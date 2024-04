El jugador de los Timberwolves, Anthony Edwards, ya no puede huir de la fama.

PHOENIX — Recién salido, probablemente, del acto más importante de su corta carrera, Anthony Edwards se sentó frente al mundo con una musculosa blanca y una gorra de los Atlanta Braves completamente negra que se posicionaba holgadamente, flotando justo por encima de su nítida línea capilar, haciéndole lucir más como un extra en el video “Player’s Ball” de Outkast que como el futuro rostro de la NBA.

Edwards es quien es. Divertido. Encantador. Inteligente. Campesino. Lo lleva todo, en voz alta y orgullosamente. También es un competidor. Un provocador. Lleva todas esas cosas tan fuerte, tan orgullosamente.

Sumas todo eso y tienes una estrella. Sumas todas esas cosas más una actuación de 40 puntos en una victoria de 122-116 ante los Phoenix Suns que barrió la serie de playoffs el domingo por la noche, y comienzas a adentrarte en el estrellato.

Sin embargo, Edwards, por una razón u otra, teme ir allí. Por más honesto, atrevido y confiado que pueda ser, vive una timidez dentro del joven de 22 años cuando se trata de hablar sobre su estatus dentro del club más prestigioso del deporte.

Hace un año, antes de una derrota en la primera ronda ante los Nuggets, campeones defensores, Edwards dijo que no podía considerarse una joven estrella hasta que “gane en los playoffs”.

Un año después, lo hizo. Edwards no solo ganó en los playoffs, sino que fue el líder en una serie que contó con jugadores como Devin Booker y Kevin Durant, su jugador favorito de todos los tiempos. Edwards llevó a su organización a alturas que no había visto en 20 años, a la segunda ronda de los playoffs de la NBA. Lo hizo con clavadas impresionantes. Lo hizo con un dulce tiro al aro. Lo hizo con defensa férrea. Lo hizo con liderazgo. Lo hizo con el gesto “¡Que se jodan!” de la WWE. Lo hizo mientras le daba una buena bronca al jugador a quien ha admirado desde los 5 años.

Estas son las cosas que hacen a las estrellas. Así es como se ve el estrellato.

“No, aún no, hombre”, dijo Edwards el domingo después de alcanzar el objetivo que se había impuesto hace un año. “Todavía no.”

Edwards, sin saberlo, perdió el privilegio de decidir quién es y quién no es en esta liga.



Kevin Durant felicita a Anthony Edwards después de que Minnesota barrió a Phoenix en la primera ronda de los playoffs de la NBA. (Christian Petersen / Getty Images)

Cuando anotas 40 puntos en una victoria para cerrar la serie, en la carretera, eres una estrella. Cuando juegas 79 partidos de temporada regular y eres el mejor jugador de un equipo que estuvo a un juego de tener el mejor récord de tu conferencia, eres una estrella. Cuando eres uno de los 12 jugadores, con 22 años, elegidos para representar a tu país en los Juegos Olímpicos, eres una estrella. Cuando haces reír a todos cada vez que estás frente a un micrófono, pides McDonald’s por Uber Eats inmediatamente después de un juego, como lo hiciste en Detroit la temporada pasada, eres una estrella.

“Es la cara de la liga”, dijo el compañero de equipo Karl-Anthony Towns, quien se sentó junto a Edwards mientras su lado reservado tomaba el centro del escenario al hablar sobre su estatus en la NBA. “Odia cuando lo digo, pero es cierto. Como dije, ‘un futuro tan brillante que hay que ponerse las gafas de sol’.”

Los jugadores comunes no deciden dominar cuando tienen la oportunidad de acabar con su oponente de una vez por todas. No tienen esa capacidad. Las estrellas tienen un 11 de 15 en tiros de campo para 31 puntos en la segunda mitad cuando su equipo está por detrás al medio tiempo como lo hizo Edwards el domingo. Las estrellas reúnen el último pedacito de energía al final del cuarto periodo para clavar un mate de “¡Buenas noches!” —como lo hizo con poco más de dos minutos para jugar cuando dejó a Bradley Beal atrás en la esquina, dio un paso de reunión, lanzó desde afuera de la zona restringida y apartó a su héroe de la infancia mientras castigaba el aro como si hubiera lastimado a su hermana.

Las estrellas llaman la atención de su otro compañero estrella en medio del caos cuando cometen un error, como lo hizo Edwards cuando Towns cometió otra falta innecesaria con el juego en juego.

Edwards no puede huir más. No importa cuánto lo intente. Si no quiere ser una estrella, entonces deja de jugar como una.

“Él se eleva a la ocasión”, dijo el alero de los Wolves Kyle Anderson a The Athletic.

Las estrellas también hacen mejores a sus compañeros de equipo. Ese es el punto de tener una estrella. La gravedad de una persona hace que la existencia de otras sea más significativa.

Edwards desmenuzó la defensa de los Suns como creador de juego. Los 40 puntos serán el titular, pero también tuvo seis asistencias con solo dos pérdidas de balón en 41 minutos de juego. Debería haber tenido 10 o más asistencias, pero los Wolves no podían encestar canastas en los primeros 24 minutos del juego.

Hubo señales durante la temporada, pero fue esta serie donde Edwards floreció como creador para los demás. Hubo momentos al comienzo de su carrera cuando sentía que pasaba el balón porque tenía que hacerlo. No había otro lugar para él.

A medida que avanzó la temporada y se desarrolló esta serie de playoffs, Edwards estaba recibiendo dobles coberturas para poder crear ventajas y hacer el pase a un compañero abierto, para involucrar a sus compañeros en el flujo del juego, para que este equipo de Timberwolves pudiera potencialmente hacer algo que solo un equipo antes ha logrado en la historia de la franquicia después de 35 años.

Pero bueno, Edwards no es una estrella.

“Es una buena persona”, dijo el asistente de entrenador de Minnesota, Micah Nori, quien reemplazó al entrenador Chris Finch después de una colisión en la banca en el cuarto periodo que lo dejó con una lesión grave en la pierna. “Y lo que quiero decir con eso es que confían en él. Tiene algo de humor propio. Han visto todas sus entrevistas. Es el primero en felicitar y mover toda su gloria hacia sus compañeros. Todos lo quieren.

“Cuando él juega, hace la jugada correcta, y saben que le importa, no solo a él sino al equipo, ha hecho un buen trabajo al dar un paso adelante en ese aspecto.”

Edwards puede seguir huyendo de la etiqueta todo lo que quiera, pero si no quiere abrazarla por miedo a estar satisfecho, entonces nunca desaparecerá. Su mentalidad es correcta. Sus intenciones son buenas. Pero es imposible para cualquier persona con dos ojos y un poco de sentido no ver una estrella cuando miran a Edwards.

Desde este punto en adelante, no tiene sentido preguntarle a Edwards al respecto. Él ha hablado —con su juego y su personalidad. Nunca necesita decirlo en voz alta. Todos seguiremos diciéndolo por él.

“Es mi jugador favorito de ver”, dijo Durant de su pupilo estrella después del juego del domingo. “Ha crecido tanto desde que entró en la liga. A los 22 años, su amor por el juego brilla con fuerza. Esa es una de las razones por las que más me gusta, porque simplemente ama el baloncesto y está agradecido de estar en esta posición.

“Será alguien a quien seguiré durante el resto de su carrera”.

(Foto superior: Ross D. Franklin / Associated Press)