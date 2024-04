Por qué Apple apuesta fuerte por India

“Hay muchas personas que están entrando en la clase media, y realmente siento que India está en un punto de inflexión, y es genial estar allí”, dijo Tim Cook, CEO de Apple, en mayo del año pasado.

Sus comentarios resaltan una de las razones por las que Apple ha hecho recientemente un esfuerzo agresivo para expandir sus operaciones en India: el país tiene una población enorme, con una clase media en crecimiento dispuesta a gastar más en teléfonos de alta gama.

Pero no se trata solo de ventas para Apple. El gigante tecnológico también ha aumentado su presencia de fabricación en India, a través de Foxconn, la firma taiwanesa que ensambla iPhones. Según un informe de Bloomberg de este mes, Apple ahora fabrica alrededor de 1 de cada 7, o 14%, de sus iPhones en India.

El año pasado, un ministro del gobierno de la India dijo que Apple estaba buscando eventualmente fabricar el 25% de todos sus iPhones en India.

Esto ha llevado a muchos inversionistas a preguntarse si India puede convertirse en el próximo mercado de Apple, en comparación con China.

En el último episodio del podcast “Más allá del Valle” de CNBC Tech, que puedes escuchar arriba, Tom Chitty y yo discutimos por qué Apple está persiguiendo el mercado indio y si puede cumplir con sus promesas.

Aquí tienes una transcripción del episodio de “Más allá del Valle” publicado el 11 de abril de 2024. Ha sido editado por claridad y brevedad.

Tom Chitty

Antes de regresar a nuestra historia principal, tenemos que escuchar la estadística de la semana de Arjun, que es…

Arjun Kharpal

18.8% de participación en el mercado.

Tom Chitty

18.8% de participación en el mercado. Vale, Arjun, ¿por qué está Apple buscando reducir su dependencia de China?

Arjun Kharpal

Creo que tenemos que retroceder un poco a la época álgida de Covid en China. China tenía medidas de prevención de Covid muy intensas y estrictas en partes del país. Entonces, en 2022, hubo un brote de Covid en Zhengzhou, que es una ciudad en China donde Foxconn, la firma taiwanesa que ensambla los iPhones de Apple, tiene la planta de iPhones más grande del mundo. Eso creó una interrupción ahí, hubo trabajadores que tuvieron que ser puestos en cuarentena y cosas así. Y luego hubo algo de malestar entre algunos de los trabajadores allí también. Y eso causó grandes interrupciones en la producción de iPhones en el lugar principal donde se ensamblan los iPhones a nivel mundial. Y creo que hizo que Apple pensara, hemos estado hablando mucho sobre la dependencia de Apple de China y la reducción de esa dependencia, lo cual realmente no había sucedido en absoluto. Pero creo que en ese momento, lo que hizo fue poner bajo la lupa la dependencia de Apple de China como un centro de manufactura. También creo que para la empresa, aceleró los planes de la empresa para pensar dónde más podemos diversificar nuestra cadena de suministro, dónde más podemos fabricar nuestros productos para que si hay algún tipo de interrupción en cualquier lugar, al menos sabemos que tenemos suministros de estos productos y podemos depender de otros lugares para aumentar la producción. Y eso es realmente lo que sucedió. Fue la era de Covid lo que inició eso. Algunas de esas restricciones intensas, creo yo, expusieron cuánta dependencia tenía realmente Apple de China en este aspecto. Creo que una estimación colocó, en un momento dado, creo que China estaba produciendo algo así como el 90% de los iPhones del mundo. Y eso te da una idea de la dependencia que Apple tenía en ese país.

Tom Chitty

Desde la perspectiva de Apple también. Entiendo que están reduciendo tal vez el riesgo de su cadena de suministro, pero el costo de mover una cadena de suministro o al menos parte de una cadena de suministro de un país a otro: diferentes idiomas, no necesariamente la infraestructura de manufactura histórica para respaldar, ya sabes, lo que China ha estado haciendo durante varios años, incluso décadas, ¿es eso vale la pena para reducir el riesgo de la cadena de suministro?

Arjun Kharpal

Creo que si eres Apple, una empresa como Apple, con tantos productos, vale la pena asumir el riesgo, porque ¿qué sucede cuando hay otro evento fuera de tu control, o como sabemos, hay estas enormes tensiones comerciales que aún existen entre EE.UU. y China? Podría suceder una escalada de eso que también dificulte la capacidad de Apple para producir en China quizás, y para vender en China quizás. Así que la forma en que Apple lo está viendo es bueno, sabes, no van a abandonar China. China sigue siendo el centro de manufactura más importante para Apple. Sí, ha reducido ligeramente su dependencia de China. Pero sigue siendo una parte enorme y lo será en los próximos años. Creo que lo que están haciendo es invertir más con sus socios, como Foxconn, como mencioné en lugares como India y Vietnam, también. Hablaremos un poco más de eso más adelante. Pero están mirando otras áreas e invirtiendo más en esas áreas. Por lo tanto, ya sabes, pueden comenzar a reducir lentamente parte de la producción en China. Pero también, si piensas en ello, tener la capacidad de aumentar la producción en otro lugar, digamos que hay otro problema en China que afecta la producción del iPhone, pero también están manufacturando, digamos, en India, entonces podrían potencialmente, si la fábrica tiene capacidad, asumir esa pérdida que se produjo en China. Entonces para Apple, ya sabes, la incapacidad de llevar el producto al mercado les costará miles de millones de dólares en ventas. Si no pueden llevar sus iPhones y otras cosas al mercado, nadie los comprará y la gente esperará, les costará… entonces vale la pena gastar los miles de millones para luego invertir en otros centros. Y creo que eso es lo que están haciendo.

