¡No tan rápido! Los parámetros de un acuerdo conceptual.

Los legisladores confrontaron a la gobernadora Kathy Hochul diciendo que el presupuesto está prácticamente terminado.

Los republicanos no están contentos con el acuerdo presupuestario.

Una audiencia del Concejo de la Ciudad sobre el bienestar de los migrantes negros en la ciudad atrajo a 1.200 personas.

El Día de la Tierra se acerca. También lo hacen los proyectos de ley para conmemorarlo.

DÍAS QUE EL PRESUPUESTO ESTÁ ATRASADO: 16

NEGOCIACIONES EN CURSO: La gobernadora Kathy Hochul emitió un llamado triunfal diciendo que ella y la Legislatura tienen “los parámetros de un acuerdo conceptual” el lunes por la noche.

El anuncio incluyó una presentación y discurso cuidadosamente preparados, con tweets pre-diseñados, infografías y una “Lista de Verificación del Presupuesto del Año Fiscal 2025” con 38 prioridades fiscales y legislativas en 9 categorías.

Y superpuesto a esa lista de verificación, donde cada prioridad estaba marcada de manera ordenada, había un gran sello rojo etiquetado como “HECHO”.

“He explicado en qué siento que hay acuerdo”, dijo Hochul.

Pero los legisladores no estaban de acuerdo en que esas principales categorías celebradas como “hechas” por la gobernadora ayer, como la atención médica, la vivienda, la educación y el crimen, estén resueltas.

¿La gobernadora se adelantó? “Esa es una pregunta que tendrían que hacerle a ella. Los lápices no se habían bajado por completo”, dijo el orador de la Asamblea, Carl Heastie, a los reporteros hace horas.

“Conceptualmente probablemente estábamos cerca de muchas cosas… todavía estábamos en la etapa de conferencias con los miembros sobre ciertos temas que pueden no haber sido concluidos”, dijo.

El presupuesto aún está en proceso. La noticia del viernes de un posible acuerdo de vivienda dijo que las protecciones de desalojo por Buena Causa se limitarían a unidades por debajo del 200 por ciento de la tasa de mercado justo, entre otras excepciones. Pero Heastie dijo esta tarde que ese número no se ha decidido y podría ser diferente.

“Las conversaciones [sobre vivienda] todavía están en curso”, dijo la senadora estatal Julia Salazar, demócrata de Brooklyn, a POLITICO.

Y los legisladores dijeron que todavía se está trabajando en el plan de Hochul para eliminar la mayoría de los intermedios fiscales que manejan la facturación, nómina y otras tareas administrativas del Programa de Asistencia Personal Dirigida al Consumidor de Medicaid.

“Es una discusión en curso”, dijo la senadora estatal Roxanne Persaud, demócrata de Brooklyn y jefa del Comité de Servicios Sociales.

La asambleísta Pat Fahy, presidenta del comité de Educación Superior, dijo esta mañana que aún no ha visto los números finalizados sobre cómo se verá el gasto para CUNY y SUNY.

Y la campeona del cannabis legal, la líder de la mayoría Crystal Peoples-Stokes, también dijo que todavía hay discusiones sobre cómo se manejarán las tiendas de cannabis ilícito, aunque Heastie dijo que ese asunto está “prácticamente cerrado”.

Incluso al presentar su “acuerdo conceptual” el lunes, la gobernadora dijo que cuestiones como el control de las escuelas de la ciudad y las pensiones para los empleados públicos todavía deben ser decididas.

Los legisladores de hoy estuvieron de acuerdo, diciendo que esas cuestiones también están sin resolver mientras las partes esperan aprobar los proyectos de ley presupuestarios esta semana. ¿Pero alguna predicción sobre cuándo?

“Quiero que la gente sepa que habrá un presupuesto este año”, dijo Peoples-Stokes. “Les prometo.” — Jason Beeferman

EL ARTE DEL ACUERDO: Nunca adivinarás quién no está de acuerdo con el acuerdo de vivienda. Los republicanos.

En una conferencia de prensa esta mañana, la medida de desalojo por Buena Causa para brindar mayores protecciones a los inquilinos fue el componente más grande que los republicanos criticaron.

Ellos creen que la medida no hará nada para abordar la crisis de asequibilidad en el estado.

“Para cualquiera que haya esperado que hubiera una solución a la crisis de vivienda asequible, esta no es la solución”, dijo el senador estatal Jack Martins, republicano de Long Island. “Y no hay nada en esta propuesta que proporcione una sola unidad de vivienda asequible a corto plazo. Todo aquí es a largo plazo.”

