Nepal ha dejado de emitir permisos de trabajo a Rusia y Ucrania después de que varios de sus ciudadanos murieran en la guerra, informó Reuters el 5 de enero.

Nepal ha pedido a Moscú que no reclute a sus ciudadanos en el ejército ruso, que envíe inmediatamente a todos los soldados nepaleses de vuelta a su país y que indemnice a las familias de los fallecidos.

Según las autoridades nepalesas, al menos 10 nepaleses que lucharon del lado de Rusia murieron en la guerra entre Rusia y Ucrania. Cerca de 100 ciudadanos nepaleses están desaparecidos y hasta 200 personas han firmado contratos con el Ministerio de Defensa ruso.

Los migrantes laborales nepaleses deben obtener un permiso de trabajo de su gobierno para trabajar en el extranjero, escribe Reuters. Esto les da derecho a recibir apoyo del gobierno en caso de emergencias o compensación para sus familias en caso de muerte.

“La decisión de suspender temporalmente la emisión de permisos de trabajo para Rusia y Ucrania tiene como objetivo minimizar las bajas humanas y permanecerá en vigor hasta nuevo aviso”, dijo Kabiraj Upreti, director del Departamento de Empleo en el Extranjero.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nepal pidió a Rusia el 5 de diciembre que no reclutara a sus ciudadanos en el ejército y que devolviera los cuerpos de los seis soldados muertos en Ucrania, además de pagar indemnizaciones a sus familiares.

También se informó que estaban en marcha negociaciones para liberar a un ciudadano nepalés de la cautividad ucraniana.

Nepal pidió a sus ciudadanos que no se unieran al ejército de ninguno de los países en guerra.

Anteriormente, el Centro de Resistencia Nacional de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania informó que los rusos estaban reclutando masivamente mercenarios de Cuba para la guerra contra Ucrania y luego los enviaban al frente oriental. Al mismo tiempo, los cubanos son enviados al frente porque “no se les perdona”.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine