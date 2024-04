Cómo escribir un currículum de MBA, sección por sección

Aplicar a una escuela de negocios o un programa de MBA puede ser estresante. Necesitarás reunir transcripciones y puntajes de exámenes, completar una solicitud y probablemente hacer una entrevista exitosa, pero quizás la pieza más crítica de todo es un currículum vitae de MBA. Este documento importante enumerará muchos de los mismos elementos que un currículum vitae tradicional, como tu historial educativo y experiencia laboral.

¿Pero un currículum vitae de MBA también tiene una función principal diferente al currículum vitae típico que podrías presentar para tratar de conseguir un trabajo? Está diseñado para conseguirte un lugar en un programa de MBA. Si escribir un currículum vitae de MBA se siente intimidante, saber qué poner en él y algunas tácticas de estructuración adicionales pueden ayudar a calmar tus nervios.

PUBLICIDAD

El MBA en línea de Kenan-Flagler UNC, clasificado como STEM. Mira a Tar Heel ROI. Sin compromisos. Visita la página webEl MBA en línea de Kenan-Flagler UNC, clasificado como el mejor, es una opción principal para profesionales experimentados con un sólido desempeño universitario. Puedes obtener tu título a tu propio ritmo, en 18 a 36 meses, sin sacrificar calidad académica y rigor. Accede a beneficios profesionales de por vida y únete a una comunidad global de más de 42,000 exalumnos con un MBA en línea acreditado por AACSB de UNC-Chapel Hill. Exención de GMAT disponible. Aprende más hoy.

Sobre el MBA en línea de Kenan-Flagler UNC, clasificado como STEM. Mira a Tar Heel ROI. Sin compromisos. Visita la página web El MBA en línea de Kenan-Flagler UNC, clasificado como el mejor, es una opción principal para profesionales experimentados con un sólido desempeño universitario. Puedes obtener tu título a tu propio ritmo, en 18 a 36 meses, sin sacrificar calidad académica y rigor. Accede a beneficios profesionales de por vida y únete a una comunidad global de más de 42,000 exalumnos con un MBA en línea acreditado por AACSB de UNC-Chapel Hill. Exención de GMAT disponible. Aprende más hoy.

Currículum vitae de MBA vs. currículum vitae de trabajo

Como se ha señalado, un currículum vitae de MBA debe sentirse familiar para muchos posibles estudiantes de escuelas de negocios.

“Un currículum vitae de MBA es muy similar a un currículum vitae de trabajo”, dice Kaneisha Grayson, fundadora y directora ejecutiva de The Art of Applying, una consultoría de admisiones de MBA. Agrega que ambos tipos de currículums serán, o deberían ser, de una sola página, incorporar un formato claro y profesional, y detallar los logros educativos y profesionales del solicitante.

“Diría que una diferencia entre ambos es que aconsejo a nuestros clientes poner su educación en la parte superior, mientras que con un currículum vitae de trabajo, verías la educación al final”, dice Grayson. Recomienda esta variación porque el objetivo específico de un currículum vitae de MBA es obtener un lugar en una institución educativa.

Entonces, en ese sentido, puede que no haya muchas diferencias entre un currículum vitae de MBA y un currículum vitae de trabajo, pero habrá un enfoque adicional en aspectos específicos de tu historial, todo en un esfuerzo por conquistar la selección o comité de admisiones de un programa de MBA.

Cómo escribir un currículum vitae de MBA

Nuevamente, escribir un currículum vitae de MBA no debería diferir mucho de escribir un currículum vitae tradicional, pero querrás tratar de mantener en mente tu objetivo final, que es obtener un lugar en un programa de MBA. Mientras escribes tu currículum vitae de MBA, mantener ese objetivo en mente debería ser útil, ya que puede ayudarte a seleccionar la información que deseas incluir y las cosas que no deseas incluir.

“Un currículum vitae de MBA está muy especializado hacia el ciclo de aplicación”, dice Ellin Lolis, presidenta y fundadora de Ellin Lolis MBA Consulting. Entonces, nuevamente, mantén en mente el objetivo final. “Tu sección de educación será importante”, dice Lolis, “pero principalmente queremos ver tu enfoque profesional”.

En cuanto a los aspectos prácticos de escribir un currículum vitae de MBA, manténlo simple decidiendo qué incluir, qué dejar fuera y cómo estructurarlo para que sea fácil de leer.

Qué incluir en tu currículum vitae de MBA

Los principales elementos que tu currículum vitae de MBA debería incluir son una sección de educación, una de experiencia laboral o profesional, y una parte que detalla un poco más sobre ti, personalmente, como tus pasatiempos e intereses.

Puedes dejar fuera fotografías, información relacionada con tu escuela secundaria e incluso la mayor parte de tu información de contacto, los expertos dicen.