A pesar de lo que los republicanos etiquetaron como una deficiencia del presupuesto de la gobernadora, sin embargo, están contentos de que Hochul haya “tomado una idea” del manual de los republicanos.

“Hemos estado hablando sobre el crimen y la asequibilidad desde hace años”, dijo la senadora estatal Pamela Helming, republicana de Rochester y miembro del Comité de Vivienda. “Si vamos a lograr que la gente se quede aquí para vivir en este estado, tenemos que abordar el crimen, tenemos que abordar la asequibilidad. ¿Cómo llegamos allí? Creo que quizás estamos en caminos separados.” — Shawn Ness

RESPUESTA A LOS MIGRANTES: Unas 1.200 personas acudieron a una audiencia de supervisión del Concejo de la Ciudad sobre las experiencias de los migrantes negros que han llegado recientemente a la ciudad de Nueva York.

Los miembros del Consejo y los líderes de organizaciones comunitarias criticaron una brecha persistente en el acceso al idioma para los recién llegados de países de África Occidental y África Oriental que necesitan refugio temporal y asistencia legal. Pequeños grupos comunitarios dijeron que están luchando para acceder a los fondos de la ciudad para el trabajo que ya están realizando para ayudar a esas comunidades.

“Necesitamos expandirnos y estar a la altura del momento, y hay una comunidad en particular que se está filtrando entre las grietas”, dijo la miembro del Consejo Alexa Avilés, presidenta del comité de inmigración, durante la audiencia. “Lo que vemos aquí es un trato dispar.”

El dieciséis por ciento de los migrantes bajo el cuidado de la ciudad son de países africanos, la gran mayoría de los cuales son adultos solteros o familias adultas, según Molly Schaefer, directora ejecutiva interina de la Oficina del Alcalde para las Operaciones de Asilo. La mayoría son de Senegal y Mauritania, pero hay migrantes de 45 países africanos diferentes en el sistema de refugios, agregó Schaefer.

La Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde ha ampliado su equipo de acceso al idioma de tres a 20 empleados para asesorar y apoyar a otras agencias municipales, pero la ciudad depende en gran medida de contratistas para brindar servicios de interpretación y traducción.

Otro objetivo de crítica fue el programa de refugios basados en la fe de la ciudad, que tiene solo seis refugios en funcionamiento, según Schaefer. Mientras tanto, las mezquitas se han llenado de migrantes que recibieron avisos de 30 o 60 días para desalojar los refugios de la ciudad de Nueva York.

“Hemos avanzado lentamente porque necesitamos asegurarnos de que todos los que están en estos espacios no tradicionales estén seguros, y eso conlleva una gran carga regulatoria”, testificó Schaefer.

Antes de la audiencia, el Consejo anunció los miembros de su equipo asesor de Estrategia para Nuevos Llegados, una iniciativa presentada por primera vez en el discurso del Estado de la Ciudad de la presidenta Adrienne Adams en un esfuerzo por mejorar la respuesta de la ciudad a la última ola de migración.

El alcalde Eric Adams expresó su apoyo a las contribuciones del Consejo durante una conferencia de prensa no relacionada el martes mientras defendía el manejo de su administración de los servicios para los nuevos llegados. — Maya Kaufman

MANTENERSE FOCALIZADO, SIN DISTRAERSE…: Los manifestantes inquilinos irrumpieron en el escenario durante el discurso del alcalde Eric Adams ante el grupo Association for a Better New York esta mañana, lo que el alcalde dijo que solo demostraba que necesitaba más apoyo de los asistentes adinerados al desayuno del grupo empresarial.

Acerca de cuatro personas — del grupo Planet Over Profit, según informó The New York Times — fueron rápidamente escoltadas fuera del escenario después de cantar y sostener un cartel.

“Debería haberles pagado para que hicieran esto, porque así reforzaría mi posición. Había ocho de ellos. Somos 3, 4, 500”, dijo Adams a la multitud en un lugar del Upper East Side. “Hemos permitido que la minoría numérica que es la más ruidosa secuestre la narrativa de quiénes somos.”

El equipo de Adams colocó una lista de dos páginas de los “logros de la Ciudad de Nueva York” en cada asiento, y dijo que la sala estaba “llena de influenciadores” que necesitan ser más optimistas sobre la ciudad.

“Han definido su hermosa ciudad a través del problema, no del progreso”, dijo.

