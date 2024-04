Persiguiendo juntos un sueño de hockey: Cómo Luke y Sophia Kunin hacen que funcione el primer matrimonio NHL-PWHL

UNA HISTORIA DE AMOR EN EL HIELO: SOPHIA Y LUKE KUNIN, UNA PAREJA ÚNICA EN EL MUNDO DEL HOCKEY

ST. PAUL, Minn. — Durante años, Luke Kunin vio cómo su novia, luego prometida, luego esposa, Sophia, apoyaba su carrera.

Ella fue un hombro en el que apoyarse cuando las cosas se ponían difíciles en Minnesota. Se mudó a Nashville cuando lo intercambiaron allí. Fue una constante durante la temporada más difícil de su carrera profesional — el año pasado con los San Jose Sharks, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior.

Por eso, Kunin no puede esperar para entrar al Xcel Energy Center — el estadio donde comenzó su carrera en la NHL como novato de los Minnesota Wild hace siete años — el sábado con el papel cambiado. El juego de las 1 p.m. CDT será la primera vez que Sophia juegue en el nivel más alto en persona, ya que tomará el hielo con el equipo de la Liga Profesional de Hockey Femenino de Minnesota para enfrentarse a Boston en su último partido en casa de la temporada regular antes de los playoffs del próximo mes.

“Voy a poder ver de qué se trata”, dijo Luke. “He visto sus partidos en internet todo el año — tanto como puedo con nuestro horario — pero pienso en todas las cosas que ha sacrificado por mí a lo largo de los años para que yo pueda vivir mi sueño. No puedo esperar a estar allí para apoyarla y verla vivir su sueño.”

La relación de Luke y Sophia Kunin los ayudó a superar mucho para llegar a este punto. Conociéndose como adolescentes. Viéndose destacar mutuamente en el hockey. Convirtiéndose en novios de la universidad. Y Luke siendo la “roca de Sophia en todo momento” después del evento más traumático de su vida, la muerte de su hermano menor, Drake, al comienzo de su segundo año en la universidad.

Actualmente, Luke, de 26 años, es un delantero aguerrido y trabajador de los Sharks que proviene de un suburbio de St. Louis. Sophia, de 27 años, que creció en Wayzata, Minn., y ahora es una de las delanteras más rápidas y confiables de PWHL Minnesota, era conocida como Sophia Shaver hasta que los Kunin se casaron el verano pasado en las Ciudades Gemelas.

Son la única pareja de esposos jugadores de hockey profesional en sus respectivas ligas principales en América del Norte.

Por ahora.

“Creo que mientras más tiempo dure nuestra liga, más comenzaremos a verlo”, dijo la miembro del Salón de la Fama del Hockey de EE.UU. Natalie Darwitz, gerente general de PWHL Minnesota y campeona de la NCAA en dos ocasiones con la Universidad de Minnesota. “No digo que los romances vayan a surgir a cada paso en la pista, pero a medida que más franquicias comiencen a compartir instalaciones y estemos cerca, tiene todo el sentido, ya que ¿quién mejor para entender el horario y el compromiso del otro que otro jugador profesional de hockey?

“Para mí, Luke y Sophia es una historia tan genial. Sería aún más genial si Luke todavía jugara para los Wild”.

Luke y Sophia se conocieron en la Universidad de Wisconsin antes de sus años de novatos. Luke era un jugador de hockey en ascenso para el equipo de los Badgers que terminaría capitaneando como estudiante de segundo año. Sophia era una jugadora de hockey del equipo femenino de los Badgers que terminaría capitaneando y ayudando a ganar un campeonato de la NCAA con el gol ganador en la final.

En Wisconsin, los atletas generalmente llegan a Madison para entrenar durante el verano antes de que comience el año escolar.

