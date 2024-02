Nuevos lanzamientos de GeForce NOW de esta semana se centran en la calidad en lugar de la cantidad

GeForce NOW no siempre tiene una lista completa de juegos grandes y populares, pero esta semana es un poco diferente con éxitos como Halo en la mezcla. ¿Recuerdas los días de Halo 2 y toda la diversión que tuviste jugando con amigos? Bueno, ahora puedes (en cierta forma) revivir esa magia con acceso a Halo en GeForce NOW, lo que te permite jugar el tirador en primera persona donde quieras siempre que tengas conexión a internet.

En total, hay cinco juegos que llegan al servicio esta semana. Pero el lanzamiento más grande es sin duda Halo Infinite. Con una emocionante campaña que continúa la historia del Jefe Maestro, ahora puedes disfrutarlo en cualquier lugar desde tu teléfono o computadora portátil usando el incomparable poder de rendimiento de GeForce NOW. O puedes jugarlo en tu computadora de escritorio en casa, pero transmitirlo a través de GeForce NOW si tu PC tiene componentes menos potentes. Naturalmente, este lanzamiento incluye acceso al multijugador. Además, se incluyen tanto las copias de Steam como de Xbox del juego.

Halo Infinite no es el único lanzamiento emocionante para GeForce NOW esta semana

Halo Infinite puede ser la franquicia más grande en los lanzamientos de esta semana, pero está lejos de ser el único juego emocionante que llega al servicio. A partir de hoy, los cinco juegos ya son accesibles en GeForce NOW. De hecho, los cuatro juegos restantes son todos lanzamientos nuevos en PC esta semana. Esto incluye el lanzamiento de hoy de Skull and Bones de Ubisoft, pero también Goat Simulator 3 en Steam. Los suscriptores también pueden transmitir ahora Banishers: Ghost of a New Eden y Deep Rock Galactic: Survivor. Ambos son lanzamientos nuevos en Steam también.

Estos son algunos grandes juegos en los que sumergirse. También forman parte de la celebración de cuatro años de NVIDIA de GeForce NOW, ya que el servicio cumple cuatro años este mes. Una gran parte de la celebración ha sido lanzar algunos juegos verdaderamente asombrosos en el servicio. A principios de mes, se añadieron Diablo IV y Overwatch 2. Además, febrero apenas está a la mitad. Así que espera que se añadan más juegos importantes en las próximas semanas.

Si aún no te has suscrito a GeForce NOW y quieres probarlo, puedes probar la membresía gratuita para ver de qué se trata el servicio. Por supuesto, tendrás la mejor experiencia con la membresía Ultimate, que ofrece el poder de una GPU RTX 4080. Así que si te gusta lo que ves con la versión gratuita, vale la pena actualizar.