Nuevamente, haz tu mejor esfuerzo por mantener lo que incluyes en una página. La única vez que podrías probablemente pasar por usar más de una página es si tienes una experiencia profesional extensa y estás solicitando un programa de MBA ejecutivo. ¿Una buena regla general? “Cuando tienes más de siete años de experiencia laboral a tiempo completo después de la universidad”, dice Grayson.

Cómo estructurar un currículum vitae de MBA

En cuanto a la estructura de un currículum vitae de MBA, haz tu mejor esfuerzo para contener la mayoría de los elementos en las secciones mencionadas anteriormente: Educación, antecedentes y experiencia profesional, y una sección dedicada a tus pasatiempos, intereses, habilidades y certificaciones personales, y trabajo comunitario.

Educación

Enumera las escuelas a las que asististe y los títulos que obtuviste, tal vez con algún curso relevante y GPAs en la sección de educación. Tu sección profesional puede diferir dependiendo de tus experiencias específicas y las industrias en las que has trabajado, pero trata de enmarcarlo como una especie de “historia” profesional, que puede mostrar cómo un MBA puede ayudarte a dar el siguiente paso.

Antecedentes profesionales

“En general, el MBA no es un título puramente académico, ya que la mayoría de la gente lo va a obtener para conseguir un trabajo mejor”, dice Lolis. “Lo están haciendo para impulsar su carrera, y en ese punto, lo más relevante es tu trabajo reciente y tu historial profesional”, dice.

Adéntrate también en los detalles sobre tus logros. “No solo repitas tus responsabilidades laborales”, dice Grayson. “Comunica los resultados de tus esfuerzos. Cuantificar los resultados es mucho más significativo y significativo, describe el impacto”, dice.

Pasatiempos, intereses y más

En cuanto a la parte más personal? “Una de las principales diferencias respecto a un currículum vitae de trabajo es que quieren que compartas algunos de tus pasatiempos e intereses”, dice Lolis. “Sé muy específico”, agrega Grayson, “porque el 90% de la gente listará ‘viajar’ como un pasatiempo. “Pero eso no es interesante, tal vez algo como ‘viajar lentamente para encontrar la mejor comida callejera’. Eso es interesante.” Esto, dice, puede ayudar a iniciar una conversación o hacer que tu currículum vitae sobresalga entre la pila.

Además de pasatiempos o intereses específicos, también puedes incluir, agregar trabajo voluntario o comunitario, y tal vez habilidades técnicas o lingüísticas relevantes. Nuevamente, esto puede ayudar a inclinar la balanza a tu favor al mostrar que tienes conocimientos específicos relacionados con una industria o tarea determinada. Cualquier premio aplicable que hayas ganado puede ser bueno de incluir también, ya que muestra que eres capaz de destacar en una área específica.

¿Deberías personalizar tu currículum vitae para cada escuela de negocios?

Los expertos generalmente no recomiendan cambiar tu currículum vitae de MBA al aplicar a diferentes escuelas. En su lugar, busca instrucciones específicas transmitidas por la escuela, si las hay, y realiza los cambios necesarios en consecuencia. Entonces, a menos que tengas una razón realmente convincente, probablemente puedes usar el mismo currículum vitae para varias aplicaciones.

Además, no te excedas en términos de diseño para hacer que tu currículum vitae destaque. “Simplemente mantén un formato tradicional”, dice Lolis, ya que es lo que la mayoría de los equipos de admisiones están acostumbrados a ver y generalmente están buscando. Deja que el contenido del currículum vitae hable por ti, no el diseño.

Dónde acudir si necesitas ayuda

Para muchos futuros estudiantes de MBA, armar un currículum vitae no debería ser demasiado difícil, dado que es en su mayoría el mismo proceso que escribir un currículum vitae tradicional. Sin embargo, si necesitas ayuda, puedes comunicarte con consultores o incluso consultar algunos de los recursos disponibles en las escuelas para ayudarte en el proceso.

Consultores: Hay muchas consultorías de MBA por ahí, incluidas las firmas que fundaron Lolis y Grayson. Pueden ayudar a crear, revisar y criticar un currículum vitae de MBA y darle forma.

Conclusión

En resumen, deberías escribir un currículum vitae de MBA de la misma manera que escribirías un currículum vitae tradicional, con algunas variaciones ligeras. El currículum vitae debería centrarse en tu experiencia profesional y educación previa, mientras detallas algunos de tus intereses personales también. Además, mantén un formato de currículum vitae clásico y mantenlo en una página, si es posible.

También es importante, dicen los expertos, utilizar un formato y estilo básicos: usa un tamaño de fuente de 11 o 12 puntos, un estilo de fuente normal (Arial, Times New Roman, etc.) y, en general, mantente profesional. Y recuerda: no te excedas tratando de obtener puntos de estilo con el diseño o otros elementos del currículum vitae.