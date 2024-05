Cómo una grieta en la línea abrió un camino para los rusos

Truenos explosivos sacudieron el suelo mientras la tripulación ucraniana se preparaba para maniobrar su vehículo de combate Bradley de fabricación estadounidense fuera del camuflaje y, una vez más, hacia el fuego. El comandante del equipo, un sargento con el seudónimo de Abogado, escaneaba nerviosamente el cielo. “Si nos ven, vendrán los KABs”, dijo, refiriéndose a las bombas de una tonelada que Rusia ha estado utilizando para atacar los vehículos y defensas más valiosos de Ucrania. Lo que había comenzado como un pequeño avance ruso en el pequeño pueblo de Ocheretyne se estaba convirtiendo en un avance considerable, amenazando con desestabilizar las líneas ucranianas en un amplio tramo del frente oriental. La misión de la tripulación era ayudar a contener la brecha: proteger a los soldados de infantería superados en número y desarmados, evacuar a los heridos y utilizar el potente cañón de 25 milímetros del Bradley contra tantos rusos como fuera posible. Pero el vehículo de 28 toneladas fue pronto avistado. Morteros y cohetes explotaron por todas partes y el artillero resultó gravemente herido, dijo el comandante, identificado solo por su seudónimo según el protocolo militar. Una tarea de combate se convirtió en una misión de rescate de su compañero. El artillero sobrevivió y ahora se está recuperando, dijo Abogado unos días más tarde. Pero los rusos ganaron territorio y continúan intentando avanzar. Ucrania es más vulnerable que en cualquier otro momento desde las semanas iniciales de la invasión de 2022, dijeron soldados y comandantes ucranianos de una variedad de brigadas entrevistados en las últimas semanas. Rusia está tratando de aprovechar esta oportunidad, intensificando sus ataques en todo el este y ahora amenazando con abrir un nuevo frente atacando posiciones ucranianas a lo largo de la frontera norte fuera de la ciudad de Kharkiv. Meses de retrasos en la asistencia estadounidense, un creciente número de bajas y graves escaseces de municiones han tenido un profundo efecto, evidente en las expresiones agotadas y las voces cansadas de los soldados involucrados en combates diarios. “Francamente, tengo miedos”, dijo el teniente coronel Oleksandr Voloshyn, de 57 años, comandante veterano del batallón de tanques de la 59.a Brigada Motorizada. “Porque si no tengo proyectiles, si no tengo hombres, si no tengo equipos con los que mis hombres puedan luchar…”, dijo, sin terminar la frase. “Eso es todo.” El repentino avance ruso a través de Ocheretyne, a unas nueve millas al noroeste de Avdiivka, a fines de abril, ilustra cómo incluso una pequeña grieta en la línea puede tener efectos en cascada, ya que las patrullas estiradas al límite corren el riesgo de ser rodeadas y otros uantity eectos y que avanzan para tapar la brecha. “Es como si tuviera un golpe en el motor de su coche y siguiera conduciéndolo”, dijo el teniente Oleksandr Shyrshyn, de 29 años, subcomandante del batallón de la 47.a Brigada Mecanizada. “El coche funciona, pero en algún momento, simplemente se detendrá. Entonces terminarás gastando aún más recursos para restaurarlo”. “De manera similar aquí, hay errores que no parecen críticos”, dijo. “Pero han llevado a la necesidad de estabilizar la situación ahora. Y es incierto dónde ocurrirá esa estabilización.” “Cada evento no previsto puede voltear completamente su situación”, dijo el teniente Shyrshyn. “Y eso es lo que sucedió en Ocheretyne.” El Ripple Effect Tras la caída de Avdiivka ante las fuerzas rusas en febrero, el pequeño pueblo de Ochertyne sirvió como un punto fuerte militar ucraniano a lo largo de una autopista. La mayoría de los 3,000 residentes habían huido. Los bloques de apartamentos de gran altura y otras infraestructuras urbanas abandonadas proporcionaban buenas posiciones defensivas y durante dos meses, la situación se mantuvo relativamente estable. Pero luego algo salió mal. Los rusos aparecieron tan repentinamente en las calles destrozadas alrededor de la casa de Ivan Vivsianyk a fines de abril que, a primera vista, los confundió con soldados ucranianos. Cuando le pidieron su pasaporte, el anciano de 88 años supo que la defensa de Ocheretyne había colapsado. “Pensé que nuestros soldados vendrían y los eliminarían”, dijo en una entrevista después de hacer lo que llamó una caminata angustiosa a través de la línea del frente para escapar. “Pero no sucedió.” Tres semanas después, lo que comenzó como un pequeño avance ruso se ha convertido en una protuberancia de aproximadamente 15 millas cuadradas que está complicando la defensa de la región de Donetsk. Extender la protuberancia más al norte podría permitir a los rusos la oportunidad de evadir algunas de las