El CEO de Docusign, Allan Thygesen, dice que aunque es cierto que los estadounidenses trabajan más duro que los europeos, tal vez los estadounidenses no son más felices.

“

En un centro tecnológico como San Francisco, es cada vez más raro encontrar un trabajo que te permita seguir trabajando desde casa la mayoría de la semana. Pero en la empresa Docusign, valuada en $12 mil millones, todavía es el caso; de hecho, a nadie se le exige venir a la oficina un viernes.

Allan Thygesen, el CEO de la plataforma de gestión de acuerdos, habló con Fortune desde la oficina de la compañía en Londres como parte de una gira global.

La empresa experimentó un crecimiento exponencial durante la pandemia, aumentando un 60% cuando el mundo corporativo pasó a trabajar de forma remota y los contratos tenían que firmarse virtualmente.

Pero cuando el mundo volvió a la “normalidad”, Thygesen, padre de cuatro hijos nacido y criado en Dinamarca, quería mantener algunos de los beneficios de la pandemia, como un modelo de trabajo más flexible.

Así que la empresa redujo una cantidad significativa de su cartera de oficinas, la mitad de sus pisos en San Francisco y Seattle, y pidió a sus cerca de 7,000 empleados que vinieran dos días a la semana: los lunes y miércoles o los martes y jueves.

A nadie se le pide que venga los viernes, aunque las oficinas están abiertas.

“Diría que somos muy permisivos en lo que respecta a la aplicación”, agregó.

“No creo que estemos introduciendo algo draconiano, creo que, incluso en comparación con el Área de la Bahía de San Francisco y el área de Seattle, que son muy centradas en la tecnología y la última bastión de reglas de trabajo totalmente flexibles, somos muy flexibles, con requisitos muy ligeros.”

El enfoque relajado de Thygesen difiere del de Mark Zuckerberg en Meta, quien, a pesar de haber dicho en 2020 que la mitad de su fuerza laboral trabajaría de forma remota para 2030, ahora está aplicando una política de tres días a la semana en la oficina o arriesgarse a ser disciplinado.

Amazon impuso un mandato similar, lo que provocó algo así como una rebelión en sus filas, mientras que el plan de Google de integrar la asistencia a la oficina con las revisiones de rendimiento ha sido objeto de la ira de su sindicato.

“Cada vez que cambias este tipo de reglas, la gente lo odia porque, por supuesto, los empleados quieren la máxima flexibilidad. Es bueno para sus vidas personales”, dijo.

“Así que hay un equilibrio entre las necesidades de la empresa y lo que los empleados creen que es bueno para ellos. Creo que la gente ha llegado a entender que estar totalmente remoto es bueno en el momento, pero puede que no sea óptimo para su desarrollo profesional a largo plazo, especialmente al comienzo de su carrera.”

Thygesen dijo que a veces iba a la oficina al final de la semana, pero bromeó diciendo que era una experiencia “solitaria”.

Sin embargo, la reunión más “intensa” de la semana del jefe tecnológico, una revisión de estrategia de productos, se lleva a cabo invariablemente en línea con todos los colaboradores participando virtualmente.

“Estas son reuniones muy intensas, muy buenas y no hay una razón en particular por la que todos debamos estar en el mismo lugar”, dijo Thygesen.

Las reuniones de Thygesen se han vuelto aún más intensas este año después de que Docusign lanzara su nuevo Intelligent Agreement Management (IAM) que utilizará inteligencia artificial para crear, integrar y analizar acuerdos y documentos de manera más fluida.

Ambición europea vs americana

Nicholai Tangen, CEO de la Gestión de Inversiones del Banco de Noruega, ha observado que los estadounidenses trabajan más duro que sus contrapartes al otro lado del Atlántico.

Hay una diferencia en el “nivel general de ambición”, dijo Tangen al Financial Times. “Nosotros [los europeos] no somos muy ambiciosos. Debería tener cuidado al hablar de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, pero los estadounidenses simplemente trabajan más duro.”

Thygesen de Docusign, exalumno de Stanford y la Universidad de Copenhague que ahora supervisa equipos que trabajan en oficinas en India, Australia, América, Francia, Alemania y Japón, entre otros, ha visto de primera mano cómo operan las distintas regiones.

