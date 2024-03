¡Obtén Microsoft Office para Mac y Microsoft 365 por tan solo $25!

La imagen de héroe del artículo

Las increíbles ofertas están vigentes para licencias individuales de Microsoft Office, así como para suscripciones de 12 meses de Microsoft 365. Ahorra hasta un 90% en el software este fin de semana.

Si el presupuesto es primordial y buscas el precio más bajo para Office, el paquete 2019 Home & Business for Mac está disponible por $24.99. Este software ya no cuenta con soporte según la Política de ciclo de vida moderno de Microsoft, por lo que las actualizaciones de seguridad no estarán disponibles. Sin embargo, puedes usar las aplicaciones en una computadora Mac. Ten en cuenta: Office 2019 no incluye Microsoft Teams.

¿Prefieres una licencia de Office independiente que aún cuente con soporte de Microsoft? Home & Business 2021 está en oferta por $69.99. Disfruta de Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote en una sola Mac, sin necesidad de mantener una suscripción. Este descuento del 72% sobre el precio de venta al público ofrece excelentes ahorros en el popular software.

Por último, una suscripción de 12 meses a Microsoft 365 está rebajada a tan solo $44.99. Anteriormente conocido como Office 365, Microsoft 365 te permite utilizar Office en una PC, Mac o dispositivo móvil. También obtienes las últimas actualizaciones y 1TB de almacenamiento en la nube. Los planes familiares también tienen descuentos de hasta $74.99.

Aprovecha las ofertas en Mac, servicios de streaming y más

