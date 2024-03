Poderosa droga psicodélica gana nueva atención como terapia para la adicción a los opioides.

La empresa farmacéutica Atai Life Sciences está invirtiendo millones en investigar el compuesto, y legisladores del Congreso de ambos partidos han estado presionando al gobierno para promover la investigación con ibogaína para el abuso de sustancias, trastorno de estrés postraumático y otros problemas de salud mental.

Para la Dra. Deborah Mash, profesora de neurología en la Universidad de Miami, que comenzó a estudiar la ibogaína a principios de la década de 1990, el creciente interés es una vindicación de su creencia de que el compuesto podría ayudar a mitigar la crisis de los opioides. “La ibogaína no es una solución mágica, y no funcionará para todos, pero es el interruptor de adicciones más poderoso que he visto”, dijo.

Los investigadores también han estado estudiando la capacidad de la ibogaína para tratar otros problemas de salud mental difíciles. Un pequeño estudio publicado a principios de este año en la revista Nature Medicine encontró que los veteranos militares con lesiones cerebrales traumáticas que se sometieron a una sesión de terapia con ibogaína experimentaron mejoras significativas en la discapacidad, los síntomas psiquiátricos y la cognición.

No se informaron efectos secundarios adversos entre los 30 participantes del estudio, que fueron seguidos durante un mes. No hubo grupo de control.

El Dr. Nolan Williams, autor principal del estudio, dijo que los resultados fueron especialmente notables dada la falta de opciones terapéuticas para las lesiones cerebrales traumáticas.

“Estos son los efectos de drogas más dramáticos que he capturado en un estudio observacional”, dijo el Dr. Williams, quien es el director del Laboratorio de Estimulación Cerebral de la Universidad de Stanford.

Él y otros investigadores reconocen rápidamente las limitaciones de la ciencia existente sobre la terapia con ibogaína. “Sin la autorización para realizar estudios de la F.D.A., simplemente no puedes hacer el tipo de ensayos aleatorios que son el estándar de oro para los estudios clínicos”, dijo el Dr. Williams.

La ibogaína es conocida por inducir arritmia, o un latido irregular del corazón, que en casos graves puede llevar a un paro cardíaco fatal.

Otros investigadores son más escépticos sobre su potencial como terapia contra la adicción ampliamente accesible. William Stoops, profesor de ciencias de la conducta en la Universidad de Kentucky, especializado en trastornos por uso de sustancias, dijo que los riesgos cardiacos de la ibogaína la convierten en un mal candidato para consideración regulatoria.

Incluso si la ibogaína fuera a recibir la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la precaria salud de muchos usuarios a largo plazo de opioides, muchos de los cuales tienen problemas cardiovasculares, los haría inelegibles para el tratamiento, dijo el Dr. Stoops. Y el alto costo de proporcionar ibogaína en un entorno supervisado médicamente reduciría aún más el grupo de pacientes potenciales, agregó. “¿Cuántas personas podrían beneficiarse si el acceso fuera tan restringido?” preguntó.

El Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, parte de los Institutos Nacionales de Salud, ya ha comenzado a financiar estudios (que no son ensayos con humanos) sobre análogos de la ibogaína, compuestos químicamente relacionados que podrían proporcionar los beneficios terapéuticos sin los riesgos para la salud. La directora de la agencia, Dra. Nora Volkow, dijo que siempre le había intrigado el potencial antidependencia de la ibogaína, pero que también desconfiaba de sus riesgos cardiacos.

Pero los tratamientos existentes para el trastorno por uso de opioides, como la metadona y la buprenorfina, son imperfectos, señaló, y la mitad de todos los pacientes dejan de tomarlos después de seis meses.

“Además de los medicamentos efectivos existentes, hay una necesidad de opciones de tratamiento que sean diferentes a las que tenemos actualmente”, dijo la Dra. Volkow. “Necesitamos romper con la forma en que hemos estado haciendo las cosas y explorar lo que la ciencia nos está mostrando.”

La F.D.A. dijo que no podía comentar si apoyaría estudios con ibogaína en el futuro, señalando que la ley federal prohíbe a la agencia comentar sobre futuras solicitudes de investigaciones de medicamentos.