Nuevo podcast ‘Serial’ explora la vida en la bahía de Guantánamo.

Times Insider explica quiénes somos, qué hacemos y ofrece información detrás de escena sobre cómo se desarrolla nuestro periodismo.

Era un día soleado en mayo de 2015 cuando Sarah Koenig y Dana Chivvis bajaron de un avión fletado por el ejército de Estados Unidos y pisaron la base naval en Guantánamo Bay, Cuba.

Estaban allí para descubrir la historia no oficial de Guantánamo, donde, después del 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos abrió una prisión para detener a personas que sospechaba que eran miembros de los talibanes o de Al Qaeda.

Así comenzó una historia que abarcaría casi 10 años y cientos de horas de entrevistas.

Esta historia se cuenta en la nueva temporada de “Serial”, un podcast de Serial Productions y The New York Times. A lo largo de nueve episodios (los dos primeros se lanzan el jueves), la Sra. Koenig y la Sra. Chivvis, las presentadoras de la temporada, presentan un mosaico de la vida en Guantánamo utilizando las experiencias de quienes han sobrevivido y servido allí, como lo describió la Sra. Koenig en el avance de la temporada. Eso incluye a ex prisioneros, guardias, interrogadores y más.

“Ha habido una cantidad tremenda de reportajes asombrosos e importantes sobre el lugar en el ámbito de la geopolítica y la formulación de políticas”, dijo la Sra. Chivvis. “Pero lo que estábamos tratando de hacer era recrear el mundo de Guantánamo a través de las historias personales de las personas que han existido, vivido, trabajado y sido encarceladas allí.”

Entre la primera visita de la Sra. Koenig y la Sra. Chivvis a Guantánamo en 2015 y el estreno de la temporada del jueves, hubo unos cuantos intentos fallidos, y entrevistaron a más de 100 personas. Cuando la Sra. Koenig y la Sra. Chivvis visitaron por primera vez, encontraron que muchas fuentes vacilaban en hablar en público. Alguno personal no quería arriesgar sus carreras. Los antiguos detenidos a los que contactaron estaban nerviosos por desempolvar sus experiencias, o simplemente querían pasar página.

“La gente nos contaba cosas realmente interesantes y locas fuera de micrófono”, dijo la Sra. Chivvis. “Pero apenas prendíamos los micrófonos y los poníamos delante de ellos, se callaban por completo.”

Su editora, Julie Snyder, tuvo la idea de armar un piloto para un programa de televisión sobre una versión ficcionalizada de Guantánamo. Pensó que la gente podría ser más sincera si contribuían en segundo plano, no como fuentes nombradas.

“Fue entonces cuando empezaron a surgir historias locas y descabelladas”, dijo la Sra. Koenig.

Para el año 2020, habían completado un guion para un piloto que atrajo el interés de una compañía de producción. Pero para entonces, la Sra. Koenig pensó que suficientes personas podrían haber regresado a la vida civil y estar de acuerdo en compartir esas historias en público.

“Pensé que valía la pena intentarlo”, dijo.

Su corazonada resultó correcta: Con unos años más de distancia de su despliegue o detención, los antiguos guardias y prisioneros estaban dispuestos a hablar con franqueza. Así que la Sra. Chivvis y la Sra. Koenig volvieron a entrevistar a las personas en público. El dúo también regresó a Guantánamo en 2022. Esta vez, pudieron observar y informar sobre los procedimientos legales. También realizaron más entrevistas.

Durante el proceso de reportaje, la Sra. Chivvis y la Sra. Koenig recopilaron cientos de horas de entrevistas que abarcan casi una década, las cuales necesitaron formar en una historia.

“Tenemos esta increíble y vasta cantidad de historias y personas que nos hablarán al final del día”, dijo la Sra. Koenig. “Así que solo teníamos que decidir sobre qué enfocarnos y por qué.”

Durante el último año, el equipo revisó las grabaciones y decidió dedicar la temporada a las historias individuales de las personas, presentando a los oyentes una amplia gama de perspectivas y personalidades.

“Lo interesante del podcast es que escuchas ambos lados”, dijo la Sra. Chivvis. “Escuchas a los detenidos contar cómo es sobrevivir día a día como prisionero, y luego escuchas a varios miembros del servicio estadounidense que trabajaban allí hablar sobre cómo era la vida al otro lado del muro.” (El pueblo, dijo, era sorprendentemente animado y tenía una escena de fiesta robusta, con los guardias desestresándose después de sus turnos en bares locales. En el avance de la temporada, alguien incluso lo llamó “el país de las maravillas”.)

La serie también examina la pregunta de por qué, 15 años después de que el presidente Obama firmara una orden ejecutiva para cerrar la prisión, sigue abierta con 30 detenidos. El presidente Biden renovó la iniciativa de cerrar la prisión en 2021, pero el progreso ha sido lento.

“Creo que la mayoría de la gente no piensa en Guantánamo”, dijo la Sra. Chivvis. “Es una de esas cosas que relegas a una página en el libro de historia en tu mente”. Pero porque Guantánamo sigue abierta, agregó, “en realidad todavía no es historia”.

La esperanza, dijo la Sra. Koenig, es que la gente salga del podcast con un renovado interés en Guantánamo, un lugar en el que quizás no hayan pensado en años.

“Queremos llevarlos a un tema muy complicado de una manera íntima y convincente”, dijo. “Creo — espero — que la gente entenderá Guantánamo de una manera que no lo ha hecho antes.”