“De hecho, estábamos ambos en el mismo dormitorio”, recordó Sophia. “Era un dormitorio pequeño con nosotras — el equipo de hockey femenino — el equipo de hockey masculino, ambos equipos de baloncesto y luego algunos atletas de atletismo. Teníamos mucho tiempo libre, así que íbamos a pasar tiempo juntos todo el tiempo. Nos veíamos en la pista. Empezamos como amigos y luego realmente empezamos a salir en el otoño de nuestro primer año”.



La relación de Sophia y Luke Kunin comenzó como Badgers. (Cortesía de Sophia Kunin)

Han estado juntos desde entonces, aunque debido a que Luke juega para San Jose y Sophia formaba parte del equipo de Minnesota en la temporada inaugural de PWHL, eran recién casados que rara vez se veían durante este primer año como esposo y esposa.

El alero de los Wild, Marcus Foligno, puede tener seis años más que Luke, pero los dos se llevaron bien desde el principio cuando Luke llegó a Minnesota como novato, convirtiéndose en tan buenos amigos que Foligno fue padrino de boda en la boda de los Kunins, junto con el excompañero de equipo de Luke en Nashville, Colton Sissons y el mejor amigo de la infancia de Luke, Matthew Tkachuk.

A principios de marzo, cuando dos Sharks llegaron a Minnesota para su primera visita de la temporada 2023-24, Foligno estaba tan emocionado de ver a su viejo amigo que le preguntó si quería cenar la noche antes del juego. Olvidó, por supuesto, que Luke probablemente preferiría pasar tiempo con su esposa.

“Él dijo: ‘Oye, amigo, no veo a Sophia desde hace dos meses’”, dijo Foligno, riendo. “Me di cuenta de que tenía razón. Tienen un estilo de vida loco. No sé cómo lo hacen. Yo me volvería loco si no viera a mi esposa todo el tiempo, especialmente el primer año de nuestro matrimonio”.

Pero tan difícil como es, los Kunins han pasado mucho tiempo separados en su relación desde que Kunin dejó Wisconsin después de su segundo año para volverse profesional.

“Es duro, pero estamos acostumbrados”, dijo Sophia. “Hemos estado separados gran parte de nuestras vidas. Y con nuestros horarios, más o menos tenemos el mismo horario. Así que ambos estamos ocupados durante el día. Estamos aquí en la pista y luego podemos ponernos al día por la noche”.

Agregó Luke: “Ambos amamos jugar y ambos amamos lo que estamos haciendo y solo queremos disfrutarlo tanto como podamos o tanto como ambos queramos hacerlo, supongo. Sí, es duro estar separados. Quieres verte el uno al otro. Pero es genial ver todo lo que ella ha estado haciendo y cómo va la liga, lo mucho que se está divirtiendo”.

Sophia acababa de jugar una serie de fin de semana contra St. Cloud State cuando recibió la devastadora llamada de sus padres, Cristen y Tom, el 2 de octubre de 2016, de que Drake se había quitado la vida. Un jugador de hockey y lacrosse de la escuela secundaria, un amante del aire libre que disfrutaba de la caza y la pesca, Drake tenía solo 17 años.

“Era un chico muy feliz, normal y popular”, dijo Sophia. “Por eso fue tan impactante para todos nosotros, porque nunca hubiéramos visto las señales. Parecía tenerlo todo junto, pero estaba luchando por dentro y no quería abrirse”.



Sophia con su hermano, Drake. (Cortesía de Sophia Kunin)

Sophia regresó a casa, pero regresó a la escuela una semana después. Se sumergió en la mayor cantidad de trabajo escolar y hockey que pudo, pero no estaba bien.

Luke fue uno de sus medios de apoyo continuo.

“Probablemente esta sea una de las razones por las que somos tan fuertes juntos, porque solo llevábamos saliendo un año en ese momento”, dijo Sophia. “Tuve que apoyarme mucho en él ese año porque obviamente fue el año más difícil de mi vida. Ese año y los años siguientes, simplemente tenerlo allí para mí — y él fue muy bueno en solo preguntar y asegurarse de que estuviera bien, probablemente eso es lo que me ayudó a superarlo. Y recuerda, él estaba pasando un año intentando llegar a la NHL, así que también tuvo un momento difícil, y siempre estaré agradecida con él por eso”.

