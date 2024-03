Poca tensión sobre la votación rusa. Lo que viene a continuación es menos seguro.Translated: Poca incertidumbre sobre la votación rusa. Lo que sucede a continuación es menos seguro.

María y su esposo, Aleksandr, están seguros de que el presidente Vladimir V. Putin asegurará un quinto mandato como líder de Rusia en las elecciones presidenciales de este fin de semana.

Pero la pareja, que vive en Moscú con sus tres hijos, no está tan segura de lo que seguirá. En primer lugar en sus mentes están los temores de que el Sr. Putin, fortalecido por ganar un nuevo mandato de seis años, pueda declarar otra movilización de soldados para luchar en Ucrania. Aleksandr, de 38 años, quien dejó Rusia poco después de que el Sr. Putin anunciara la primera movilización en septiembre de 2022 pero recientemente regresó, incluso está considerando dejar el país nuevamente, dijo su esposa.

“Solo escucho sobre la movilización: que hay una ofensiva planeada para el verano y que las tropas necesitan rotación”, dijo María, de 34 años, en un intercambio de WhatsApp. Se negó a permitir que se usara el apellido de la pareja, temiendo represalias del gobierno.

Muchos rusos han estado preocupados por una multitud de temas antes de la votación, que comenzó el viernes y se llevará a cabo durante tres días. Aunque las autoridades rusas han negado que esté planeada otra movilización para la guerra, persiste un sentimiento de inquietud.

Las preocupaciones parecen estar fundamentadas en la posibilidad de que el Sr. Putin use su poder ilimitado para hacer cambios que evitaba antes de la votación. Denis Volkov, director del Centro Levada, uno de los pocos institutos de encuestas independientes de Rusia, dijo que esas ansiedades todavía se sienten principalmente por la minoría de rusos que se oponen al gobierno.

Si bien una posible movilización sigue siendo la mayor fuente de preocupación, también existe inquietud sobre las finanzas y la economía. Algunos rusos temen que el rublo, que ha sido apuntalado por el gobierno después de caer en picado el año pasado, pueda depreciarse nuevamente, aumentando el costo de las importaciones. Los empresarios se preocupan por impuestos más altos y los activistas de la oposición esperan más represiones contra la disidencia.

“La gente está muy ansiosa”, dijo Nina L. Khrushcheva, profesora de asuntos internacionales en la New School de la ciudad de Nueva York, que visita regularmente Rusia. “La incertidumbre es lo peor, por mucho que el pueblo ruso esté acostumbrado a la incertidumbre.”

Las preocupaciones reflejan un estado de ánimo actual en Rusia, donde muchos han aprendido a esperar lo mejor pero a esperar lo peor. La incertidumbre ha sido empeorada por un gobierno que, según los expertos, se ha vuelto cada vez más autoritario.

Después de más de dos décadas en el poder, el Sr. Putin no está restringido por un partido de oposición en el Parlamento o una fuerte sociedad civil. Por lo tanto, tiene relativamente libertad para actuar como le plazca.

Algunos expertos dicen que el Kremlin podría utilizar los resultados de la votación -que se espera que sea una victoria abrumadora para el Sr. Putin- para reprimir aún más la disidencia y escalar la guerra en Ucrania, que estaba destinada a ser una rápida “operación militar especial” pero se ha convertido en una lucha que ha causado cientos de miles de víctimas.

“En una elección autoritaria, los resultados son predecibles pero las consecuencias no lo son”, dijo Yekaterina Schulmann, científica política rusa, en respuesta a preguntas escritas de The New York Times. “Si el sistema decide que lo hizo bien y todo está bien, entonces el período posterior a las elecciones puede ser el momento de tomar decisiones impopulares.”

La Sra. Schulmann señaló como ejemplo la última reelección de Putin, en 2018, que fue seguida de un aumento muy impopular en la edad de jubilación de Rusia.

Las elecciones en Rusia están gestionadas por el Kremlin a través de su casi total control de los medios de comunicación y las empresas estatales, cuyos trabajadores a menudo son presionados para votar. La maquinaria electoral filtra a los candidatos no deseados, y los activistas de la oposición han sido obligados a huir o han terminado en prisiones rusas. El disidente más prominente del país, Aleksei A. Navalny, murió el mes pasado en una colonia penal en el Ártico donde estaba preso.

Si bien el resultado de la votación no está en duda, los rusos siguen preocupados por el proceso. La votación será la primera desde la decisión de Putin de invadir Ucrania en febrero de 2022.

Un consultor de Moscú que trabaja con empresas rusas dijo que algunos de sus clientes habían programado intencionalmente nuevas ofertas de acciones en la bolsa de Moscú para que tuvieran lugar en lo que esperaban que fuera un período relativamente tranquilo antes de la votación. Solicitó anonimato para no poner en peligro su relación con sus clientes.

Los consumidores rusos también se apresuraron a comprar automóviles a principios de año, después de que analistas del mercado automotriz sugirieran que el periodo antes de las elecciones podría ser el mejor momento para comprar debido a que el rublo podría devaluarse una vez que la votación terminara. El número de autos nuevos vendidos en Rusia en enero y febrero aumentó más del 80 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, según Avtostat, un sitio web de noticias sobre la industria automotriz rusa.

Las empresas han estado preocupadas de que el gobierno aumente los impuestos después de la votación. El miércoles, Putin dijo que el gobierno redactaría nuevas reglas fiscales para individuos y entidades privadas, y los expertos dijeron que eso probablemente significaba que los impuestos subirían para ambos grupos.

Evgeny Nadorshin, economista jefe de la consultora PF Capital en Moscú, dijo que las empresas estaban particularmente preocupadas por un aumento en los impuestos y los costos laborales más altos. “Eso pondría en peligro la competitividad de Rusia”, dijo.

Nadorshin también señaló los rumores generalizados de otra movilización de tropas que, de ocurrir, podría restringir aún más el mercado laboral para las empresas, dijo.

Miembros de la Sociedad Rusa de Economía Libre agregaron en una entrevista que el ambiente disturbio que ha estado afectando a la nación desde hace ya tiempo, cada día se intensifica más, lo que causa una mayor división entre adeptos ó partidarios del actual gobierno, y aquellos que están del bando opositor.

“El panorama se ha vuelto mucho más complicado de lo que solía ser; La población hoy en día no tiene una sola postura”, señalaron en una declaración la mañana del lunes.