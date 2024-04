Por qué debes evitarlo como la peste ahora mismo

En la vanguardia de la revolución de la inteligencia artificial (IA), no solo son las acciones tecnológicas y de internet las que han estado ganando para los accionistas. Incluso empresas en industrias antiguas y aburridas pueden registrar ganancias excepcionales.

Basta con mirar a Costco (NASDAQ: COST). Esta magnífica acción minorista ha superado las expectativas de los accionistas en los últimos tres años, subiendo un 98%, un retorno que incluye dividendos. Costco es sin duda una empresa maravillosa, pero deberías evitarla como si fuera la peste.

Aquí te explico por qué.

Una gran bandera roja

Gracias al monumental rendimiento de la acción, los inversores potenciales tienen una razón clave para dudar en comprar acciones. Y es la elevada valoración.

Al momento de escribir esto, las acciones de Costco se negocian a un precio-ganancias (P/E) de 46.8. Esto es un 38% más alto que su promedio de los últimos 10 años. Y representa un 107% de prima con respecto al S&P 500.

Todo lo demás igual, los inversores siempre quieren priorizar el pago de una valoración atractiva para comprar acciones en un negocio. No importa lo maravillosa que sea la empresa. Si adquieres acciones cuando el mercado las vende a un precio mucho más alto, existe una mayor probabilidad de que las ganancias futuras te decepcionen. En otras palabras, es más probable que la inversión no cumpla tus expectativas.

Creo que este es el caso aquí. Si estás dispuesto a pagar ese múltiplo P/E, estarías adquiriendo un negocio que se espera que crezca las ganancias por acción a una tasa anual compuesta del 10.8% entre el año fiscal 2023 y el año fiscal 2026. No creo que valga la pena la elevada etiqueta de precio.

Tantas banderas verdes

Esa es una razón suficiente para que los inversores se abstengan de comprar la acción en este momento. Pero para ser claros, Costco es una empresa fantástica. Por lo tanto, debería estar en la lista de seguimiento de todos los inversores.

Costco ha demostrado ser un negocio muy duradero que ha resistido la prueba del tiempo. Esta longevidad es un resultado directo de las ventajas de escala de la compañía. Costco generó $238 mil millones en ventas de mercancías en el año fiscal 2023 (finalizado el 3 de septiembre). Esto le otorga un poder de compra sin igual con sus proveedores, lo que permite a la empresa obtener precios favorables en productos. Y estos ahorros se trasladan continuamente a los compradores a través de precios más bajos.

Cada vez más compradores se están volcando a Costco. Hasta el 18 de febrero, la empresa tenía 73.4 millones de hogares con membresía, una cifra que aumentó un 7.8% interanual. Vender artículos de alta calidad a precios bajos en grandes almacenes es una estrategia simple que funciona.

Lo notable es que Costco ha seguido creciendo sus ingresos y ganancias a pesar de la amenaza continua del comercio electrónico. Incluso con competidores como Amazon que ofrecen envíos rápidos y gratuitos en millones de productos, el desempeño financiero de Costco muestra que no se ha inmutado.

La historia continúa

En los últimos cinco años, las ventas netas y el margen de ganancia han aumentado un 65% y un 71%, respectivamente. El éxito de estas dos importantes métricas ha, comprensiblemente, ayudado a impulsar la acción. Mirando hacia adelante, Costco seguirá generando crecimiento gracias al aumento de las ventas en tiendas comparables, la apertura de nuevos almacenes en todo el mundo y la implementación ocasional de aumentos en las tasas de membresía.

Todo apunta a un negocio que puede ser etiquetado correctamente como excelente. Pero es crucial recordar que solo porque una empresa caiga en esta categoría no significa que estés ante una oportunidad de inversión valiosa. Creo que esta es la situación actual con Costco. Los inversores, en general, son plenamente conscientes de que se trata de una empresa de alta calidad.

Por lo tanto, creo que es mejor que los inversores potenciales esperen una valoración de entrada más atractiva.

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Neil Patel no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Amazon y Costco Wholesale. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

1 Magnífica Acción Que Ha Subido un 98% en 3 Años: Por Qué Debes Evitarla Como la Plaga en Este Momento fue publicado originalmente por The Motley Fool