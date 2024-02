Por qué Swift es preferido para el desarrollo de aplicaciones móviles empresariales?

Desde su lanzamiento, Swift ha sido una tendencia entre las empresas. Hoy en día, una gran cantidad de startups y empresas consolidadas esperan desarrollar aplicaciones móviles empresariales utilizando el lenguaje de programación Swift. Si eres una empresa y no sabes por qué considerar Swift para el desarrollo de aplicaciones, aquí hay algunos puntos señalados por nuestros expertos para ayudarte.

Desarrollo de aplicaciones móviles empresariales

Lenguaje de moda

En la actualidad, los usuarios prefieren aplicaciones móviles integradas con las últimas tecnologías y técnicas. Dado que Swift es un lenguaje completamente nuevo en comparación con Objective-C, sería una ventaja construir una aplicación en Swift.

Desarrollo más rápido

Swift ofrece una sintaxis limpia, lo que facilita a los desarrolladores leer, escribir y editar código. Se ha descubierto que las líneas de código en Swift son mucho más pequeñas que en Objective-C. Esto significa que tu aplicación de iOS se desarrollará en menos tiempo y a un menor costo, especialmente cuando la empresa de aplicaciones móviles que has contratado cobra por hora.

Robustez

Swift es de código abierto, lo que facilita a los desarrolladores de aplicaciones de iOS utilizar Swift en una amplia variedad de plataformas, así como en infraestructura de backend. Se puede actualizar fácilmente todos los códigos fuente, el rastreador de errores y la lista de correos regularmente. Gracias a su robustez, puedes revisar la documentación técnica. Además, los profesionales de aplicaciones móviles pueden enviar comentarios a Apple para mejorar el lenguaje de desarrollo de Swift con la presencia de Jira y un rastreador de errores.

Mayor velocidad

Según una agencia de desarrollo de aplicaciones líder, Swift utiliza las métricas de cálculo de algoritmos más rápidos y, por lo tanto, ofrece los beneficios de una mayor velocidad.

Menor mantenimiento

Cuando hablamos del desarrollo de aplicaciones de iOS con el lenguaje Objective-C, no puedes implementar actualizaciones sin involucrar a C. Sin embargo, no se observan dichas dependencias en el caso del lenguaje de desarrollo Swift.

Más seguro

Swift ha eliminado varias desventajas del desarrollo en Objective-C, lo que significa que obtienes una aplicación móvil empresarial más segura.

Menor consumo de memoria

Objective-C tenía una referencia a objetos que consumía parte de la RAM de la computadora, pero este no es el caso con Swift. El desarrollo en Swift era un programa orientado a objetos único y cambió a estructuras.

Compilación más rápida

Otra ventaja de elegir Swift en lugar de Objective-C es que compila datos a un ritmo más rápido. Utiliza el compilador LLVM para optimizar el código nativo para las plataformas operativas. Esto permite a los desarrolladores sobrescribir múltiples grupos como estructuras.

Oferta de lenguaje multilateral

Swift se construyó con un programa de lenguaje versátil que permite a los desarrolladores de aplicaciones comprender de manera integral el lenguaje y desarrollar varios tipos de aplicaciones, desde simples hasta complejas.

Conclusión

Cuando se desarrolla una aplicación de iOS, especialmente una aplicación móvil empresarial, es mejor optar por el método de desarrollo más eficiente y de moda.