Netanyahu afirma que Israel controlará la seguridad de Gaza después de la guerra.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha ofrecido la indicación más clara hasta la fecha sobre lo que Israel puede estar planeando para el futuro de la Franja de Gaza, advirtiendo que tendrá que supervisar la “seguridad general” una vez que termine el conflicto para prevenir futuros ataques.

Con poco interés en Israel por volver a los días de una ocupación militar completa de Gaza, el Sr. Netanyahu no proporcionó muchos detalles sobre cómo podría ser el papel de su país allí, pero dejó claro que sería significativo. El objetivo, dijo en una entrevista con ABC News que se emitió el lunes, es evitar una repetición del ataque de Hamas que mató a más de 1,400 personas el 7 de octubre.

“Israel tendrá, por un período indefinido, la responsabilidad de la seguridad general porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos”, dijo el Sr. Netanyahu. “Cuando no tenemos esa responsabilidad de seguridad, lo que tenemos es la erupción del terror de Hamas en una escala que no podríamos imaginar.”

Sus comentarios fueron rápidamente respaldados por otros en Israel, incluido el líder de la oposición, Yair Lapid, quien sugirió que Israel no quería gobernar Gaza. Las fuerzas israelíes se retiraron previamente del territorio en 2005, y el presidente Biden ha advertido que sería “un gran error” reocuparlo.

Los comentarios del Sr. Netanyahu se produjeron en medio del primer mes del ataque de Hamas, cuando los israelíes marcaron la ocasión con pequeños gestos y llamados angustiados para el regreso de los más de 240 rehenes tomados por los combatientes de Hamas durante su incursión. En todo el país, la gente bajó las banderas a media asta en ayuntamientos y tribunales, y se detuvo por un minuto de silencio en los lugares de trabajo, escuelas y campus universitarios. Los cafés instalaron altares donde la gente encendía velas conmemorativas.

En Gaza, los intensos ataques aéreos israelíes, las operaciones terrestres cada vez más agresivas y la crítica falta de recursos básicos han llevado a un creciente número de muertes y sufrimiento generalizado. Más de 10,000 personas, incluidos más de 4,100 niños, han muerto en el territorio, según su Ministerio de Salud, que opera bajo el ala política de Hamas.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo el lunes que 89 empleados de la agencia de la ONU que ayuda a los refugiados palestinos, conocida como UNRWA, también habían muerto en Gaza. Eso es más “que en cualquier período comparable en la historia de nuestra organización”, dijo a los periodistas, diciendo que muchos de los empleados habían muerto con miembros de sus familias.

Incluso mientras el conflicto aún se libraba en Gaza, Antony J. Blinken, el secretario de Estado, dijo la semana pasada que Estados Unidos estaba en conversaciones con Israel y otros líderes regionales sobre cómo debería verse “el día después”. Dos cosas, dijo, estaban claras: Hamas no puede permanecer en el poder, y Israel no tiene ningún deseo de reocupar Gaza.