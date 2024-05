La administración de Biden “satisfecha” con la rendición de cuentas que ha exigido a la India en el caso de Pannun, asegura Garcetti | Noticias de India.

WASHINGTON: Los EE. UU. Están “satisfechos” con la responsabilidad que han exigido a la India por las acusaciones de que sus funcionarios estaban involucrados en un presunto complot para matar a un separatista sij en suelo estadounidense, dijo el embajador de los EE. UU. En India, Eric Garcetti. En noviembre del año pasado, fiscales federales de EE. UU. acusaron al ciudadano indio Nikhil Gupta de trabajar con un empleado del gobierno indio en el intento fallido de matar a Gurpatwant Singh Pannun. Pannun, buscado en India por cargos de terrorismo, posee ciudadanía doble de EE. UU. y Canadá. Ha sido designado como terrorista por el Ministerio del Interior de la Unión bajo la ley antiterrorista Ley de Prevención de Actividades Ilegales (Prevención). “Cuando me refería a una relación que podría tener baches en el camino, este sería potencialmente el primer gran enfrentamiento en una relación”, dijo Garcetti en respuesta a una pregunta en un evento organizado el jueves por el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), un destacado grupo de expertos estadounidense. “Y hasta el momento, tocando madera, diría que la administración está satisfecha con la responsabilidad que hemos exigido en este caso, porque este es un límite para Estados Unidos, para nuestros ciudadanos”, dijo. Dijo que era un caso penal en curso. “Se ha presentado una acusación. Y si hay alguna conexión con actores estatales en eso, tiene que haber responsabilidad. Esperamos eso no solo de nuestro lado, sino que esperamos que India tenga esa responsabilidad”, dijo. “Por lo tanto, ha habido una comisión de investigación que India ha reunido y que esperamos, mientras hacemos el caso penal que se trata de justicia estadounidense, que debe haber consecuencias e información compartida”, dijo. “Hasta ahora, una de las cosas más difíciles que puede hacer como embajador en la diplomacia, he estado satisfecho con lo que han hecho. Creo que la administración lo está, pero tenemos muchos pasos que dar”, dijo Garcetti. Garcetti apareció en una discusión con Michael Froman, el ex Representante de Comercio de los EE. UU. bajo la Administración Obama. Froman dijo que el primer ministro Narendra Modi está a punto de ser reelegido, lo cual todos están asumiendo. Respondiendo a una pregunta sobre las preocupaciones planteadas en ciertos sectores de EE. UU. sobre la situación de los derechos humanos en India, Garcetti dijo que esto no es responsabilidad de América. “No es responsabilidad de Estados Unidos arreglar India. Es responsabilidad de Estados Unidos involucrarse con India, promover nuestros intereses y también reflejar nuestros valores”, dijo Garcetti. “Puedo decirles que es muy fuerte. Creo que la gente desde afuera dice que quieren una relación estratégica con India, así que todos miran hacia otro lado cuando se trata de problemas de derechos humanos y demás. En realidad no es cierto”, dijo. Ya sea en informes de derechos humanos o informes sobre libertad religiosa, EE. UU. siempre lo discute con India. “Por ejemplo, ha habido violencia en un estado llamado Manipur en India, donde hay enfrentamientos entre dos grupos étnicos diferentes. Me preguntaron en mi segundo o tercer mes en India, qué pensaba sobre la violencia allí. “Respondí… porque hubo algunas imágenes horribles que vimos, mujeres siendo arrastradas por las calles, personas siendo asesinadas y disparadas, iglesias y templos siendo quemados, dije, nuestros corazones se rompen como seres humanos cuando vemos sufrimiento, punto uno”, dijo Garcetti. El segundo punto, dijo que esto es un problema indio que India debe resolver. “Y el punto tres es que Estados Unidos está aquí para apoyar y ayudar de cualquier manera si se le pide. Ni siquiera era el gobierno en el poder”, dijo. “Probablemente no hayas escuchado la narrativa, como que India es más avanzada que nosotros en derechos humanos. Pero cuando se trata de derechos de los transexuales, lo son”, dijo.