En ese momento, Luke tenía solo 18 años y estaba destrozado por Sophia y su familia. Había empezado a acercarse a sus padres y hermanos, incluida la hermana de Sophia, Crosby, que fue a la Academia de la Fuerza Aérea, fue piloto de aviones de reabastecimiento de combustible y ahora tiene un trabajo de contratista independiente en Washington, D.C.

“Todavía no puedo imaginar por lo que estaba pasando ella y su familia, y solo quería estar allí para ella y su familia”, dijo Luke. “Sí, fue duro. Drake era un buen chico, y creo que la forma en que manejó todo y sigue manejándolo, es de locos la fuerza mental que tiene, simplemente para superar eso. Ella seguir adelante y siempre en la dirección correcta.

“La forma en que tuvo que comportarse cuando sucedió todo realmente la ayudó a convertirse en la persona que es hoy. Todos los días, ella sigue adelante y es buena y decente con todos los que conoce. Sé que ella dice que la ayudé en ese momento, pero es la persona más fuerte que he conocido. Aún lo es, y seguimos hablando de Drake todo el tiempo cuando las familias están juntas, y él sigue siendo una gran parte de nuestra familia, seguro”.

Luke tiene una relación muy estrecha con la familia de Sophia, especialmente con su papá, Tom, que lo lleva a su cabaña en Crosslake para ir a pescar y cazar.

“Luke nunca estuvo interesado porque simplemente no creció con eso, pero ahora realmente le apasiona el aire libre y le encanta pasar tiempo con mi papá”, dijo Sophia. “Lo conocen desde que tenía 17 años, así que a mi papá le encanta enseñarle cosas a Luke sobre la pesca y la caza. Han crecido juntos a través de eso, y realmente lo consideran a él como un hijo”.



Luke Kunin ha jugado para los Wild, Predators y Sharks. (Ezra Shaw / Getty Images)

Por más difícil que haya sido el año de los Sharks, ganando solo 19 juegos, Luke anotó 11 goles, se involucró en nueve peleas liderando al equipo hacia adelante con 165 golpes y llevó una letra en el pecho. El gerente general Mike Grier dijo que él representaba lo que el equipo busca en San José, alguien dispuesto a luchar todas las noches.

Como agente libre restringido, Luke espera firmar un contrato a largo plazo allí esta temporada baja.

Y Sophia, que anotó un gol en el primer juego de Minnesota en Boston, es una jugadora que Darwitz cree que será muy valiosa una vez que comiencen los playoffs. Todos los equipos tienen habilidades de alta calidad, pero Darwitz cree que los equipos que se diferenciarán serán aquellos con profundidad de alto nivel proporcionada por jugadoras como Sophia, que ha anotado dos goles y una asistencia en 21 juegos.

Brittyn Fleming fuerza una pérdida de balón y la originaria de Wayzata, Sophia Kunin, marca un golazo. Minnesota arriba 2-0! pic.twitter.com/VTu0tY8wxs

— Brett Marshall (@B_Marsh92) 4 de enero de 2024

“En cualquier carrera de playoffs, es tu profundidad”, dijo Darwitz. “Sophia es una parte importante de nuestra ofensiva secundaria debido a su velocidad. Tiene un buen IQ de hockey. Hace que sucedan cosas. Por lo general, gran parte de su juego se produce sin el puck, cómo se angula bien, crea una pérdida de balón. ¿Quiere estar más en la hoja de estadísticas? Absolutamente. ¿Debería estar? Podría estarlo. Ella tiene el potencial y la habilidad. Pero está haciendo exactamente lo que necesitamos de ella en este momento”.



