causa anemia, a veces es mejor tratarla con inyecciones.

Aunque todos estos síntomas pueden ser causados por la deficiencia de vitamina B12, también se superponen de manera significativa con otras deficiencias/enfermedades, por ejemplo, enfermedad tiroidea.

Entonces, en tu caso, sugeriría el siguiente enfoque para ver por qué sigues sintiéndote mal después del tratamiento:

– Verifica tus niveles de vitamina B12.

– Si están dentro del rango, es probable que tus síntomas sean causados por algo más y tu médico necesita investigar más al respecto.

– Si no están dentro del rango, entonces el tratamiento no está funcionando para ti y debes considerar un método de administración diferente, por ejemplo, inyecciones, spray nasal, etc., y si has probado esto, una dosis más alta. También verifica otros nutrientes como el folato que son necesarios para niveles saludables de B12.

– Verifica tu dieta y asegúrate de tener

– Muchos alimentos ricos en vitamina B12 (carne roja, pescado, aves de corral, huevos, leche y otros productos lácteos).

– Evita el alcohol, ya que el consumo frecuente/excesivo de alcohol puede dificultar la absorción de la vitamina B12.

– Si tienes una enfermedad digestiva, por ejemplo, Crohn/ceLIACO, asegúrate de que se maneje de manera óptima.

Otras investigaciones deben incluir estudios de hierro, pruebas de función tiroidea y autoanticuerpos, inflamación intestinal/enfermedad inflamatoria.

¡Espero que esto te ayude o al menos te dé algunas pistas!

Tengo hombro congelado en ambos hombros y es casi imposible dormir de noche y me está volviendo loco. Si atrapo mal mi hombro derecho, el dolor me hace caer al suelo. ¿Cómo puedo poner fin a este sufrimiento?

El hombro congelado, o capsulitis adhesiva como se le conoce, es una afección inflamatoria del hombro que gradualmente causa rigidez, dolor y reducción del movimiento, especialmente rotación externa. Puede aparecer lentamente y luego resolverse igualmente lentamente, pero a menudo tiene un inicio repentino con una resolución lenta. Es cuatro veces más común en mujeres y enfermedades comunes como la diabetes y la enfermedad tiroidea aumentan el riesgo.

El dolor puede ser debilitante y aún más cuando ambos hombros están afectados. La discapacidad del hombro congelado afecta acciones cotidianas como alcanzar, especialmente por encima de la cabeza (por ejemplo, colgar la ropa) o hacia los lados (por ejemplo, abrocharse el cinturón de seguridad), cargar y levantar bolsas, dificultades en la higiene personal, vestirse y peinarse. El dolor de cuello también está asociado frecuentemente con el hombro congelado.

No hay tratamientos definitivos para el hombro congelado, lamentablemente, por lo que aunque los cubriré aquí, lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra, y generalmente se trata de una combinación de terapia física, actividades ajustadas, alivio del dolor y tiempo. Las terapias físicas tendrán como objetivo restaurar el movimiento de la articulación con el tiempo y pueden incluir estiramiento, terapia manual (fisioterapia práctica), ultrasonido, crioterapia o estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS).

Las inyecciones de esteroides intraarticulares pueden ayudar (si no hay desgarros en los ligamentos) seguidas de ejercicios de rehabilitación.

Si has pasado por todo lo anterior y tienes al menos seis meses en el proceso, entonces se pueden considerar tratamientos más invasivos, que incluyen hidrodilatación capsular mediante la inyección de suero en la articulación para estirar la cápsula, manipulación bajo anestesia donde se desgarra o estira manualmente la cápsula, y liberación quirúrgica de la cápsula a través de la cirugía con técnica de agujero de la cerradura.

En cuanto a la duración natural de esta lesión, el hombro congelado generalmente se resolverá, con una duración normal de 1 a 3.5 años con un promedio de 30 meses. En el 15 por ciento de los pacientes, el otro hombro se verá afectado dentro de cinco años. ¡Así que has tenido mala suerte!

Pensé en compartir contigo un consejo más que he visto funcionar bien para aliviar el dolor y que se puede usar fácilmente debajo de la ropa y por la noche, y es este soporte. ¡Buena suerte!

