Oferta de Apple: Hasta un 50% de descuento en AirPods con la compra de un iPhone 14 o 14 Plus en India.

Desde el 8 hasta el 14 de noviembre, Apple está ofreciendo a los clientes en la India hasta un 50% de descuento en AirPods selectos con la compra de un iPhone 14 o iPhone 14 Plus en celebración de Diwali, según informó por primera vez Pururaj Dutta de Appleosophy.

Apple está ofreciendo ₹9950 de descuento en los AirPods de tercera generación con estuche Lightning, AirPods de tercera generación con estuche MagSafe o AirPods Pro de segunda generación con estuche MagSafe cuando los auriculares se compran junto con un iPhone 14 o iPhone 14 Plus. La oferta está disponible a través de la tienda en línea de Apple y dos tiendas minoristas en la India.

Los términos y condiciones completos de la oferta se pueden encontrar en el sitio web de Apple.