Sophia Kunin es una buena delantera de profundidad para PWHL Minnesota (Cortesía de PWHL Minnesota)

Luke y Sophia no suelen entrenar juntos en la temporada baja. En Nashville, cuando Sophia era agente de bienes raíces comerciales, patinaba con los alumnos de secundaria de Junior Preds para mantenerse en forma y seguir jugando. Pero en el verano, aunque ambos son profesionales, Luke hace su propia rutina y ella hace la suya con un grupo de mujeres que juegan profesionalmente.

“Ella ha trabajado arduamente para llegar a donde está”, dijo Luke. “Y creo que es increíble para las jugadoras tener algo qué esperar después de la universidad. Ha sido genial ver qué tan buenos son los resultados en términos de asistencia y cómo va la liga. Obviamente, es muy joven, pero esperamos que haya cosas buenas para ella y para la liga”.

“Sophia hace un poco de todo. La he visto jugar en la universidad, y similar a mí, solo ver la transición de su juego universitario a lo profesional es realmente genial. Es muy completa. Me estoy divirtiendo viéndola disfrutar y espero que ella y su equipo lo hagan bien”.

Foligno tuvo la oportunidad de leer la alineación inicial en el vestuario para el primer partido en casa de PWHL Minnesota. Dos de sus hijas pequeñas estaban a su lado, y esperaba que causara una impresión duradera en el futuro de que las mujeres estaban a punto de jugar un partido profesional de hockey.

“Y mis niñas saben quién es Sophia, seguro”, dijo Foligno. “Luke y Sophia son dos grandes personas que vienen de grandes familias. La relación a larga distancia después de casarse es salvaje en sí misma, pero son dos personas apasionadas por lo que hacen y se apoyan mutuamente, lo cual es bastante genial. Es por eso que han estado juntos por tanto tiempo. Sin querer ser cursi, Luke realmente ama a su chica, así que es genial verlos jugar profesionalmente y tener éxito mientras lo hacen también”.



Sophia y Luke Kunin lucen orgullosos sus atuendos de USA Hockey. (Cortesía de Sophia Kunin)

Kunin está de regreso en Minnesota por ahora, pero partirá a la República Checa el próximo mes con el equipo nacional de EE.UU. para participar en el campeonato mundial. En 2017, capitaneó a EE.UU. al oro en el mundial juvenil.

Está emocionado de que durante esta corta estancia pueda presenciar uno de los partidos de Sophia.

Y pasar tiempo con su mejor amigo, su alegre Bulldog Francés de 4 años, Rocco.

“Luke extraña a Rocco más que a mí cuando está lejos”, dijo Sophia.

“Es mi favorito”, bromeó Luke. “Pero Sophie tal vez lo cuide un poco mejor de lo que yo podría en San José, así que se queda aquí. Siempre es difícil dejarlo, especialmente porque cuando regreso, al principio se pone de mal humor porque está tan enojado de que me fui. Supera eso, pero el ciclo siempre se repite”.

Este ha sido un año muy largo para los Kunins al estar separados. En su día de boda en julio pasado, Luke se robó el show en la recepción tomando el micrófono y cantando canciones de rock como “Sugar, We’re Goin Down” de Fall Out Boy.

“Él no es un buen cantante en absoluto, por cierto”, bromeó Sophia.

Varios jugadores de la NHL estuvieron allí, incluidos Matthew y Brady Tkachuk, Sissons, Dante Fabbro, Ryan Hartman, Jordan Greenway y Foligno.

Varias ex compañeras de equipo de Sophia fueron damas de honor, incluida Abby Roque, que juega para PWHL New York.

“Abby es un poco el Matthew Tkachuk de nuestra liga: habla basura, es un poco maliciosa, así que naturalmente los emparejamos como dama de honor y padrino y caminaron juntos por el pasillo”, dijo Sophia, riendo.



Nick Kunin, Austin Haglund, Matthew Tkachuk, Luke Kunin, Matthew Freytag, Colton Sissons y Marcus Foligno con Sophia