Empleado del NYPD disparó un arma al remover a estudiantes universitarios barricados del pasillo, lo confirmaron los fiscales.

Un agente de policía que estuvo involucrado en desalojar a los manifestantes de un edificio de la administración de la Universidad de Columbia a principios de esta semana disparó su arma dentro del pasillo, confirmó un portavoz de la oficina del fiscal de distrito Alvin Bragg el jueves.

Nadie resultó herido, según el portavoz Doug Cohen, quien dijo que había otros oficiales pero no estudiantes en las inmediaciones. Añadió que la oficina de Bragg está llevando a cabo una revisión.

No proporcionó detalles adicionales sobre el incidente, que fue primero reportado por el medio de noticias The City.

El Departamento de Policía de Nueva York no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press.

Los disparos ocurrieron cuando los oficiales asaltaron Hamilton Hall el martes por la noche. Los manifestantes pro-palestinos habían estado atrincherados dentro durante más de 20 horas. Un video mostraba a los oficiales con bridas y escudos antimotines entrando por una ventana del segundo piso. La policía dijo que los manifestantes en el interior no presentaron una resistencia sustancial.

Más de 100 manifestantes fueron arrestados durante la represión. Forman parte de las más de 2.000 personas que han sido arrestadas durante las protestas pro-palestinas en los campus universitarios de los Estados Unidos en las últimas semanas, según un recuento de The Associated Press del jueves.

Los manifestantes de Columbia habían tomado el control de Hamilton Hall a principios del martes, intensificando su presencia en el campus a partir de un campamento de tiendas que estaba allí desde el 17 de abril. El campamento fue uno de los primeros en los campus universitarios.

A pesar de los más de 100 arrestos al día siguiente y el desalojo de las tiendas, los manifestantes desafiaron las amenazas de suspensión para regresar al campamento. Luego, intensificaron su protesta ocupando Hamilton Hall, un edificio de administración que fue igualmente tomado en 1968 por estudiantes que protestaban contra el racismo y la Guerra de Vietnam.

Más allá del campus de Nueva York de Columbia, las manifestaciones y arrestos han ocurrido en casi todos los rincones de la nación. En las últimas 24 horas, han llamado la atención en la Universidad de California, Los Ángeles, donde se vivieron escenas caóticas la madrugada del jueves cuando los oficiales vestidos de antidisturbios se enfrentaron a una multitud de manifestantes.

Cientos de manifestantes en UCLA desobedecieron órdenes de abandonar, algunos formando cadenas humanas mientras la policía lanzaba bombas de luz para dispersar a las multitudes.

Al menos 200 personas fueron arrestadas, dijo el sargento Alejandro Rubio de la Patrulla de Carreteras de California, citando datos del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Otras 300 personas se fueron voluntariamente a lo largo del enfrentamiento que duró varias horas, algunas salieron del campamento con las manos sobre la cabeza en un gesto de rendición pacífica, de acuerdo con la universidad. Otros huyeron mientras los oficiales con garrotes empujaban en medio de las multitudes que sumaban más de 1,000 personas.

Más tarde la mañana del jueves, los trabajadores retiraron barricadas y desmantelaron el fortificado campamento de los manifestantes. Bulldozers recogieron bolsas de basura y tiendas de campaña. Royce Hall estaba cubierto de graffiti.

Los campamentos de tiendas de protesta de los manifestantes, solicitando a las universidades dejar de hacer negocios con Israel o empresas que apoyan la guerra en Gaza, se han extendido por los campus de todo el país en un movimiento estudiantil completamente diferente al de este siglo.

Las manifestaciones comenzaron en la Universidad de Columbia el 17 de abril, con estudiantes pidiendo el fin de la guerra entre Israel y Hamas, que ha matado a más de 34,000 palestinos en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud local. Israel lanzó su ofensiva en Gaza después de que los militantes de Hamas asesinaran a unos 1,200 personas, en su mayoría civiles, y tomaran aproximadamente 250 rehenes en un ataque en el sur de Israel el 7 de octubre.

El canciller de UCLA, Gene Block, dijo en un comunicado el jueves que el campamento se había convertido en “un foco de violencia grave y una gran disruptiva”. Añadió que los enfrentamientos entre manifestantes y contramanifestantes durante días ponían en peligro a personas en el campus, resultando en que los estudiantes no pudieran ir a clase, que edificios tuvieran que cerrarse y clases cancelarse.

“La semana pasada ha sido uno de los periodos más dolorosos que nuestra comunidad UCLA ha experimentado”, dijo. “Ha fracturado nuestro sentido de unión y ha desgarrado nuestros lazos de confianza, y seguramente dejará una cicatriz en el campus”.

Los agentes de policía vistiendo trajes antidisturbios ingresaron al campus de UCLA por cientos en la madrugada del jueves. Llevando escudos y chalecos protectores, extendieron sus garrotes para separarse de los manifestantes, que llevaban cascos y máscaras antigás y cantaban: “Quieres paz. Queremos justicia”.

Por horas, los oficiales advirtieron por altoparlantes sobre la posibilidad de arrestos si la multitud no se dispersaba. Hubo empujones y forcejeos entre manifestantes y la policía. Helicópteros de la policía sobrevolaban y el sonido de las bombas de luz atravesaban el aire. Los policías les quitaban los cascos y los anteojos protectores a los manifestantes mientras los arrestaban.

La policía desmanteló metódicamente la barricada del campamento, hecha de contrachapados, paletas, cercas metálicas y contenedores de basura, y luego derribaron los toldos y las tiendas de campaña.

La presencia policial y las advertencias continuas contrastaban con la escena del martes por la noche, cuando contramanifestantes atacaron el campamento pro-palestino. Los administradores del campus y la policía no intervinieron ni solicitaron refuerzos durante horas. Nadie fue arrestado, pero al menos 15 manifestantes resultaron heridos.

La respuesta tardía recibió críticas de líderes políticos, incluyendo al gobernador de California, Gavin Newsom, y los funcionarios prometieron una revisión independiente.

Ariel Dardashti, un estudiante universitario a punto de graduarse en UCLA en estudios globales y sociología, dijo que ningún estudiante debería sentirse inseguro en el campus.

“No debería llegar al punto en que los estudiantes estén siendo arrestados”, dijo Dardashti el jueves en el campus.

Dardashti dijo que puede relacionarse con el trauma que sufren los palestinos.

“Cuando mi padre huía de Irán, rezó para que sus hijos no tuvieran que enfrentarse al antisemitismo”, dijo Dardashti. “Tenemos miedo de tener que huir de nuevo de la misma manera en que lo hicieron nuestros padres”.

La televisión estatal iraní transmitió imágenes en vivo de la acción policial en UCLA, al igual que la cadena árabe Al Jazeera de Catar. Imágenes en vivo de Los Ángeles también se mostraron en las redes de televisión israelíes.

Israel ha calificado las protestas de antisemitas, mientras que los críticos de Israel dicen que utiliza esas acusaciones para silenciar la oposición. Aunque algunos manifestantes han sido captados en cámara haciendo comentarios antisemitas o amenazas violentas, los organizadores de las protestas —algunos de los cuales son judíos— las consideran un movimiento pacífico para defender los derechos palestinos y protestar contra la guerra.

El presidente Joe Biden defendió el jueves el derecho de los estudiantes a protestar pacíficamente, pero criticó el desorden de los últimos días.

Los líderes republicanos de California criticaron a las administraciones universitarias por no proteger a los estudiantes judíos y permitir que las protestas escalen hasta la “anarquía y la violencia”. Solicitaron el despido de los líderes en UCLA y California State Polytechnic University, Humboldt, y promovieron una propuesta que recortaría los salarios de los administradores universitarios.

“Tenemos una gran cantidad de personas en estas universidades que ganan sueldos de seis cifras y se quedaron de brazos cruzados y no hicieron nada”, dijo el líder republicano de la Asamblea, James Gallagher, a los reporteros.

Mientras tanto, los campamentos de protesta en escuelas de todo Estados Unidos fueron despejados por la policía —con más arrestos— o cerrados voluntariamente.

Un profesor de un colegio de Illinois dijo que sufrió varias costillas rotas y una mano fracturada durante una protesta a favor de Palestina el sábado en la Universidad Washington en St. Louis.

Un video de espectadores muestra el arresto de Steve Tamari, un profesor de historia de la Universidad del Sur de Illinois en Edwardsville. Parece estar acercándose para tomar video o fotos de los manifestantes detenidos cuando varios oficiales lo derriban bruscamente.

En una publicación en la plataforma social X, Sandra Tamari dijo que su esposo necesitó cirugía en la mano y tiene nueve costillas rotas.

Tamari dijo en un comunicado el jueves que era “un pequeño precio a pagar por el genocidio continuo de Israel en Gaza”. La policía del campus remitió las preguntas al departamento de comunicaciones de la universidad, que no respondió a un pedido de comentarios.

En otros lugares, los funcionarios de la Universidad de Minnesota llegaron a un acuerdo con los manifestantes para no interrumpir las graduaciones. Acuerdos similares se han alcanzado en Northwestern University en el área de Chicago, la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey y la Universidad de Brown en Rhode Island.

Por otro lado, un grupo de profesores de la Universidad de Columbia condenó el jueves al liderazgo de la escuela por pedir a la policía que desaloje a los manifestantes en lo que el grupo llamó un “ataque policial horrendo contra nuestros estudiantes”. Los agentes irrumpieron en un edificio el martes, dispersando una manifestación que había paralizado la escuela y tomando bajo custodia a más de 100 personas.