Más tarde, Adams negó que los manifestantes subiendo al escenario fuera una violación de seguridad. Su equipo sabe que hay una cosa que el alcalde puede hacer, dijo: “El alcalde puede manejarse a sí mismo.” — Jeff Coltin

STEIN VISITA ALBANY: La candidata presidencial del Partido Verde, Jill Stein, se acercó al Capitolio esta mañana para lanzar su campaña en Nueva York y lamentar “los requisitos de acceso a las papeletas más restrictivos del país”.

Stein necesitará recoger al menos 45,000 firmas en las próximas seis semanas para asegurar un lugar en la papeleta — y mucho más que eso, debido a la probabilidad de que muchas sean rechazadas.

Una pregunta clave para su campaña será si puede recibir suficientes votos para devolver a los Verdes al estado de papeleta automática en Nueva York. Esa cantidad probablemente será casi de 200,000 bajo las reglas impulsadas por el exgobernador Andrew Cuomo en 2019.

¿Ve Stein un camino para recibir tantos votos?

“Absolutamente”, dijo.

“Veo un camino hacia la Casa Blanca, de hecho. Porque tenemos tres candidatos en la boleta que estarán dividiendo el voto antisistema genocida… Es posible ganar un voto de cuatro vías con tan solo el 26 por ciento y luego recibir todo el colegio electoral. Es un evento de cisne negro, pero estamos en un momento de cisne negro en este momento.” — Bill Mahoney

PRESIÓN DEL DÍA DE LA TIERRA: Los defensores ambientales, frustrados por la falta de avances en prioridades como la Ley NY HEAT en el presupuesto, se reunieron en el Capitolio para exponer su lista de deseos para el Día de la Tierra.

Se espera que los legisladores se vayan de la ciudad durante dos semanas después de esta semana (si el presupuesto está listo), por lo que es probable que sea un ejercicio tardío.

“Tenemos menos días para lograr la agenda del Día de la Tierra, pero no estamos desanimados”, dijo Adrienne Esposito de Citizens Campaign for the Environment.

“Estos proyectos de ley son necesidades, no lujos.”

Entre las prioridades enumeradas se encuentra la medida de reducción de empaques, también conocida como responsabilidad extendida del productor, y modificaciones a la ley estatal de depósito de botellas. También hay proyectos de ley dirigidos a los PFAS en varios productos.

El acuerdo presupuestario está programado para incluir algunas victorias para los grupos ambientales, incluidos $500 millones para infraestructura de agua limpia y un Fondo de Protección Ambiental de $400 millones, con un “saqueo” para pagar los costos de personal propuesto por Hochul dejado fuera.

Pero algunos problemas aún no están finalizados, incluidos los detalles del emplazamiento de la transmisión.

“Aún hay muchos detalles por resolver”, dijo el senador estatal Pete Harckham, presidente del Comité de Conservación Ambiental. — Marie J. French

ADAMS SOBRE LA PRÓXIMA AUDIENCIA DE ANTISEMITISMO: Adams elogió hoy el trabajo de su director de escuelas para combatir el odio en las escuelas antes de una próxima audiencia del Congreso sobre el antisemitismo.

El Comité de Educación y Trabajo de la Cámara invitó al canciller de escuelas David Banks a testificar ante el comité el próximo mes, ya que los distritos escolares enfrentan un mayor escrutinio por su manejo de los impactos de la guerra entre Israel y Hamas.

“Lo que el canciller debe hacer en un sistema escolar con tantas opiniones y puntos de vista diversos — no solo de los estudiantes sino también de los educadores — es encontrar el equilibrio adecuado para asegurarse de que sigamos utilizando estos momentos como oportunidades para aprender sin ningún antisemitismo, islamofobia, anti cualquier otro grupo”, dijo Adams a los reporteros durante una sesión de preguntas y respuestas con los medios en el Ayuntamiento.

“Eso es lo que el canciller ha hecho, y seguirá haciendo y lo compartirá en Washington, D.C. Va a compartir cómo esta ciudad necesita ser un modelo para todo el país,” agregó.

En cuanto a si está cómodo con el trabajo que ha hecho el Departamento de Educación de la ciudad hasta ahora, el alcalde dijo: “Siempre podemos aprender más, hacer más, tener más aportes. Quiero que hagamos más, que compartamos pan y que forjemos vínculos.”

Banks presentó un plan a principios de año para abordar el odio en las escuelas, incluido el antisemitismo y la islamofobia. También lanzó un consejo asesor interreligioso el mes pasado para discutir sus prioridades y ofrecer comentarios e ideas para el compromiso con las comunidades religiosas. — Madina Touré

