Preguntamos a los legisladores: ¿Eclipse o presupuesto? ¿Qué llegará primero?

Con la ayuda de Shawn Ness

Nuevo de Nueva York

Actualmente en desarrollo:

La Legislatura vuelve. Y no, aún no hay un acuerdo presupuestario.

Lo que piensan los legisladores sobre los comentarios de Rebecca Lobo sobre Albany.

Los republicanos organizaron una manifestación de conciencia sobre el antisemitismo.

¿Una prohibición en ciudades ‘secas’?

DÍAS DE ATRASO DEL PRESUPUESTO: 2

¿EL PRESUPUESTO SUPERARÁ AL ECLIPSE?: Las estrellas se están alineando, y eso es una buena o mala noticia para el presupuesto, dependiendo de a quién le preguntes.

Bueno, en realidad, es solo una estrella (el sol) que está listo para alinearse con la luna el lunes. Y el evento celestial podría ser demasiado para algunos legisladores mientras equilibran las negociaciones presupuestarias. Algunos se preguntan si deberían siquiera reunirse el lunes.

“He escuchado a mucha gente que no quiere reunirse durante el eclipse,” dijo la asambleísta Jo Anne Simon, demócrata de Brooklyn.

“No son solo los legisladores que lo dicen. Hay mucha gente que se pregunta lo mismo — todos quieren salir,” dijo la senadora estatal Roxanne Persaud, demócrata de Brooklyn.

El lunes, Playbook escribió cómo la gobernadora Kathy Hochul culpó al Conejo de Pascua del retraso de dos días del presupuesto: “Si la fecha límite no hubiera sido el domingo de Pascua, creo que podríamos haberla cumplido. Realmente lo creo,” dijo.

Ahora, surgen murmullos de que el eclipse del lunes justifica otro día libre.

¿Por qué? Es un fenómeno único en la vida y las grandes reuniones son una buena manera para que los miembros ganen puntos con los electores si están en casa con ellos en lugar de trabajar en un presupuesto estatal ya retrasado.

Pero la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, habló con Playbook y rechazó esa idea, por ahora: “Hasta ahora, el plan es estar aquí el lunes.” Y el presidente de la Asamblea, Carl Heastie: “Tal vez tengamos que ir a verlo en el techo.”

Otro legislador, el senador estatal Andrew Gounardes, fue firme en su predicción: el eclipse vendrá y se irá antes de alcanzar un acuerdo presupuestario.

“Tal vez ver el eclipse nos inspire a terminar este trabajo,” dijo. Y la senadora estatal Liz Krueger opinó: “Quizás hay algo de magia en [el eclipse y el presupuesto] naciendo juntos.”

Pero olvidemos el espacio exterior.

El poder retardante de las festividades religiosas también podría influir en el cronograma presupuestario. Los legisladores planean tomarse un descanso por el Eid el 10 y 11 de abril. Y la Pascua significa que no habrá ninguna reunión en absoluto durante la tercera semana de abril.

Entonces, incluso si los legisladores tienen una sesión durante el día del eclipse, hay seis días de sesión restantes de abril después de mañana para llegar a un acuerdo.

“Creo firmemente que lo resolveremos en el mes de abril,” dijo Stewart-Cousins a Playbook. — Jason Beeferman

OH, ALBANY: La agresión de la ex estrella de la WNBA y analista de TV de ESPN, Rebecca Lobo, contra la ciudad capital de Nueva York no será tolerada.

Lobo criticó la ciudad, que albergaba partes del Torneo de Baloncesto Femenino de la NCAA, por no tener mucho que hacer. Lobo luego se retractó en una publicación en Instagram.

Para los albaneses, un grupo históricamente sensible cada vez que los forasteros se burlan de Smallbany, el daño ya estaba hecho. Todd Shapiro, dueño de War Room Tavern y relaciones públicas, estaba tan indignado que pidió a los bares y restaurantes de la ciudad que cancelaran sus suscripciones a ESPN.

Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen que viajar a Albany seis meses al año? Playbook realizó una encuesta (muy) informal entre los legisladores estatales que estuvieron de acuerdo en que Lobo cometió una falta.

“Hay tantas cosas excelentes que hacer en Albany,” dijo el senador demócrata de Rochester, Jeremy Cooney. “De hecho, Albany es el centro del universo. Puedes llegar a cualquier lugar desde Albany en como tres horas. Puedes ir a los Adirondacks.”

El senador estatal John Mannion, un demócrata del área de Syracuse apasionada por el baloncesto que fue elegido hace cuatro años, dijo que nunca se aburría, señalando que Albany tiene una proliferación de bares irlandeses.

“He encontrado que hay mucho que hacer cuando mi familia viene,” dijo. “Nos aseguramos de participar en diferentes actividades artísticas o disfrutar de los restaurantes.”

El senador del Bronx, Gustavo Rivera, un conocedor establecido de las ofertas de karaoke de Albany, reconoció que el comentario de Lobo hecho en un lunes por la noche podía ser comprendido.