Tom Chitty

Sin embargo, para que funcione completamente, necesitarías que otros países, ya sea India o Vietnam, de los que vamos a hablar un poco más adelante, puedan hacerlo de principio a fin, o al menos cubrir esos roles que China estaba haciendo, lo cual, nuevamente, no necesariamente es rentable.

Arjun Kharpal

Sí. Y creo que por eso la rampa no ha sido tan agresiva o fácil como la gente pensó. Hemos estado hablando de esto durante años, la dependencia de Apple de China, pero no se había hecho mucho, porque, como dijiste, es un proceso difícil, ya sabes, no puedes simplemente cambiar y alejarte de China, tanto como sabes, India y estos otros centros se están hablando, no es fácil simplemente montar la manufactura, eso lleva mucho. En primer lugar, sabes, son cosas como las regulaciones y los incentivos locales, y todo eso, y asegurarse de que valga la pena el retorno de la inversión. Pero luego es sobre la experiencia, es la mano de obra real, que sea capaz de hacerlo. Esa es una parte enorme. Así que cuando hablamos, ya sabes, sobre Apple manufacturando en otros lugares, llevará mucho tiempo aumentar significativamente la producción de iPhones en otro lugar. Y hemos visto eso en India hasta ahora. Quiero decir, hasta ahora, India, según un informe reciente de Bloomberg, ahora produce uno de cada siete iPhones, o alrededor del 14% de los iPhones globales totales. Eso duplicó el último año fiscal, eso es agresivo. Pero estás viendo que sucede. Pero la pregunta es, ¿cuánto puede asumir India y qué tan rápido, entonces, sabes, todavía es temprano. Así que, ya sabes, tal vez tengan la capacidad. Pero ¿tienen suficiente para escalar al nivel de China? Y el otro punto aquí es que Apple no va a querer recrear su dependencia en un solo país. Nuevamente, todo el punto de intentar reducir la dependencia de China es tener una cadena de suministro diversificada. Entonces, ya sabes, no van a decir, oh, queremos, ya sabes, que el 60% de los iPhones se produzcan en India. No lo creo. Un ministro, el año pasado, sugería que Apple había dicho que en última instancia quieren que alrededor del 25% de los iPhones, como dijiste en tu introducción, para 2030 sean producidos en India, lo cual, ya sabes, parecería un cuarto de los iPhones del mundo, eso podría ser importante, sabes, algunos de esos se venderán en India, lo que es importante, la manufactura local. Hicimos ese episodio hablando sobre el deseo de India de convertirse en el centro de manufactura de alta tecnología de Asia. Los esfuerzos de Apple aquí son parte de eso y parte de los incentivos del gobierno para atraer a empresas extranjeras. Así que eso también es lo que está sucediendo aquí. Y entonces, ya sabes, quieren esa manufactura en India, esos productos se venderán a indios, pero también se exportarán, también. Y por lo tanto, estás comenzando a ver, creo, los primeros signos de lo que Apple y sus socios pueden hacer en términos de establecer la manufactura en India. Pero como mencionaste, no creo que esto sea algo que suceda ahora y sea equivalente a China en cualquier momento pronto.

Tom Chitty

Hace unas semanas, mencionaste que hablamos sobre India como un centro tecnológico o un futuro centro tecnológico, y tuvimos, digamos, bastante escepticismo de los oyentes en India sobre si realmente podía intervenir y reemplazar algo de lo que ha estado haciendo China. Dijiste al final de ese episodio que, ya sabes, todavía queda mucho camino para que India esté en ese lugar. Así que solo para darnos un poco más de contexto sobre lo que estábamos hablando hace unas semanas.

