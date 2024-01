OpenAI ahora quiere pagar para licenciar artículos de noticias, al igual que Apple.Translate to Spanish: OpenAI ahora quiere pagar para licenciar artículos de noticias, al igual que Apple.

Desde que los chatbots como el ChatGPT de OpenAI se volvieron populares, ha habido discusiones sobre cómo estas plataformas utilizan contenido de terceros para entrenar sus modelos de inteligencia artificial sin pagar ningún tipo de tarifa de licencia. Tras el informe de que Apple ha estado negociando con editores para entrenar su IA aún no lanzada con artículos de noticias, parece que OpenAI finalmente quiere hacer lo mismo, pero sin pagar tanto como Apple.

OpenAI busca acuerdo con editores de artículos de noticias

Según The Information, OpenAI ha estado contactando a varios grupos de medios en busca de un acuerdo para otorgar licencias de artículos de noticias. Con esta licencia, OpenAI espera continuar utilizando estos artículos para entrenar su inteligencia artificial con información confiable sin enfrentar problemas legales de derechos de autor.

Hace unos días, The New York Times demandó a OpenAI y Microsoft por infracción de derechos de autor. La publicación afirma que ambas compañías han estado “copiando y utilizando” sus artículos no solo con fines comerciales, sino también para “competir directamente” con el contenido original.

Un portavoz de OpenAI le dijo a The Verge que la empresa “respeta los derechos de los creadores y propietarios de contenido” y se compromete a trabajar con ellos para discutir “nuevos modelos de ingresos”. El NYT está pidiendo que OpenAI sea considerada responsable de “miles de millones de dólares en daños estatutarios y reales” por copiar sus artículos sin una licencia adecuada.

The Information dice que OpenAI ha ofrecido entre $1 millón y $5 millones a las publicaciones para otorgar licencias de su contenido para el entrenamiento de la IA.

Apple también quiere lo mismo, y paga más

Mientras Apple desarrolla internamente su propia inteligencia artificial generativa, que se espera que se anuncie en algún momento de este año, la empresa con sede en Cupertino también ha estado en conversaciones con publicaciones para otorgar licencias de artículos de noticias. Sin embargo, Apple es mucho más generosa que OpenAI cuando se trata de pagos.

The New York Times informó el mes pasado que Apple había propuesto “acuerdos de varios años por valor de al menos $50 millones” para otorgar licencias de archivos de artículos de noticias que se utilizarían para desarrollar una nueva inteligencia artificial generativa. Las organizaciones de noticias contactadas por Apple incluyen Condé Nast, editor de Vogue y The New Yorker, NBC News y IAC, propietaria de People.

Aún no está claro si Apple ha tenido éxito con las negociaciones, pero dado la cantidad de dinero que la empresa ha estado ofreciendo a las publicaciones, podemos asumir que tiene muchas más probabilidades de llegar a acuerdos que OpenAI.

