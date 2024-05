Los problemas de defensa aérea de Ucrania están permitiendo que Rusia lance ataques profundos al estilo de HIMARS detrás de las líneas del frente.

Las capacidades de defensa aérea de Ucrania se han vuelto cada vez más tensas.

Rusia ahora está utilizando más drones de reconocimiento.

La mejor imagen del campo de batalla está dando a Rusia la capacidad de lanzar ataques estilo HIMARS.

Las luchas de las defensas aéreas de Ucrania han abierto puertas para que los rusos lancen sus propios ataques similares a los ataques HIMARS de Ucrania.

Rusia ha comenzado a enviar un número mayor de vehículos aéreos no tripulados más allá de las posiciones de Ucrania, obteniendo inteligencia sobre las posiciones de armas críticas y sitios que luego pueden ser atacados por misiles tácticos guiados.

La presencia elevada de UAV de Rusia está “permitiendo a sus tropas detectar y destruir con precisión objetivos detrás de las líneas del frente”, escribió el investigador principal Dr. Jack Watling del Royal United Services Institute con sede en Londres.

Rusia no ha tenido suficiente ISR durante gran parte de la guerra debido a las robustas defensas aéreas de Ucrania, pero a medida que Ucrania reserva sus interceptores limitados para los aviones rusos, “los UAV Orlan-10 ahora están vagando por todas partes sobre las líneas del frente”, dijo.

Con un mejor apuntamiento, Rusia está ejecutando ataques detrás de las líneas con misiles balísticos tácticos Iskander y lanzacohetes como el sistema Tornado-S.

Los ataques reflejan los mismos tipos de ataques que Ucrania ha llevado a cabo contra Rusia con cohetes y misiles disparados desde los sistemas de artillería de cohetes de alta movilidad proporcionados por Estados Unidos, o HIMARS.

En días recientes, Rusia logró atacar un sistema de defensa aérea Buk ucraniano y capturar dos helicópteros ucranianos en tierra mientras se repostaban,” escribió Watling. “Ha habido otros ataques notables de un tipo que Rusia ha aspirado durante mucho tiempo a realizar, pero raramente ha llevado a cabo con éxito.”

Rusia originalmente no pudo derrotar o llevar a cabo el mismo tipo de ataques que los HIMARS de Ucrania debido a la falta de precisión, capacidades de apuntamiento e inteligencia oportuna.

Estos ataques, como los ataques con bombas planeadoras a medida que las fuerzas aéreas rusas han ganado mayor maniobrabilidad, han hecho que las fuerzas militares de Ucrania se vean aún más presionadas, enfrentando una disminución continua de los recursos a medida que las fuerzas rusas tienen 510.000 soldados en las líneas del frente y ventajas acumulativas.

Estos desarrollos en las capacidades rusas llegan mientras Rusia prepara el escenario para una ofensiva de verano, que podría ejercer una presión significativa sobre Járkov y las áreas alrededor de Zaporizhzhia antes de un avance en el Donbás.

Ucrania aún espera más ayuda de sus socios internacionales que reforzarían áreas cada vez más débiles en entrenamiento de combate, municiones y capacidades industriales.

“Mientras Ucrania carezca de material, Rusia comenzará a acumular sus ventajas”, concluyó Watling.

Hay algunas cosas que solo Ucrania puede hacer, sin embargo. Watling dijo que Ucrania necesita movilizar un número suficiente de tropas y establecer un canal de formación que “no solo reemplace las pérdidas en sus unidades existentes, sino también cree suficientes unidades para manejar su rotación en y fuera de la línea”.

“Esto permite entrenar a las tropas y recuperar a las reservas”, dijo. Pero si los socios internacionales no proporcionan artillería, defensas aéreas, sistemas de guerra electrónica y otros facilitadores, entonces las fuerzas de Kyiv lucharán.

“El panorama en Ucrania es sombrío”, escribió Watling. Pero con el esfuerzo y el apoyo adecuados, “entonces la ofensiva de verano de Rusia se puede frenar”.

Lea el artículo original en Business Insider.