Arjun Kharpal

Como mencionaste, abordamos algunas de esas preocupaciones. Ya sabes, estábamos hablando un poco sobre lo que India está tratando de hacer ahora, el trabajo que está tratando de emprender para intentar rivalizar a China en Asia como un centro de manufactura, un centro de manufactura de alta tecnología. Para ser claro, en este momento no está ni cerca de China, eso es bastante evidente en este punto. Hay muchos desafíos que aún persisten en India, creo que hemos hablado de algunos de ellos aquí. Incluyen, ya sabes, la experiencia y la fuerza laboral para hacer alguna de esta manufactura, particularmente en áreas como semiconductores, que son altamente especializadas, ya sabes, también la mano de obra para ensamblar estos iPhones necesita ser capacitada, etc. en el país, ya sabes, eso también lleva tiempo, y otros electrónicos. También hay quejas en torno a algunas de las trabas burocráticas que persisten, algunas de las reglas, todos estos tipos de cosas en este punto, son desafíos para el mercado en India, así como, por supuesto, ya sabes, asegurar que haya confianza en el sistema político, hasta cierto punto, también. Así que hay todos estos desafíos, creo que India tiene que abordar ahora, para convertirse en un serio rival de China. Y no solo eso, quiero decir, India no es el único rival de China. Vietnam, Tailandia, Indonesia, todos estos lugares están compitiendo por… como compañías de electrónicos globales, no solo Apple, sino que las compañías de electrónicos globales buscan diversificar sus cadenas de suministro a otras partes, en general el sudeste asiático será un gran beneficiario. Y ya has visto a otros países también. Así que India no es solo en el sentido de rivalizar a China en ese aspecto. Hay otros países que también compiten por esa posición y competencia, que también compiten directamente con India. Y es una dinámica realmente interesante que está en juego aquí. Por lo tanto, sí, está claro que India en este momento no está ni cerca de China en términos de su capacidad para ser un centro de manufactura de alta tecnología, pero lo que estábamos hablando es sobre qué tipo de trabajo están haciendo y en qué se están enfocando para atraer a todas estas compañías extranjeras, incluido Tim Cook, CEO de Apple, y muchos de los otros fabricantes de electrónicos así como los fabricantes de semiconductores para que establezcan tiendas en India. Y la promesa de India, por supuesto, no es solo en el lado de la manufactura, es en esa enorme población.

Tom Chitty

Sí, quiero profundizar en eso, porque es una parte enorme de esto. ¿Cuáles son las marcas de teléfonos más populares en India?

Arjun Kharpal

Es Samsung, es Xiaomi. Es Oppo. Entonces, son las marcas chinas y Samsung.

Tom Chitty

¿Huawei?

Arjun Kharpal

Huawei, no tanto porque han tenido muchos problemas en el mercado internacional. Pero en un momento, estaban haciendo muy, muy bien antes de las sanciones de EE. UU., sabes, dañaron su negocio de smartphones. Pero hasta ahora, en el mercado de smartphones indio ha sido dominado por algunos teléfonos inteligentes de bajo a medio rango, ¿no?, principalmente teléfonos Android. Pero lo que estás viendo ahora, y nuevamente, por qué el mercado indio en particular se está volviendo bastante crucial, creo yo, para Apple y el pensamiento de Tim Cook sobre dónde apuntar está en la enorme población, ¿no? Son alrededor de 1.4 mil millones de personas, pero están mostrando algunas de las dinámicas similares a las que China mostró hace unos años, una clase media en crecimiento que se está enriqueciendo, dispuesta a gastar en tecnología, particularmente en las grandes ciudades, como Mumbai, como Nueva Delhi donde abrieron de hecho sus primeras Apple Stores el año pasado. Y ya sabes, abrir una tienda física de Apple a menudo es un indicio de algo importante. Es un mercado al que quieren apuntar primero, las primeras tiendas de Apple en 2023 te muestran a qué está apuntando Apple cuando mira a India. Sí, la manufactura es importante. Sí. Va a ser un centro clave para la manufactura de los iPhones, pero en realidad el consumidor es lo que interesa mucho ahora a Apple. Y el hecho de que, de que la parte de alta gama del mercado de smartphones está creciendo en India, ahí es donde Apple apunta y al mismo tiempo que estas tiendas, con el aumento de la manufactura, ves que se están dedicando muchos esfuerzos en este mercado. Para darte una especie de sentido, hablé anteriormente sobre la cantidad de iPhones que se están produciendo ahora mismo en India. En las ventas, en las primeras tiendas el año pasado. En el segundo trimestre del año pasado, India, por primera vez, se convirtió en uno de los cinco principales mercados de ventas de Apple. Así que, sabes, ahora compite con EE.UU. y otros países. Así que está dentro de los cinco primeros. En el mercado, Apple solo tiene alrededor del 7% de participación de mercado. En este momento, está detrás de Samsung, está detrás de Xiaomi, está detrás de Oppo, estos grandes, sabes, vendedores de Android. Así que todavía está en los primeros días en términos de ventas para Apple. Pero nuevamente, es parte de sentar las bases para lo que espera se convierta en su próximo China.

Tom Chitty

Quiero decir, es un área enorme de crecimiento, ¿no? Llevamos años hablando sobre el estancamiento del crecimiento en el mercado de smartphones en Europa y Estados Unidos. Pero ya sabes, Apple mirando a India pensando, vaya, solo tenemos el 7% de participación de mercado allí, podríamos crecer enormemente. Y al mismo tiempo, haciendo otras cosas con la cadena de suministro, quiero decir, es un ganar-ganar en muchos aspectos.

Arjun Kharpal

Sí. Y eso es parte de ello. Una de las cosas que Apple ha hecho muy bien a lo largo de los años es la forma en que se ha mostrado, o se ha promocionado,