“Puede que tenga razón sobre los lunes,” dijo Rivera, un demócrata. “Hay muchos lugares cerrados los lunes.”

Pero defendió las opciones gastronómicas, muchas de las cuales están a poca distancia del Capitolio.

“En realidad, hay muy buenas opciones gastronómicas aquí en Albany,” dijo. “Savoy Taproom. The Delaware. Copper Crow. Rain es una buena opción un viernes por la noche, también. La mayoría de los lugares a los que voy a pie son los que me encantan.” — Nick Reisman

REHENES ISRAELÍES: La conferencia republicana celebró una manifestación bipartidista para expresar apoyo a todos los rehenes en poder de Hamás para que sean liberados y para crear conciencia sobre el aumento del antisemitismo.

“Somos los pueblos indígenas,” dijo el asambleísta republicano Ari Brown, un legislador judío de Long Island. “Y estos son nuestros hijos que están siendo rehenes hoy. Deben ser liberados.”

Los legisladores y activistas que asistieron fueron guiados en una oración por la paz por un líder de la comunidad judía local.

“Deben ser devueltos a sus familias. Si están muertos, sus cuerpos deben ser devueltos a sus familias, para que podamos rendirles honores y despedirnos,” dijo el líder de la minoría de Senado, Robert Ortt, en el evento.

El senador estatal Jack Martins, un republicano de Long Island, dijo que quiere responsabilizar a aquellos que no muestran apoyo a Israel. Varios demócratas de todo el estado también asistieron al evento.

“Aquellos que no apoyen los esfuerzos de traer a casa a estos rehenes, hagámosles responsables. Como neoyorquinos, como guerreros, como personas a las que se les pide hacer más que simplemente hablar, unámonos,” dijo Martins. — Shawn Ness

HEASTIE SOBRE VIVIENDA: El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, dijo que ciertos ajustes a las reformas de alquiler de 2019 están sobre la mesa en las negociaciones presupuestarias, pero dijo que los cambios en consideración no llegarán tan lejos como “dar marcha atrás” en las leyes.

Específicamente, los legisladores están examinando cambios en cuánto los propietarios pueden aumentar los alquileres después de realizar mejoras en los apartamentos, permitidos en mayor medida en las reformas de 2019.

“Las mejoras en apartamentos individuales se han discutido en la mesa,” dijo Heastie a los reporteros el martes.

“La cuestión de intentar volver a poner en línea los apartamentos que no se han vuelto a alquilar porque, diría yo, los propietarios no quieren gastar el dinero para volver a poner en línea los apartamentos. Esos son los tipos de preguntas que estamos teniendo, pero dar marcha atrás en 2019 — no.”

Los grupos inmobiliarios han estado presionando para hacer cambios más significativos en las reformas de alquiler, pero ese esfuerzo ha enfrentado una fuerte oposición de los grupos de inquilinos y legisladores de inclinación izquierdista.

Pero los legisladores parecen estar dispuestos a considerar ajustes más modestos, si se incluyen en un paquete más amplio que también refuerce las protecciones para los inquilinos.

La resolución unipartidista del Senado, por ejemplo, dijo que la mayoría demócrata de la cámara “está abierta a seguir discutiendo el aumento del tope actual en las mejoras en apartamentos individuales (IAIs) como parte de un paquete de vivienda integral que incluya los principios fundamentales de Desalojo por Buena Causa.” — Janaki Chadha

BAILE DEL PRESUPUESTO: El alcalde expresó un interés en eliminar todas sus propuestas de recortes presupuestarios hoy.

Sus comentarios se produjeron durante una rueda de prensa en la que a Adams se le preguntó sobre un informe del Concejo Municipal que argumentaba que hay suficiente dinero en el presupuesto para deshacer completamente las reducciones de gastos ordenadas por el Ayuntamiento.

“Ruego a Dios todos los días que hayan encontrado una olla de dinero que pueda resolver los problemas presupuestarios,” dijo Adams. “No queremos hacer recortes. No queremos quitar servicios. Y si … cuando se sienten con el [director de presupuesto], tengan una forma de hacer esto, estamos abiertos a escucharlo.”

El Concejo identificó más de $6 mil millones de recursos no contabilizados en el presupuesto próximo que podrían utilizarse para revertir los recortes, terminar con un precipicio fiscal inminente y aumentar las reservas de la ciudad. — Joe Anuta

JEFES DE ESCUELAS EN ALBANY: El canciller de las escuelas, David Banks, viajó a Albany hoy para persuadir a los legisladores estatales de permitir que el alcalde Eric Adams siga dirigiendo el sistema escolar.

Banks se reunió con el senador estatal John Liu, quien preside el Comité de Educación de la Ciudad de Nueva York del Senado, así como con el presidente de Educación de la Asamblea, Michael Benedetto, y la presidenta de Educación del Senado, Shelley Mayer, entre otros. Esta tarde se reunirá con el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y Stewart-Cousins.

“Creemos que el alcalde, Eric Adams, de muchas maneras ha merecido tener una extensión de esto,” dijo Banks a los reporteros durante una gaggle. “Hemos estado brindando para los neoyorquinos, y queremos continuar ese trabajo.”

