Nunca olvides una idea o tarea con el camino del pensamiento.

Piensa en la aplicación como un bloc de notas digital para almacenar pensamientos y más. Puede que no lleguen a nada en el futuro, pero la aplicación te permite almacenarlos para luego.

Está bien diseñada y es fácil de usar. En la línea de tiempo, anota lo que estás pensando. Cuando estés listo para mirar hacia atrás, se muestra como una aplicación de mensajes de texto. Puedes ver información como la hora en que se añadió y el lugar. Cada uno puede ser personalizado aún más con la adición de una etiqueta.

Un simple toque también marcará la idea como completada.

Junto con la línea de tiempo, incluso puedes buscar algo por texto o lugar. También puedes ver los elementos eliminados recientemente.

Para personalizar aún más la aplicación, hay una opción de esquema de colores claro u oscuro y una opción de animación de pestaña para seleccionar.

Thought Path es una descarga gratuita en la App Store ahora. Con la versión gratuita, deberás revisar y archivar pensamientos después de alcanzar un límite de 15.

Para eliminar ese límite, puedes adquirir una suscripción opcional. Hay dos opciones disponibles, $1.99 al mes o $14.99 al año.

He usado la aplicación durante unos días y he disfrutado de su enfoque diferente en un gestor de tareas. A menudo, hay momentos en los que me viene un pensamiento a la mente y en pocos minutos se me olvida. Con Thought Path, siempre puedes tener un registro de lo que estabas pensando.