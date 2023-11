Nuevo video sugiere que Elizabeth Tsurkov, académica secuestrada en Iraq, está viva.

Una cadena de televisión iraquí publicó un video el lunes que pretendía mostrar por primera vez a una investigadora israelí-rusa secuestrada desde su desaparición hace siete meses, cuando fue capturada en las calles de Bagdad.

El video que supuestamente muestra a la investigadora, Elizabeth Tsurkov, estudiante de doctorado en la Universidad de Princeton, se mostró en Al Rabiaa TV, una estación asociada a partidos políticos chiítas. Más tarde en la noche, tres emisoras de televisión más mostraron el video, incluyendo el canal más cercanamente relacionado con Kataib Hezbolá, una milicia chiíta iraquí vinculada a Irán y al grupo que se informa la retiene.

La Sra. Tsurkov fue secuestrada a fines de marzo después de tomar café en una cafetería de Bagdad. La primera divulgación oficial de su captura se produjo este verano cuando la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel dijo que estaba siendo retenida por Kataib Hezbolá.

En el momento del anuncio de julio del Sr. Netanyahu, el gobierno iraquí dijo que estaba investigando su captura. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de su secuestro.

La Sra. Tsurkov fue a Irak en enero para realizar investigaciones académicas. Ella posee pasaportes israelíes y rusos y entró al país utilizando su pasaporte ruso, según el gobierno iraquí. Israel e Irak no tienen relaciones diplomáticas; Irak considera a Israel un estado hostil y ha prohibido todo contacto con él.

En el video, la Sra. Tsurkov, que habla en hebreo a lo largo de todo, aparece sola, sentada en un sofá. Está vestida de negro, su larga melena suelta y habla suavemente pero claramente. El vídeo se mostró con subtítulos en árabe.

The New York Times no pudo autenticar el video, pero su contenido deja claro que fue hecho después del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre.

En él, la Sra. Tsurkov se dirige directamente a las familias de los israelíes que están siendo retenidos como rehenes por Hamas en Gaza y les dice, dejando claro que habla ella misma como rehén, que si quieren ver a sus familiares nuevamente, deben detener la guerra.

“Pido a las familias de los rehenes en Gaza que hagan constantes esfuerzos para detener la guerra en Gaza, por el bien de sus hijos e hijas”, dijo. “Esta guerra que está siendo estúpidamente conducida por Netanyahu a través de su esposa, Sara, y su hijo, Yair, llevará a la muerte de los rehenes. Si desean que sus hijos e hijas regresen con vida, la guerra debe detenerse”.

Además del mensaje político contenido en el video, la referencia a la guerra de Gaza – que la Sra. Tsurkov dice seguir diariamente – sugiere que sus captores pueden haber querido que el video sirviera como prueba a su familia y al gobierno israelí de que todavía está viva.

La declaración de la oficina del Sr. Netanyahu este verano decía: “Consideramos a Irak responsable de su seguridad y bienestar”.

Su secuestro puso de relieve un problema con el que han estado lidiando los líderes de Irak: Algunos grupos militares absorbidos en las fuerzas de seguridad de Irak tienen lazos más fuertes con Irán que con Irak, y funcionarios de seguridad dicen que Kataib Hezbolá es el más prominente de estos.

El video comienza al estilo de una confesión, en el que la Sra. Tsurkov dice que estaba trabajando en nombre de la inteligencia israelí y la C.I.A., algo que su familia y amigos niegan.

La declaración de la oficina del Sr. Netanyahu decía que ella era una académica que visitó Irak “por iniciativa propia para trabajar en su doctorado e investigaciones académicas en nombre de la Universidad de Princeton”.

La Sra. Tsurkov también fue becaria del New Lines Institute for Strategy en el momento de su captura. Habla árabe con fluidez, y estaba investigando las relaciones entre grupos armados a ambos lados de la frontera entre Irak y Siria. Cumplió con el servicio militar obligatorio en el ejército israelí, y fue durante ese tiempo que se interesó más en el mundo árabe y realizó estudios de posgrado primero en Israel y luego en Estados Unidos.

Al final del video, la Sra. Tsurkov se dirige directamente a su familia, suplicándoles que ayuden a lograr su liberación. “Estoy en una situación difícil”, dice.

“A mi familia, a mi madre y padre, Rina, Arkady, Emma, Avital, David, mis amigos, les pido que trabajen para asegurar mi liberación lo antes posible para que pueda regresar a ellos.”

Falih Hassan contribuyó a este reportaje.