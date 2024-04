El inversor multimillonario Bill Ackman tiene el 100% de su cartera de $11 mil millones en solo 8 acciones.

Bill Ackman es algo así como una leyenda en círculos de inversión. Maneja Pershing Square Capital Management, el fondo de cobertura que fundó, que tiene casi $11 mil millones en activos bajo administración. El inversor activista hizo su fortuna adquiriendo posiciones significativas en empresas y presionando a la administración para realizar cambios positivos que aumenten el valor para los accionistas.

Lo que diferencia a Ackman de sus colegas de fondos de cobertura es que Pershing Square posee grandes participaciones en solo ocho a 12 empresas y generalmente las mantiene durante años. Se enfoca en empresas de alta calidad, de gran capitalización, norteamericanas con desventaja limitada y flujos de efectivo predecibles y recurrentes. Esa estrategia ha sido extremadamente exitosa para Ackman, ya que Pershing Square ha generado un rendimiento anualizado del 31% en los últimos cinco años, aproximadamente el doble del rendimiento del S&P 500.

Veamos las ocho acciones que conformaron la cartera de Pershing Square para cerrar el 2023 y por qué Ackman las eligió.

1. Chipotle: 22%

Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) es de lejos la mayor inversión de Pershing, con aproximadamente 825,000 acciones valoradas en más de $2.4 mil millones. Ackman compró por primera vez acciones de Chipotle en 2016 después de que la empresa experimentara una serie de problemas de seguridad alimentaria que hicieron que las acciones perdieran la mitad de su valor.

Ackman citó el “enfoque continuo de Chipotle en una comida excepcional y excelencia operativa” como impulsores del impresionante crecimiento de la empresa. En 2023, los ingresos crecieron un 14%, lo que resultó en un aumento del 38% en las ganancias diluidas por acción (EPS). Ackman destacó que las ventas en las mismas tiendas de Chipotle aumentaron un 8% y la expansión del margen del 26% como factores que le dan confianza en que Chipotle tiene un “largo camino para un crecimiento sólido”.

Como nota al margen, Chipotle anunció recientemente una división de acciones de 50 a 1, la primera en los 30 años de historia de la compañía.

2. Hilton: 17%

Pershing mantiene una posición de larga data en Hilton Worldwide Holdings (NYSE: HLT), con un total de 9 millones de acciones valoradas en casi $1.9 mil millones. Ackman invirtió en el operador hotelero a fines de 2018, aumentando significativamente su participación en el punto álgido de la pandemia, apostando a que los viajes eventualmente se recuperarían. Esa apuesta ha dado grandes dividendos.

Ackman llamó a Hilton una “empresa de alta calidad… liderada por un equipo de gestión excepcional”. En 2023, los ingresos de Hilton crecieron un 17%, mientras que el EPS ajustado se disparó un 27%. Ackman citó la ganancia de la compañía, señalando que estaba un 59% por encima de los niveles pre-COVID, impulsada en parte por un ingreso diario promedio por habitación un 13% más alto que en 2022. Ackman también está impresionado por los aumentos en la participación de mercado de la empresa.

3. Restaurant Brands: 16%

Los inversores astutos reconocerán la tendencia que comienza a aparecer: una apuesta continua sobre la resistencia del consumidor. Pershing Square tiene más de 23 millones de acciones de Restaurant Brands International (NYSE: QSR), en una participación valorada en $1.7 mil millones. La empresa es propietaria de marcas icónicas como Burger King, Popeyes, Firehouse Subs y Tim Hortons. Ackman invirtió por primera vez en el restaurador en 2012, antes de que la empresa saliera a bolsa, y luego aumentó su participación durante la pandemia.

Ackman está emocionado por el “potencial de crecimiento a largo plazo de Restaurant Brands International, que cotiza a una valoración descontada”. Las ventas globales aumentaron un 12% en 2023, lo que llevó a un aumento del 16% en el EPS. También le gusta el enfoque de la compañía en el modelo puro de regalías franquiciadas, que ofrece “décadas” de crecimiento por delante.