Está de acuerdo en que la opinión de Tangen es “objetivamente cierta”, pero califica: “Hay más en el trabajo que en cuántas horas dedicas. Siento que mis equipos europeos trabajan de manera muy inteligente, son muy eficientes, el trabajo tiende a ser un poco más organizado.”

Thygesen y Tangen tienen razón, según los datos.

Según la Unión Europea, en 2022 la semana laboral promedio de personas entre las edades de 22 y 65 años fue de 37.5 horas.

Las semanas laborales más largas registradas fueron en Grecia, 41 horas a la semana, y en Polonia, 40.4 horas.

Por el contrario, los Países Bajos tuvieron la semana laboral más corta, con 33.2 horas, seguido de Alemania con 35.3 horas.

Mientras tanto, los datos de la Organización Internacional del Trabajo, actualizados por última vez en enero, mostraron que las horas promedio trabajadas por los empleados en Estados Unidos eran de 38 horas a la semana.

Sin embargo, de esos empleados, el 13% trabajaba 49 horas o más por semana, superando a la mayoría de las naciones europeas.

Países como el Reino Unido también tienen un requisito legal que otorga a los empleados derecho a 28 días de vacaciones pagadas al año, si eres un empleado a tiempo completo.

En Estados Unidos, no es un requisito legal que se le otorgue tiempo libre remunerado a los empleados; sin embargo, según la Oficina de Estadísticas Laborales, el promedio de días de tiempo libre remunerado que toma un empleado en su primer año de servicio es de ocho días.

Thygesen también señaló rápidamente que ninguna de las naciones había adoptado un enfoque incorrecto, simplemente tenían prioridades diferentes.

Explicó: “Estas son decisiones conscientes que las sociedades han tomado sobre el equilibrio entre el trabajo y el tiempo libre; tal vez los estadounidenses no sean necesariamente más felices.

“Ciertamente son más ricos, y esa brecha probablemente se ha ampliado más en la última década, pero la vida es la suma de todas esas cosas, por lo que habiendo pasado tiempo en ambos lados, veo los méritos de ambos.”

Thygesen tiene un punto válido aquí también. El Informe Mundial de Felicidad 2024, publicado en marzo, encontró que cuatro de los cinco países más felices del mundo eran europeos, y 14 de los 20 primeros también eran del continente.

Mientras tanto, Estados Unidos cayó a su punto más bajo desde que comenzó el informe en 2012, ocupando el puesto 23.

¿Elon tiene razón sobre San Francisco?

Con sede en San Francisco, los empleados de Docusign bien podrían formar parte de una comunidad de empleados de tecnología que critican a la ciudad por los crecientes niveles de delincuencia y personas sin hogar.

Pero las críticas de personas como Elon Musk pueden haber distorsionado la realidad en la que viven Thygesen, su familia y sus empleados.

El CEO de Tesla dijo el año pasado que la ciudad estaba en una “espiral de perdición”, habiendo calificado previamente el centro de San Francisco de “desastre” y comparándolo con “un apocalipsis zombi desolado”.

Tres de los cuatro hijos de Thygesen viven en el Área de la Bahía, y el ex presidente de Google agregó una evaluación más suave que la de Musk: “San Francisco siempre ha tenido zonas que eran un poco difíciles y tenían un problema de personas sin hogar. Creo que esa área es significativamente más grande ahora y desafortunadamente la gente allí está en peores condiciones.

“No es una buena situación, no es bueno para la ciudad, no es bueno para la gente que vive allí, no es bueno para las personas que viven en las calles.”

Pero si bien San Francisco se ha convertido en el “niño problema” para este problema, es un problema a lo largo de la Costa Oeste.

Thygesen dijo: “Nuestra oficina está lejos de estas zonas [en San Francisco], así que no creo que a nadie le preocupe venir o usar el transporte público o privado.

“De hecho, estamos más cerca de las áreas problemáticas en Seattle y allí ha sido un poco problema porque ha habido problemas menores de seguridad y simplemente la percepción de que es incómodo es peor allí. Es endémico en varias ciudades.”

“