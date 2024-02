¿Por qué deberías contratar servicios de IT gestionados para tu negocio?

La tecnología ha avanzado mucho desde los días de la informática, y la realidad es que la mayoría de los servicios internos de IT no están equipados para mantenerse al ritmo de la innovación. Como resultado, muchas organizaciones ven su IT como reactivo en lugar de proactivo, y sus sistemas luchan por seguir el ritmo de las demandas de un negocio en crecimiento en un mundo digital.

Contrate servicios de IT gestionados para su negocio

Enfoque en los objetivos principales

El forzarle a asignar responsabilidades adicionales al personal no relacionado con IT, lo que puede distraer de los objetivos comerciales principales.

Nueva tecnología significa nuevos problemas

Está el problema de la gestión: ya sea que sus sistemas estén en la nube o en las instalaciones, necesitará una cantidad significativa de recursos para respaldar sus soluciones empresariales, lo cual es un problema si su departamento de IT es verdaderamente unipersonal.

Mantenga bajos los costos

Desde una perspectiva de costos, una de las claras ventajas de los servicios gestionados es que reducen los costos laborales y eliminan el costo de reclutar y capacitar a nuevos empleados de IT.

Amplíe o reduzca según sea necesario

Afortunadamente, los sistemas como Dynamics 365 son altamente escalables por diseño, pero aún así puede necesitar algo de ayuda extra. Los MSP pueden responder a los cambios en la demanda en tiempo real, para que nunca tenga que preocuparse por las caídas del sistema.

Obtenga soporte siempre que lo necesite

Cuando busque el MSP perfecto, busque una empresa global que pueda ofrecer soporte en múltiples zonas horarias y que garantice un soporte, para que pueda estar seguro de que la ayuda estará disponible siempre que la necesite.

Evite tiempos de inactividad costosos

Otro beneficio de los servicios gestionados es que en lugar de quedarse de brazos cruzados y esperar a que algo salga mal, los proveedores de servicios de MSP adoptan un enfoque proactivo para el mantenimiento.

Obtenga un punto de contacto confiable

Cuando se convierte en socio de un MSP, en lugar de trabajar con un elenco rotativo, obtiene un equipo dedicado que conoce su empresa y sus soluciones comerciales en detalle, dirigido por un único Gerente de Éxito del Cliente.

Obtenga soporte para seguridad y cumplimiento

Plataformas de software como Dynamics analizan cantidades exponenciales de datos diariamente para beneficiar sus datos comerciales que deben mantenerse de manera segura y cumplir con las regulaciones industriales relevantes.

Conclusión

Invertir en un proveedor de servicios de IT gestionados es una medida que podría beneficiar a su empresa y apoyar su éxito.