Las dimensiones filtradas del iPad Pro M3 muestran la tableta más delgada de Apple hasta el momento

El evento de primavera de Apple probablemente esté a un mes de distancia, y esperamos que Apple lance sus primeros nuevos iPads en más de un año. Y según los últimos rumores, podría llevar a cabo el primer cambio importante en el diseño del iPad Pro en más de seis años.

Según 9to5Mac, el iPad Pro recibirá una seria reducción en el grosor cuando llegue el nuevo modelo. Gracias a la transición a OLED, Apple supuestamente recortará alrededor del 20 por ciento del grosor del dispositivo, lo que lo convertirá en uno de los dispositivos más delgados que Apple haya fabricado:

11-inch iPad Pro (2022): 247.6 mm x 178.5 mm x 5.9 mm

11-inch iPad Pro (2024): 249.7 mm x 177.5 mm x 5.1 mm

12.9-inch iPad Pro (2022): 280.6 mm x 214.9 mm x 6.4 mm

12.9-inch iPad Pro (2024): 281.5 mm x 215.5 mm x 5.0 mm

El sitio también confirma informes de que Apple lanzará un nuevo iPad Air de 12.9 pulgadas con dimensiones similares al iPad Pro existente. Eso haría que las líneas de iPad Air e iPad Pro fueran idénticas en tamaño pero diferenciadas por características y especificaciones como los iPhones estándar y Pro. Las principales diferencias entre las líneas probablemente sean el procesador (M2 vs M3), la tecnología de visualización (LED vs OLED) y la biométrica (Touch ID vs Face ID). El iPad Pro probablemente seguirá teniendo opciones de almacenamiento más altas, mejores cámaras y transferencias de datos más rápidas.

También se rumorea que el nuevo iPad Pro recibirá un nuevo accesorio Magic Keyboard con un cuerpo de aluminio rediseñado y un trackpad más grande.

Se espera que el evento de primavera de Apple se lleve a cabo el próximo mes y probablemente incluirá una nueva MacBook Air M3 y una Mac mini junto con los nuevos iPads (potencialmente un nuevo iPad Air, iPad mini y iPad de 11.a generación). Apple también podría presentar el chip M3 Ultra para el Mac Studio y Mac Pro, así como un nuevo color de iPhone en medio del ciclo.