La aplicación de oración de Mark Wahlberg busca seguidores en TikTok.

El contenido religioso ha sido desde hace mucho tiempo un pilar en las redes sociales, donde los influencers cristianos pueden obtener millones de vistas. Y gran parte de la reacción en línea a los anuncios de TikTok de Hallow ha sido positiva. Aún así, Alex Jones, el director ejecutivo de Hallow, dijo que era consciente de que algunas personas se sorprendieron al toparse con los anuncios de la compañía en las redes sociales.

“No establecemos ningún tipo de orientación sofisticada o específica”, escribió el Sr. Jones, que no debe confundirse con el teórico de la conspiración del mismo nombre que dirigía el sitio web Infowars. “Cada plataforma tiene su propio algoritmo para determinar su feed. Sabemos que hay algunos comentarios de personas que se sorprenden al ver estas publicaciones en su feed. Ciertamente no queremos imponer nada a nadie”.

Jessi Hood, una coordinadora de circulación de una biblioteca en Roanoke, Virginia, que no se considera religiosa, fue otra persona que se encontró con el Sr. Wahlberg y Hallow en su página For You en TikTok. “La mayoría de las veces solo pongo los ojos en blanco cuando lo veo”, dijo la Sra. Hood, de 24 años, señalando el pasado criminal del actor. (A los 16, el Sr. Wahlberg fue condenado por agredir a un hombre vietnamita y cumplió 45 días de prisión).

La Sra. Hood descargó Hallow por curiosidad. “Mi primer pensamiento fue como, Oh, esto es raro. ¿Esta es una aplicación para rezar y tienes que pagar por ella?” dijo. Publicó algunas capturas de pantalla de Hallow en X y luego la eliminó de su teléfono.

En su correo electrónico, el Sr. Jones, el ejecutivo de Hallow, proporcionó citas anónimas de supuestos usuarios de Hallow elogiando la plataforma. Para otros que encuentran anuncios de Hallow en las redes sociales, hay menos interés: “Abrí TikTok a un video de Mark Wahlberg pidiéndome que rece con él … y realmente no se me ocurre nada que quiera hacer menos, de hecho”, publicó Brandi Howard, de 32 años, en X.

Pero dado que el Sr. Schneider visitó el sitio web de Hallow y que la Sra. Hood descargó la aplicación (solo para eliminarla), la campaña de TikTok parece estar despertando curiosidad.