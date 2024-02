La UE entregará más de un millón de conchas de artillería para fin de año.

La Unión Europea (UE) se ha comprometido a proporcionar a Ucrania más de un millón de proyectiles de obuses antes de finales de 2024, según el Alto Representante/Vicepresidente (AR/VP) de la UE, Josep Borrell, durante una rueda de prensa en Kyiv el 7 de febrero.

“Para fin de año, el número total de municiones entregadas alcanzará 1.155 millones”, dijo Borrell, añadiendo que “Europa está despertando”, por lo que Ucrania pronto verá un aumento en el suministro de municiones.

Las capacidades de defensa de la UE han aumentado un 40% desde el comienzo del año, demostrando su firme apoyo a Ucrania.

Bruselas ha asignado más de $30 mil millones (28 mil millones de euros) en ayuda militar a Ucrania, lo que eleva la asistencia total de la UE a Kyiv a casi $95 mil millones (88 mil millones de euros), según Borrell.

Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, llegó a Kyiv, dijo el diputado Oleksiy Honcharenko del partido Solidaridad Europea en un mensaje de Telegram el 6 de febrero. Esta es su cuarta visita a Ucrania durante la guerra a gran escala.

Anteriormente, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó la necesidad de integrar la industria de defensa de Ucrania en la industria de defensa de la UE en un discurso el 6 de febrero en el pleno del Parlamento Europeo sobre la necesidad del apoyo inquebrantable de la UE a Ucrania después de dos años de agresión rusa.

“Habremos entregado más de medio millón de proyectiles de obuses el próximo mes”, dijo von der Leyen. “Más de un millón para fin de año.”

Agregó que la UE debe “mantener el impulso” para apoyar a Ucrania y proteger su propio futuro, destacando la importancia de los compromisos de seguridad y el fortalecimiento del sistema internacional para evitar una repetición de la situación actual.

El ejército de Ucrania está dramáticamente superado por Rusia en cuanto a municiones de artillería disponibles, y este déficit se está profundizando cada día, dijo el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, en una carta a sus homólogos de la UE, según un informe de Bloomberg el 31 de enero.

Umerov pidió a la UE que entregara los prometidos un millón de proyectiles de obuses para que Ucrania pudiera al menos igualar el poder de fuego de Rusia.

La carta también establece que Ucrania necesita 200,000 proyectiles de 155mm al mes. Mientras tanto, Moscú puede recibir casi el doble de municiones, con alrededor de un millón de proyectiles llegando a Rusia desde Corea del Norte.

Anteriormente, el 31 de enero, Borrell dijo que para marzo, la UE solo cumpliría el 52% de su promesa de proporcionar a Ucrania un millón de proyectiles de obuses en un año.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine