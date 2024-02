Nueva encuesta muestra que la aprobación de Zelenskyy cae 5 puntos en Ucrania tras la partida del General Zaluzhnyi.

La confianza en el presidente Volodymyr Zelenskyy disminuyó aproximadamente un 5% inmediatamente después de que Valerii Zaluzhnyi renunciara como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según la encuesta de opinión pública Omnibus realizada por el Instituto Internacional de Sociología de Kyiv y publicada el 15 de febrero.

La encuesta se realizó durante el período de la saga del despido de Zaluzhnyi: del 5 al 10 de febrero. La tasa promedio de confianza en Zelenskyy durante este período es del 64%, y la desconfianza se sitúa en el 35%. Hacia el final de la encuesta, el 9-10 de febrero, después del cambio del jefe del ejército, la confianza en el jefe de estado disminuyó.

“Así, en general, para el período del 5 al 10 de febrero, el 64% confiaba en el Sr. Zelenskyy, pero al final de este período, la cifra fue del 60%”, dijo el KIIS.

Antes de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, el 37% de la población confiaba en Zelenskyy. Después de la invasión, su confianza aumentó al 90% en mayo de 2022. Desde este período hasta diciembre, la cifra cayó al 77%, después de lo cual continuó disminuyendo gradualmente.

Entre los políticos y figuras públicas, los ucranianos confían más en los siguientes:

Los ucranianos desconfían más de Yuriy Boyko, Yulia Tymoshenko y Oleksiy Arestovych, con puntajes de confianza del 10%, 17% y 11%, respectivamente.

La encuesta se realizó del 5 al 10 de febrero de 2024 e incluyó preguntas sobre el posible despido de Zaluzhnyi. Se entrevistó a una muestra aleatoria de 1,202 entrevistados que viven en todas las regiones de Ucrania (excepto en la República Autónoma de Crimea, residentes de territorios temporalmente ocupados y ucranianos en el extranjero) por teléfono utilizando una computadora.

El margen de error estadístico no superó el 3,2% para indicadores cercanos al 50%; el 2,7% para indicadores cercanos al 25%; el 2,1% para indicadores cercanos al 10%; el 1,4% para indicadores cercanos al 5%.

El centro de pensamiento Razumkov publicó una encuesta el 7 de febrero que mostraba que el 69% de los ciudadanos confiaban en el presidente. Estaba por delante de otros políticos en términos de confianza pública.

Una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kyiv, publicada el 19 de diciembre, mostró que el 77% de los ucranianos confiaban en Zelenskyy, mientras que el 22% no lo hacían.

