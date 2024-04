Pero no compres y mantén hasta que conozcas estos 3 riesgos

El S&P 500 y el Nasdaq Composite han tenido una racha impresionante desde el inicio de 2023. Este sentimiento alcista podría tener a los inversores preocupados de que no puedan encontrar oportunidades de compra atractivas.

Sin embargo, todavía hay negocios baratos para comprar, y creo que PayPal (NASDAQ: PYPL) es uno de ellos. Las acciones del servicio de pagos en línea se han desplomado en los últimos años y recientemente se ubicaron casi un 80% por debajo de su máximo histórico. Pero ahora la acción cotiza a un atractivo índice precio-ganancias (P/E) adelantado de 12.3.

No se apresure a comprar y mantener PayPal aún. Aquí hay tres riesgos que necesita saber sobre este pionero en pagos digitales.

1. Competencia intensa

La amplia historia de crecimiento secular de las transacciones sin efectivo, junto con lo lucrativos que pueden ser estos negocios a gran escala, ha atraído mucha competencia al espacio. PayPal merece crédito por ser el primer proveedor puro de pagos en línea, desarrollando una marca sólida conocida por la confianza y la seguridad. Pero las cosas se están volviendo abarrotadas.

Braintree es la solución de cara al comerciante de PayPal. Su crecimiento ha sido espectacular recientemente, con el volumen de pagos aumentando un 30% en 2023. Sin embargo, se enfrenta a pesos pesados como Stripe, Adyen, Worldpay y First Data de Fiserv, por nombrar algunos. Competir en precio, facilidad de uso y características del producto es lo que Braintree intenta hacer, pero tendrá que estar en la cima de su juego si quiere crecer en participación de mercado.

Es la misma historia en el lado del consumidor. La billetera digital de PayPal tiene una amplia aceptación, pero hay numerosos otros jugadores enfocados en individuos y sus necesidades.

Apple Pay, y en menor medida, Google Pay de Alphabet, son proveedores de billeteras digitales que deberían mantener despierta a la dirección de PayPal. Ya que estas firmas tecnológicas dominantes controlan los dos sistemas operativos móviles más populares, pueden colocar sus servicios de pago por delante de los de PayPal.

La base de usuarios de PayPal a fines de 2023, 426 millones de cuentas activas, bajó un 2% interanual. Si la empresa no puede mantener a raya a la competencia, esta métrica clave continuará en la dirección equivocada.

2. Asignación de capital

Dan Schulman, quien fuera el CEO anterior de la compañía, pudo haber malgastado capital en adquisiciones costosas que no eran necesariamente centrales para las operaciones de PayPal. La empresa pagó $4 mil millones por Honey y $2.7 mil millones por Paidy, por nombrar las dos compras más grandes. Schulman también se centró en construir una superaplicación que rivalizara con las que se encuentran en China, una estrategia que no siguió adelante.

El liderazgo anterior pudo haber tomado decisiones pobres en la asignación de capital. Siempre hay un riesgo de que el nuevo CEO, Alex Chriss, pueda seguir este camino. Entiendo que está centrado en la innovación de productos, especialmente con la llegada de la inteligencia artificial. Está tratando de encontrar formas de integrar esta tecnología en las diversas ofertas de PayPal.

La historia continúa

Pero si yo estuviera al frente del negocio, sería difícil para alguien disuadirme de querer utilizar todo el efectivo producido y disponible para recomprar acciones. Para ser justos, PayPal gastó todo su flujo de efectivo libre en recompras el año pasado, con la intención de hacer lo mismo este año.

La compañía actualmente tiene una posición neta de efectivo de $6 mil millones. Tal vez sea inteligente utilizar algo (o todo) de esto para recomprar aún más acciones, especialmente cuando la acción está cotizando a una valoración muy barata.

3. El problema de Venmo

En 2023, Venmo representó el 18% del volumen total de pagos de PayPal. Es una línea de negocio considerable, pero los inversores se preocupan de que la monetización haya sido un desafío. Sospecho que la vasta mayoría del uso de Venmo, que es la gente enviándose dinero uno a otro, no genera ingresos para PayPal.

El mayor competidor de Venmo, Cash App de Block, sin duda ha tenido mucho más éxito en monetizar su base de usuarios. Cash App tiene 56 millones de clientes activos mensuales y generó $4.3 mil millones de beneficio bruto en 2023. Esto se debe a que está siendo adoptado por consumidores de menor poder adquisitivo que lo ven como un sustituto bancario.

También se puede hacer un argumento válido de que PayPal puede encontrar una manera de fusionar las aplicaciones de PayPal y Venmo en una sola aplicación dirigida al consumidor. Tienen muchas de las mismas funciones, de todos modos.

Ahora que entiende cuáles creo que son los tres grandes factores de riesgo, puede tomar una decisión más informada sobre la acción.

