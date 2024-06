Una pequeña bomba estadounidense mata a docenas de palestinos en Gaza

Una bomba de precisión fabricada en Estados Unidos que se dirige hacia objetivos específicos y, idealmente, limita las bajas civiles, fue utilizada en ataques aéreos en Gaza que mataron a decenas de palestinos, incluidas mujeres y niños.

El arma, la GBU-39, o bomba de diámetro pequeño, se utilizó en un ataque a una antigua escuela de las Naciones Unidas el jueves y en un ataque el 26 de mayo en Rafah. En ambos casos, el ejército israelí defendió sus acciones, diciendo que los ataques iban dirigidos a los militantes que utilizaban civiles como escudos humanos. Las autoridades sanitarias de Gaza dijeron que también se habían matado civiles, y había videos e imágenes de mujeres y niños entre los muertos.

Dos expertos en armamento dijeron al New York Times que Israel parece haber aumentado el uso de las bombas desde el inicio de este año, en comparación con los primeros días de la guerra, cuando las lanzó en solo el 10 por ciento de los ataques aéreos contra Gaza. Como lo demuestra una reciente ola de ataques israelíes, incluso una bomba relativamente pequeña puede causar graves bajas civiles.

“La cosa es que, incluso usando un arma más pequeña, o usando un arma de precisión, no significa que no mates civiles, y no significa que todos tus ataques sean de repente legales”, dijo Brian Castner, un experto en armas de Amnistía Internacional.

Al principio de la guerra, el ejército israelí realizó invasiones a gran escala de ciudades de Gaza con tanques, artillería y bombas de 2,000 libras, lo que le valió condenas internacionales por las altas bajas civiles.