4. Alphabet (acciones de Clase C): 14%

Uno de los desarrollos clave en 2023 fue la inversión de Ackman en Alphabet (NASDAQ: GOOG). Pershing tiene 9.4 millones de acciones de Clase C, sin derechos de voto, valoradas en $1.5 mil millones. Ackman citó “preocupaciones mal ubicadas sobre la posición de inteligencia artificial (IA) de la empresa”, lo que resultó en una valoración atractiva. Esa apuesta ya está dando frutos.

El negocio central de publicidad de Alphabet mejoró constantemente a lo largo de 2023, ya que los ingresos crecieron un 10% mientras que el EPS se disparó un 27%. Ackman cree que la fortaleza de la búsqueda y YouTube y el crecimiento de Google Cloud generarán una expansión del margen, incluso cuando Alphabet invierte fuertemente en IA.

Las acciones de Clase C de Alphabet han superado (modestamente) a las acciones de Clase A en los últimos cinco años, lo que puede explicar por qué Ackman posee más de las primeras. Dicho esto, también posee acciones de Clase A. (Ver No. 7.)

5. Canadian Pacific Kansas City: 11%

En una página tomada directamente del libro de jugadas de Warren Buffett (y Bill Gates), Ackman está apostando por los ferrocarriles norteamericanos. Pershing regresó a una de sus inversiones favoritas en 2021 y posee 15 millones de acciones de Canadian Pacific Kansas City (NYSE: CP), valoradas en más de $1.2 mil millones. Ackman se siente atraído por la “industria oligopólica con barreras significativas para la entrada”.

En 2023, los ingresos de Canadian Pacific aumentaron un 42%, aunque el EPS creció solo un 12%, obstaculizado por interrupciones laborales y la débil economía. Cuando Canadian Pacific completó su adquisición de Kansas City Southern el año pasado, creó el único ferrocarril con una ruta directa de Canadá a México. Ackman destaca las sinergias de ingresos y costos resultantes y su “red única” y señala que el ferrocarril es la forma más barata y viable de transportar carga pesada a largas distancias.

6. Howard Hughes Holdings: 11%

De especial interés es la participación de Pershing en Howard Hughes Holdings (NYSE: HHH), que posee casi 19 millones de acciones valoradas en $1.2 mil millones, una participación del 38% en la empresa. Ackman cree que la propiedad y el desarrollador de terrenos posee comunidades planificadas maestras (MPC) que “impulsarán la creación de valor a largo plazo y resiliente”. Señala la continua escasez de inventario de viviendas de reventa, lo que está impulsando una fuerte demanda de nuevas viviendas.

Howard Hughes Holdings reportó ingresos récord antes de impuestos de MPC y un récord de ingresos netos operativos de activos operativos. Si eso suena confuso, es porque es un negocio complicado diseñado para generar rendimientos a lo largo de años o incluso décadas, por lo que no será para todos. Pero Ackman claramente está convencido.

7. Alphabet (acciones de Clase A): 6%

Pershing también posee 4.3 millones de acciones de Clase A de Alphabet (NASDAQ: GOOGL), con derechos de voto, valoradas en $693 millones. Estas son simplemente una clase diferente de acciones de la misma empresa, por lo que la tesis de inversión es la misma. (Ver No. 4.)

8. Lowe’s: 3%

Hasta hace poco, Pershing Square tenía alrededor de 1.2 millones de acciones de Lowe’s (NYSE: LOW) en una participación valorada en $286 millones, pero ya no. Para cuando salió el informe anual del fondo de cobertura en febrero, reveló que Ackman había vendido la porción restante de su posición. Pershing mantuvo su participación en Lowe’s desde 2018, generando $1.8 mil millones en ganancias. Los resultados fueron impulsados por la transformación del negocio, gracias al sólido crecimiento de las ventas en las mismas tiendas durante cinco años y un margen operativo que se expandió un 55%.

Ackman reveló que Pershing abandonó la inversión, citando el entorno macroeconómico, las difíciles condiciones de la industria y el aumento del riesgo negativo.

