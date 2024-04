Bolton no toma leche de avena, sorprendido le dice a bebedor de café.

Paul Whitley pasaba por la estación de Bolton después de ver a su familia por un funeral.

Originario de Hindley, este hombre de 39 años, ahora residente en Sheffield, decidió hacer una parada en la tienda WHSmith de la estación de Bolton para satisfacer su antojo de café.

Sin embargo, al pedir leche de avena en lugar de leche de vaca, a Paul le dijeron que “no hacían ese tipo de cosas aquí”.

El mánager del centro de arte bromeó con The Bolton News diciendo que se sorprendió inicialmente por la respuesta, antes de recordar que estaba en Bolton.

Paul dijo: “La empleada fue amable. No me gustaría meterla en problemas.

“Ella me ofreció leche descremada como alternativa. Noté que tenían alrededor de seis sabores diferentes de jarabe”.

Agregó: “No creo que estuviera mintiendo. Tenían café helado en el menú, así que sí atienden parcialmente a los gustos de la población LGTB”.

La experiencia de Paul se ha vuelto viral en X (anteriormente Twitter), acumulando más de un millón de visualizaciones.

i’m in bolton train station and i asked for oat milk in my coffee and the lady told me they don’t do that kind of thing here

— paul (@mrpwhitley) April 25, 2024

Otros usuarios de la red social compartieron sus experiencias al pedir comida y bebida en diferentes partes del norte, aunque algunas sonaban un poco exageradas.

Wayne Trevor respondió: “Una vez pedí una copa de vino blanco en un pub en el Peak District. Di un sorbo mientras estaba pagando.

“La camarera me lo quitó y lo echó en una copa de medio litro porque ‘los hombres no beben de copas de vino’.”

El usuario Roberto dijo: “Otra cosa que Bolton tiene en común con París”.

Dan Jackson compartió su experiencia al pedir un expreso en Sunderland.

Él escribió: “La señora detrás del mostrador dijo (con cierta preocupación): ‘son solo esos cafés pequeños de todos modos’.”

Se contactó a WHSmith para hacer comentarios.