Banks también testificó ante los legisladores en Albany a principios de este año.

La visita se produce mientras los legisladores y Hochul continúan finalizando los detalles del presupuesto final. Se espera que los funcionarios de educación estatales publiquen su tan esperado informe sobre el control del alcalde a principios de la próxima semana. (Solicitaron y recibieron una extensión de la Legislatura, según un portavoz).

Banks dijo a los reporteros que está “esperando ansiosamente” ver el informe. Insistió en que el estudio no es solo un reflejo de las audiencias públicas que los funcionarios realizaron en toda la ciudad, sino una “perspectiva histórica” sobre el control del alcalde.

Los legisladores también han dicho que considerarán cómo aborda Adams una ley estatal que exige clases más pequeñas a medida que deliberan sobre el control del alcalde. Pero Banks insistió en que los dos no estarán vinculados.

“Creo que el control del alcalde… de muchas maneras se mantiene por sí solo porque es más amplio que cualquier tema en particular,” dijo, agregando que el tamaño de la clase es “un tema candente en este momento.” — Madina Touré y Nick Reisman

SENADO AVANZA PARA PROHIBIR LAS CIUDADES SECAS: El Comité de Investigaciones y Operaciones de Gobierno del Senado estatal avanzó hoy un proyecto de ley que permitiría la venta de alcohol en las ciudades secas de Nueva York.

“Los restaurantes y posibles bares y otros establecimientos dentro de las instalaciones y tiendas de licores que quieran hacer negocios en estas ciudades, nos están mirando implícitamente para hacer negocios en estas comunidades,” dijo el presidente demócrata del comité del Senado, James Skoufis.

Los pueblos y ciudades pueden prohibir la venta de alcohol a través de referendos. Algunos han puesto fin a sus prohibiciones locales en los últimos años, lo que significa que solo hay seis lugares completamente secos restantes — el más grande siendo la localidad de 2,200 habitantes de Caneadea en el condado de Allegany — aunque unas docenas de otros tienen normas que limitan el alcohol a lugares como hoteles.

“Es un vestigio, como lo son muchas de nuestras leyes de Control de Bebidas Alcohólicas, del ridículo de la era de la Prohibición,” dijo Skoufis. — Bill Mahoney

NUEVO CEO DE CENTRAL HUDSON: La compañía de servicios públicos que atiende a más de 300,000 clientes de electricidad y 84,000 clientes de gas natural en el Valle de Hudson anunció hoy un nuevo CEO.

Stephanie Raymond asumirá como presidenta y hará la transición al rol completo de presidenta y CEO en octubre una vez que Chris Capone se jubile.

Capone asumió el cargo, retrasando su jubilación, después de que la junta destituyera a Charles Freni como CEO el año pasado. El mandato de Freni terminó abruptamente debido a problemas de facturación en la compañía que provocaron indignación pública y una investigación y acción por parte de los reguladores estatales.

Raymond fue CEO más recientemente de PPL Electric Utilities Corporation, una compañía eléctrica de Pensilvania que atiende a 1.4 millones de clientes de electricidad. Raymond estuvo allí durante más de una década en varios roles después de trabajar en telecomunicaciones. Dejó PPL en septiembre de 2023 después de que la compañía lidiara con sus propios problemas importantes de facturación.

Central Hudson destacó los esfuerzos de Raymond para mejorar la fiabilidad de la red y los puntajes de satisfacción del cliente. El comité de búsqueda estaba al tanto de los problemas de facturación que se “solucionaron eficazmente” durante el mandato de Raymond, dijo el portavoz Joe Jenkins.

“Su experiencia liderando y gestionando a través de esos desafíos fue vista como una fortaleza,” dijo Jenkins. “El sistema de facturación de Central Hudson actualmente está funcionando a niveles similares o mejores que su sistema anterior y creemos que la experiencia de Stephanie en esta área nos ayudará a seguir reconstruyendo la confianza con nuestros clientes a medida que avancemos.” — Marie J. French

FONDO SUPERCLIMÁTICO: Un grupo de organizaciones de justicia ambiental realizó una manifestación en el Capitolio hoy para instar a Hochul a apoyar un fondo climático de $3 mil millones pagado por las grandes corporaciones petroleras.

El proyecto de ley también incluiría $1 mil millones para comunidades desfavorecidas que han sido afectadas por inundaciones y calor extremo.

“Es la confianza que se nos da que debemos cuidarla [la Tierra]. Debemos entregársela a nuestros estudiantes,” dijo Sohaib Chekima, profesor de Union College, durante el evento.

“Creemos que Dios nos creó en esta Tierra como sus custodios, no como propietarios. Actuamos como si esto fuera nuestro. Somos privilegiados. La gobernadora tiene que entender que la posición de liderazgo no es un privilegio, es una responsabilidad que ella ha asumido.” — Shawn Ness

— El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, instó al Departamento de Justicia a perseguir a los ladrones minoristas bajo la ley RICO. (Estado de la Política)

— El hombre acusado de ases