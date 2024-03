No culpes a Apple por el mercado de smartphones de EE. UU., culpa a los operadores de EE. UU.

Escribe esto, porque te voy a revelar mi secreto para entender la industria móvil de EE. UU. durante los últimos 20 años. La respuesta a todo es ‘Los Operadores’. Cada pregunta, cada enigma. Si quieres saber por qué TENEMOS esto, o NO TENEMOS aquello? La respuesta son los operadores de EE. UU.: AT&T, Verizon y T-Mobile. ¿Cómo ha logrado Apple alcanzar el monopolio en EE. UU. y atraer la ira del Departamento de Justicia? La respuesta son los operadores de EE. UU.

Una de las argumentaciones más fuertes que hace Apple en su respuesta a la demanda del gobierno es que el gobierno solo considera el mercado de EE. UU., pero Apple compite a nivel mundial. En el mercado global, la participación de Apple es mucho menor que solo en EE. UU. Posee cerca del 20% del mercado global, en comparación con más del 60% del mercado estadounidense.

¿Por qué existe una diferencia tan grande? ¿Es porque Samsung es increíblemente popular en todo el mundo? ¿Están arrasando los teléfonos Google Pixel y Motorola Razr? Por supuesto que no. Es porque hay muchos teléfonos en el resto del mundo que simplemente no puedes comprar aquí en EE. UU.

La mitad de los 10 principales fabricantes de teléfonos no venden teléfonos aquí

Los diez principales fabricantes de teléfonos en el mundo incluyen a Apple, Samsung, OnePlus y Motorola. También incluye a Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei y Realme. Mientras que la marca subsidiaria de Oppo, OnePlus, vende teléfonos en EE. UU., ninguna de esas marcas restantes está disponible aquí. ¿Por qué? Revisa tus notas, escribiste la respuesta.

Es debido a los operadores de EE. UU. Bien, no podemos culpar a los operadores estadounidenses por la prohibición de productos Huawei (aunque el gobierno no ha presentado evidencia específica para respaldar esa prohibición). Sin embargo, el resto de los teléfonos no están disponibles en EE. UU. porque los operadores no los venden. Puedes encontrarlos a través de canales de importación en el mercado gris, pero no tendrán garantía local y es posible que no admitan adecuadamente las redes locales.

No está claro por qué los operadores de EE. UU. no venden la mitad de las principales marcas de teléfonos aquí en EE. UU., y solo podemos añadir especulaciones a ciegas. ¿Hay un motivo político, dado que todas esas marcas son chinas? Personalmente he escuchado de un analista de la industria móvil que el gobierno de EE. UU. ha influenciado de alguna manera la decisión de los operadores de no vender la mayoría de los nuevos teléfonos chinos. Ese analista no quiso hacer declaraciones públicas, así que tomo esa posibilidad con mucha precaución.

La otra posibilidad es que simplemente sea prohibitivo para un fabricante extranjero vender teléfonos aquí. Si deseas vender teléfonos en una tienda de operadores de EE. UU., necesitas trabajar con los operadores. Eso significa enviar cientos de dispositivos a laboratorios para pruebas, y ajustar todo en el dispositivo que no supere esas pruebas estrictas.

Significa mucho más trabajo de localización para cada teléfono. Los operadores de EE. UU. también querrán un compromiso de marketing, o de lo contrario los teléfonos terminarán en los estantes detrás de todos los iPhones y Galaxy y los teléfonos de bajo presupuesto sin nombre con la marca de Verizon o AT&T.

Es más fácil para los operadores de EE. UU. venderte un iPhone

cuando tienes un problema con tu iPhone, no necesitas llamar a Verizon. Puedes llamar a Apple

La misma motivación que evita que los operadores de EE. UU. vendan estas marcas de teléfonos competidoras es lo que mantiene al iPhone en la cima. Es muy fácil para los operadores de EE. UU. vender el iPhone. Apple invierte mucho de su propio dinero en marketing, junto con lo que están gastando los operadores. Hay recompensas e incentivos por vender más iPhones, especialmente con AppleCare adjunto.

Lo mejor de todo, cuando tienes un problema con tu iPhone, no necesitas llamar a Verizon. Puedes llamar a Apple. De hecho, Apple probablemente preferiría que los llames directamente.

La mayoría de las empresas odian las llamadas de servicio al cliente porque cuestan mucho dinero y no generan más ventas. Los operadores se negarán a almacenar teléfonos si esos teléfonos van a generar muchas llamadas de servicio al cliente. Esa es otra razón por la que no vemos teléfonos chinos, que tienden a tener problemas de localización y de idioma, en las tiendas de operadores de EE. UU.

Los operadores de EE. UU. compran más iPhones que nadie más

Apple no es culpable de su abrumadora cuota de mercado. En lugar de eso, culpa a sus clientes más grandes, los que compran tantos iPhones que el dominio de Apple es inevitable. El cliente más importante de Apple no eres tú ni yo. Son los operadores de EE. UU. Apple vende millones de teléfonos directamente a los operadores de EE. UU., y ellos nos los venden a nosotros.

La mayoría de las personas en EE. UU. todavía compran su teléfono directamente de su operador móvil. Aunque Apple y Samsung venden directamente, y Apple incluso tiene una tienda en tu centro comercial local, la mayoría de los propietarios de iPhone en EE. UU. compraron su teléfono en AT&T o Verizon o T-Mobile, o en una de las redes más pequeñas (a menudo de propiedad total) que compran ancho de banda de esos tres. Después de todo, los operadores te dan la mejor oferta en un teléfono nuevo si te suscribes a un contrato a largo plazo, ¿y quién puede pagar cientos por adelantado en estos días?

Si hay una razón por la que el iPhone de Apple es el teléfono dominante en el mercado, la razón son los operadores de EE. UU. Vendan más iPhones que Apple directamente, junto con los Apple Watches que te mantienen encerrado en la plataforma de Apple. Verizon a menudo regala un reloj y una tablet gratis si conectas todos tus dispositivos a su red; vemos esta oferta cada vez que se lanza un nuevo modelo.

No solo Apple no es la única responsable de su dominio en el mercado de EE. UU., sino que también es justo decir que el mercado celular de EE. UU. podría necesitar más escrutinio. Después de que T-Mobile absorbió a Sprint, a los clientes de EE. UU. les quedó un mercado mucho menos competitivo.

En lugar de ir tras Apple por dominar el mercado, el Departamento de Justicia debería alentar a las redes móviles de EE. UU. a ofrecer más opciones en las tiendas. El resto del mundo tiene muchas más opciones, y el mercado global es más competitivo. Si los operadores de EE. UU. son la razón por la que no tenemos la misma elección que en el resto del mundo, tal vez sean los operadores de EE. UU. el problema, y no Apple.