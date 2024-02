Las ondas de señal dicen adiós a los números de teléfono y lanzan nombres de usuario

Hay varias aplicaciones de mensajería instantánea disponibles, como WhatsApp, Telegram y otras. Sin embargo, una aplicación que prioriza la privacidad del usuario es Signal. Y ahora, Signal está llevando el juego al siguiente nivel al agregar nombres de usuario, por lo que si no te gusta compartir tu número de teléfono con las personas, te encantará esto. Sin embargo, la función está en la versión beta y aún no se ha implementado para otros.

Signal está introduciendo nombres de usuario

Signal te permitirá elegir un nombre de usuario único que puedes compartir con otros e iniciar conversaciones. Una vez que la función se implemente para todos, puedes ir a Configuración > Perfil y crear un nombre de usuario para ti. A continuación, también puedes crear un código QR o enlace que dirija a otros a ti en la aplicación. Ten en cuenta que otros también pueden escribir tu nombre de usuario en la barra de chat y enviar un mensaje.

Signal explica que el nombre de usuario que elijas no es permanente y no será visto por las personas con las que estás chateando. Es importante entender que tu nombre de usuario no es lo mismo que el nombre que ven los demás en los chats; en cambio, es una forma conveniente de iniciar una conversación sin dar tu número de teléfono.

Todavía necesitarás un número de teléfono

Los nombres de usuario de Signal difieren de los nombres de cuenta en otras plataformas porque no sirven como credenciales de inicio de sesión. En cambio, ofrecen una forma para que las personas se conecten rápidamente contigo sin necesidad de tu número de teléfono. Aún necesitas un número de teléfono para registrarte en la aplicación, pero puedes elegir si compartirlo o no.

Además, Signal ocultará automáticamente tu número de teléfono de forma predeterminada para los usuarios que no lo hayan guardado en sus contactos del teléfono. Puedes ajustar esta configuración yendo a tus ajustes de privacidad y seleccionando “Quién puede ver mi número”.

Estas funciones pronto llegarán a la versión estable de Signal.