fortificaciones ucranianas más fuertes en el este que han resistido durante años. Rusia ahora puede también adoptar una nueva línea de ataque dirigida a Konstiantynivka, una ciudad que es una pieza clave logística para las fuerzas ucranianas. El intento del Kremlin de avanzar de un pueblo ruinoso a otro ha sido capturado en horas de metraje de combate compartido por brigadas ucranianas en el frente. La infantería rusa avanza a través de campos sembrados de minas a pie y utiliza motocicletas y buggies todoterreno para intentar adelantarse a los drones explosivos ucranianos. Atacan en columnas blindadas de varios tamaños, con grandes asaltos a menudo liderados por tanques cubiertos con enormes cobertizos de metal y equipados con sofisticado equipo de guerra electrónica para protegerse contra los drones. Los observadores occidentales los han apodado “tanques tortuga”. Los ucranianos los llaman “wundervaflia”, que combina la palabra alemana para maravilla con la palabra ucraniana para waffle. “Permitimos que su infantería se nos acerque, lo que crea un contacto más cercano y enfrentamientos directos”, dijo el teniente Shyrshyn. “Por lo tanto, nuestras pérdidas están aumentando.” Los rusos también están pagando un precio descomunal por cada paso adelante. En abril, mataron o hirieron a unos 899 soldados rusos al día, informó recientemente la agencia de inteligencia militar británica. A pesar de lanzar tantos soldados a la lucha, los rusos tomaron un área de aproximadamente 30 millas cuadradas en abril, según analistas militares. Y capturar las últimas ciudades fortaleza de Ucrania en el Donbás —centros urbanos como Kramatorsk y Pokrovsk— involucraría casi con seguridad batallas largas y sangrientas. Sin embargo, los avances rusos en las últimas semanas en el este y ennoreste están comenzando a alterar la geometría del frente de manera peligrosa. The Fraying Line “Miren el mapa, donde estamos y donde está Ocheretyne”, dijo el coronel Voloshyn, comandante del batallón de tanques. Estudiaba el terreno mientras se preparaba para salir en una misión para apuntar a una casa donde se pensaba que se escondían 20 rusos. “Ahora puedo suponer que simplemente pueden rodearnos por la izquierda, por la derecha. Tienen éxito táctico, tienen equipos, hombres, proyectiles. Por lo que podemos esperar cualquier cosa.” La falta de cambios drásticos en el frente durante más de un año ocultó el agotador combate posicional necesario para mantener ese equilibrio precario. En una guerra donde una batalla por una sola línea de árboles puede durar semanas, el repentino avance ruso en el área alrededor de Ocherytne fue el tipo más peligroso de problema: rápido, profundo y sorprendente. Hay un amargo debate sobre quién fue responsable de la falta de retención de la línea allí. El canal de Telegram Estado Profundo, que tiene estrechos vínculos con el ejército ucraniano, acusó a la 115.a Brigada Mecanizada de abandonar posiciones críticas sin órdenes, permitiendo que los rusos se infiltraran y tomaran por asalto el asentamiento. La brigada emitió una furiosa negación, diciendo que sus soldados estaban superados en número hasta en 15 a 1 y se mantuvieron en sus posiciones tanto como les fue posible bajo un bombardeo intenso. “Queremos enfatizar que ninguna unidad regular de la 115.a Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonó o huyó de posiciones”, dijo la brigada. Se ha establecido una comisión militar especial para determinar qué sucedió exactamente. Los soldados familiarizados con la lucha rehusaron criticar públicamente a una brigada vecina y dijeron que una serie de problemas —desde una comunicación deficiente hasta estar abrumadoramente superados en armas— probablemente desempeñaron un papel. El teniente Shyrshyn del 47.o, que mantenía posiciones junto a la 115.a, no especularía sobre qué salió mal, pero dijo que las consecuencias fueron inmediatas: pronto quedó claro que el 47.o tendría que retroceder o correr el riesgo de ser cercado y sufrir pérdidas catastróficas. “Los rusos sintieron la debilidad en esa dirección mientras usaban los vacíos para llegar detrás de los soldados ucranianos”, dijo. “Entonces perdimos Ocheretyne, luego Novobakhmutivka, luego Soloviove.” El alto mando ucraniano no le gusta rendir ningún territorio, dijo el teniente, agregando que “es muy complicado discutir con ellos y explicar por qué no es bueno mantener esta posición.” El teniente Shyrshyn esperaba que la situación mejorara con la llegada de armas occidentales pero hasta entonces, dijo, “seguiremos muriendo, seguiremos perdiendo territorios”. “La cuestión es si será a un ritmo lento y defendible”, dijo. “O a un ritmo rápido e insensato.” Liubov Sholudko contribuyó con reportajes desde el este de Ucrania. Anastasia Kuznietsova y Nataliia Novosolova contribuyeron con investigación.