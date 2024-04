Por qué los expertos dicen que Corea del Sur no debería simplemente arrojar dinero a su problema de bajo índice de natalidad.

Una trabajadora social cuida de un bebé en la Iglesia Comunitaria Jusarang en el sur de Seúl el 24 de mayo de 2017. Crédito – Jung Yeon-je—AFP/Getty Images

Corea del Sur—el niño prodigio mundial de la disminución demográfica—ha gastado unos $280 mil millones en los últimos 18 años para abordar su tasa de natalidad en declive, que recientemente cayó a un nuevo mínimo histórico de 0,72 bebés por mujer en toda su vida. Es el resultado de una confluencia de factores, pero en su mayoría se reduce a las frustraciones de los jóvenes coreanos con los altos costos de vida y la baja calidad de vida. Pero aunque las ayudas en efectivo han sido la estrategia del gobierno, los expertos afirman que simplemente lanzar dinero al problema no es necesariamente la mejor solución.

Desde abril de 2022, el gobierno de Corea del Sur ha entregado vales por valor de 2 millones de won (aproximadamente $1,500) a los padres que tienen su primer hijo, con otros 3 millones de won dispensados por cada hijo adicional. En un esfuerzo por subsidiar aún más el coste del embarazo y la crianza de hijos, el gobierno ha continuado incrementando su presupuesto para la asistencia en efectivo a familias. La asignación mensual que los padres reciben por el primer año de vida de un recién nacido también se incrementó en 2024 a un millón de wones (alrededor de $740) desde los 700,000 en 2023. Y desde 2018, los padres reciben una ayuda en efectivo de 100,000 wones ($74) cada mes durante los primeros años de vida de cada hijo. Para un niño nacido en 2024, se espera que los padres reciban—durante ocho años—al menos 29,6 millones de wones, o alrededor de $22,000, por parte del gobierno.

Empresas privadas se han unido a la campaña para aumentar las tasas de natalidad mediante incentivos en efectivo, con algunas ofreciendo miles de dólares a los empleados que tengan hijos—incentivadas por beneficios fiscales y otras medidas de apoyo gubernamentales para dichos programas.

“Es mucho más sencillo recurrir al incentivo en efectivo, utilizar esa herramienta de política,” Jisoo Hwang, profesora asociada de Economía en la Universidad Nacional de Seúl, le dice a TIME. “Creo que para cualquier gobierno, esa ha sido la forma más fácil de abordar el problema de la baja fertilidad.”

Pero Hwang y otros analistas dicen a TIME que aunque las ayudas en efectivo ayudan, un enfoque mejor sería centrarse en políticas y programas que aborden y mejoren problemas más amplios de calidad de vida. Tales medidas aportarían sus propios beneficios no relacionados y ayudarían de forma indirecta a crear un entorno en el que los jóvenes se sientan más inclinados a tener y criar hijos.

Hwang dice que los responsables de políticas deberían considerar redirigir los fondos de las ayudas en efectivo a individuos hacia la mejora de los servicios sociales que beneficien a un colectivo más amplio de personas. “Podría ser realmente más eficiente, en lugar de otorgar pequeños incrementos de subvenciones en efectivo, si pudiéramos invertir en la educación pública o el cuidado infantil público, y mejorar la calidad y accesibilidad de eso en todo el país,” dice a TIME.

Ciertamente, Seúl está tomando algunas medidas en esta dirección para intentar abordar problemas de calidad de vida. La semana pasada, el gobierno alivió la carga de los nuevos padres que buscan vivienda, con hogares que tienen niños de 2 años o menos elegibles para sistemas especiales de suscripción de vivienda en los que el gobierno asigna apartamentos en preventa mediante un sorteo—un sistema que se considera la forma más económica de comprar una casa en Corea del Sur, dada los altos costos de los bienes raíces, especialmente en áreas metropolitanas. Y a principios de este año, el presidente Yoon Suk-yeol anunció que los programas de cuidado extracurricular financiados públicamente para niños se expandirían a nivel nacional.

También la semana pasada, Yoon supervisó el lanzamiento de un tren de alta velocidad que reducirá el tiempo de viaje entre Seúl y sus alrededores a menos de un cuarto del tiempo original. El ministro de Tierras, Park Sang-woo, le dijo a Reuters que el nuevo tren se consideraba otra herramienta que podría mejorar las tasas de natalidad: “Con un viaje de dos horas de vuelta a casa, por ejemplo, ¿cómo puede alguien hacer tiempo para tener bebés? La idea es dar a las personas más tiempo de ocio después del trabajo.”

Hwang dice que los enfoques no basados en efectivo del gobierno de Yoon para abordar los problemas de los costos de vida y la calidad de vida de las familias indican que se está tomando en serio el asunto de la disminución de las tasas de natalidad. Pero hay un límite en cuánto cualquier administración priorizará soluciones a largo plazo—cambios más fundamentales en los mercados laborales y los sistemas educativos—cuyos resultados probablemente no se verán hasta que salgan del poder.

Al mismo tiempo, sin embargo, los responsables de políticas deben tener cuidado al introducir soluciones no basadas en efectivo que podrían generar nuevos problemas, dice Stuart Gietel-Basten, demógrafo y profesor de ciencias sociales y políticas públicas en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. Por ejemplo, dice, si el nuevo tren de alta velocidad facilita el desplazamiento, las empresas podrían esperar que los trabajadores realicen más trabajo en una cultura donde las largas jornadas laborales ya son comunes.

También es probable que exista un límite en cuanto a cuánto realmente pueden lograr estos programas. Los demógrafos han advertido anteriormente que una vez que las tasas de fertilidad caen por debajo de cierto umbral, elevarlas se vuelve extremadamente difícil debido a mecanismos económicos y sociales auto-reforzantes. En el caso de Corea del Sur, las autoridades pronostican optimistamente que la tasa de fertilidad continuaría disminuyendo, al menos durante los próximos dos años antes de un ligero aumento proyectado en 2026 que, según las autoridades, tenderá al alza, aunque ligeramente, durante la próxima década. Yonhap informó en diciembre que Lim Young-il, jefe de la división de tendencias demográficas de la oficina de estadísticas, atribuye la caída actual de varios años en la tasa de natalidad de Corea del Sur, la cual considera temporal, a la pronunciada disminución de los matrimonios en el apogeo de la pandemia de COVID-19. En Asia, los matrimonios han empezado a recuperarse.

Eso no quiere decir que la inversión continua en programas de apoyo a las familias sea una pérdida. “Mejorando el acceso al cuidado infantil, mejorando el acceso a jardines de infantes, la baja maternal, la baja paternal, y así sucesivamente, eso ha hecho mejor la vida de las personas,” dice a TIME Gietel-Basten. “Quizás no necesariamente ha aumentado la fertilidad. Tal vez lo hará con el tiempo. Pero esa no es la única razón para implementar este tipo de polític

as.”

