El presidente de la FDIC, Martin Gruenberg, renunciará tras una investigación de acoso en el lugar de trabajo.

Unlock the US Election Countdown newsletter for free

Las historias importantes sobre dinero y política en la carrera por la Casa Blanca

Martin Gruenberg ha anunciado que renunciará como presidente de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos después de que una investigación encontrara una cultura laboral “misógina” en el regulador bancario de Estados Unidos y cuestionara su liderazgo.

“Ante los recientes acontecimientos, estoy dispuesto a renunciar a mis responsabilidades una vez que se confirme un sucesor,” dijo Gruenberg, quien ha estado en el regulador bancario desde 2005, en un comunicado el lunes.

“Hasta ese momento, seguiré cumpliendo mis responsabilidades como presidente de la FDIC, incluida la transformación de la cultura laboral de la FDIC,” agregó. “He llevado a cabo de manera fiel la misión críticamente importante de la FDIC de mantener la confianza pública y la estabilidad en el sistema bancario”.

La salida de Gruenberg se produce mientras los reguladores bancarios de Estados Unidos avanzan en la implementación de reformas — conocidas como Basilea III — que obligarían a los bancos a aumentar sus requisitos de capital. Las reformas son ampliamente rechazadas en Wall Street y por republicanos y algunos demócratas en Washington.

Sam Michel, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, dijo el lunes que el presidente Joe Biden “pronto presentará un nuevo candidato para presidente de la FDIC” y “espera que el Senado confirme al candidato rápidamente”.

Nombrar al sucesor de Gruenberg mientras los demócratas controlan el Senado, antes de las elecciones generales de 2024 en noviembre, le da a Biden más poder sobre el próximo nombramiento — ayudando a impulsar la implementación de Basilea III.

La presencia de Gruenberg en la FDIC hasta que se confirme un sucesor significa también que los demócratas retendrán una mayoría de 3-2 en la junta directiva de la agencia.

Gruenberg “ha ayudado a proteger la economía de la inestabilidad financiera y ha trabajado para garantizar que el sistema bancario sirva de manera más justa a más estadounidenses,” dijo Michel, mientras destacaba “su compromiso de implementar rápidamente las recomendaciones hechas en el informe reciente”.

El anuncio de Gruenberg se produjo pocas horas después de que Sherrod Brown, el presidente demócrata del poderoso comité bancario del Senado, instara a la Casa Blanca a reemplazarlo tras “nuevas comunicaciones de empleados de la FDIC”. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre la declaración de Brown.

La FDIC había encargado el informe independiente, que fue elaborado por el bufete de abogados Cleary Gottlieb y publicado a principios de este mes, en respuesta a informes de prensa sobre acoso y discriminación contra empleadas mujeres.

Los hallazgos describían al organismo de vigilancia como un “club de amigos donde el favoritismo es común, los directivos se protegen mutuamente y los altos ejecutivos con reputaciones bien conocidas por perseguir relaciones románticas con subordinados disfrutan de largas carreras sin aparentes consecuencias”.

El informe afirmaba que el personal de la FDIC había visto a Gruenberg, quien ha dirigido la agencia durante 10 de los últimos 13 años, “perder los estribos y expresar enojos de formas que consideraban ofensivas e inapropiadas”.

Gruenberg se disculpó con el personal en un memo interno en respuesta al informe, al que calificó de “impactante”.

Reporte adicional de Stephen Gandel