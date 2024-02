Por Qué el Día de la Rana Realmente se Trata de Planificar Fiesta

Los relojes y calendarios son útiles, aunque no estén sincronizados con el mundo astronómico.

La órbita real de la Tierra alrededor del sol dura seis horas y nueve minutos más que los estrictos 365 días que prefieren nuestros mecanismos regulares de programación. Para sincronizar el mundo natural con nuestros calendarios, agregamos un día bisiesto cada cuatro años, el 29 de febrero – hoy.

Todo esto parece ser solo un mantenimiento cronológico, pero hay otras preocupaciones en juego, según Judah Levine. Él es el jefe del Proyecto de Sincronización de Red en la División de Tiempo y Frecuencia del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, o NIST, en Boulder, Colorado. Él es uno de los docenas de expertos en tiempo en todo el mundo que trabajan en coordinar los relojes del mundo para que estén sincronizados no solo entre sí, sino también con el mundo natural. Se sentó con The New York Times para discutir qué más está en juego en el Día de la Rifa.

Esta conversación ha sido editada y resumida para mayor claridad.

Entonces, ¿todo esto empieza con Julio César?

Él fue el tipo que comenzó todo el negocio del día bisiesto, alrededor del 46 a.C.

¿Él simplemente declaró un día bisiesto?

Creo que simplemente dijo, “Cada cuatro años”. Él era César, no tenía que someterlo a votación. Aunque lo proclamó, no sucedió hasta unos 30 o 40 años después.

El objetivo era hacer que el equinoccio de primavera ocurriera en primavera, y el problema era que el equinoccio chocaba con el invierno; eso no estaba bien.

El equinoccio de primavera en muchas sociedades estaba asociado con una fiesta de la cosecha; para tener una fiesta de la cosecha, hay que tener una cosecha. La Pascua, aproximadamente en la época de Jesús, era una fiesta de la cosecha, entonces la Pascua tenía que ocurrir en primavera; tenía que estar vagamente conectada con el equinoccio. Lo mismo ocurre con la Pascua cristiana.

Pero César llegó antes de eso.

Julio César debe haber usado un argumento similar – que cuando no hacemos el día bisiesto, esas vacaciones de la cosecha se acercan más al invierno. Él puede haber estado respondiendo a un requisito romano.

Luego, en el entorno cristiano, el día bisiesto produjo un problema en relación con la Navidad, porque la Pascua se estaba acercando a la Navidad.

Por definición, la Pascua cae el domingo después de la primera luna llena después del equinoccio de primavera.

Correcto. El problema más grande es que la Navidad es una fecha definida, pero la Pascua es una fiesta móvil. Y la Pascua, hablando en términos generales, es similar – tiene que ser algo de primavera.

El calendario judío no tiene un día bisiesto, pero tiene un mes bisiesto. Sucede siete veces en 19 años. Afecta al calendario judío – afecta a todas las festividades. Hay una gran discusión en el Talmud sobre cómo decidir cuándo hacer el mes bisiesto, y la raíz de la discusión es que la Pascua tiene que ser una fiesta de la cosecha.

Luego vino el arreglo gregoriano. ¿Qué fue eso?

Fue hecho por el Papa Gregorio para corregir la regla de Julio César, que estaba bien pero no exactamente correcta. Desde la época de Julio César hasta la época del Papa Gregorio pasaron, como, 15 siglos. En ese punto, el equinoccio estaba al menos 10 días fuera de objetivo – un poco menos de un día por siglo. La Pascua ahora se estaba moviendo hacia el verano. El Papa Gregorio eliminó esos 10 días del calendario y eliminó tres días bisiestos cada 400 años del sistema. Eso hizo un pequeño ajuste para que el problema no volviera a ocurrir.

La idea era mantener el equinoccio en el 21 de marzo, más o menos un día.

¿Fue suficiente para mantener la Pascua y las celebraciones de la cosecha en el lugar deseado?

Al menos por varios miles de años.

Porque los pequeños diferencias temporales todavía se acumulan?

Estoy seguro de que hay un redondeo ahora, y habrá un problema en 10 siglos, pero en términos generales, las festividades ocurren en el momento adecuado y lo seguirán haciendo en el futuro previsible.

¿Qué es importante comprender hoy en día sobre el Día de la Rifa?

Que la razón fundamental es mantener las estaciones y el calendario vinculados. Esa es la razón por la que existen los días bisiestos.

¿Por qué esto sucede con el equinoccio de primavera pero no con el solsticio de invierno o verano?

Podría ser. Pero una vez que fijas la duración del año, no importa cómo lo hagas. Una vez que has sincronizado el año astronómico con el calendario, podrías hacerlo de cualquier manera y sería igual de bueno.

¿Podríamos haber saltado en invierno, verano u otoño?

Sí. Pero la primavera siempre es emocionante porque es un tiempo de cosecha y renacimiento. Siempre ha tenido un lugar especial en el corazón de las personas. Es un momento especial.