Navalny y el espejismo de una Rusia diferente

A finales de abril de 2015, mientras realizaba un reportaje en Moscú, visité las oficinas de la campaña anticorrupción dirigida por Aleksei Navalny.

En ese momento, su partido político se estaba preparando para las elecciones de 2016 en Rusia, y su perfil internacional estaba en aumento. Para muchos, parecía ser el único líder potencial que podría ofrecer a Rusia un camino diferente, una posibilidad que parecía aún más significativa después de que Rusia invadió Crimea en 2014 y después del asesinato de Boris Nemtsov, un conocido político liberal y crítico del presidente Vladimir Putin, en febrero de 2015.

No conocí a Navalny, pero pasé un tiempo hablando con varios jóvenes que trabajaban en su campaña política e iniciativa anticorrupción.

Recuerdo bien el día. La nieve derretida en el camino al edificio de la campaña era traicionera, con finas capas de hielo sobre el lodo sucio que se empapaba por encima de mis botas. En el interior, la oficina tenía la decoración colorida de una startup tecnológica. Y la energía de los jóvenes miembros del personal que conocí era palpable. Muchos de ellos se quedaron trabajando mientras caía la oscuridad, y me preguntaba si la amenaza inminente de represalias del gobierno les daba urgencia a sus tareas.

A diferencia de otras figuras de la oposición, Navalny no era solo un disidente, sino un político convincente: alguien que había construido una verdadera base de seguidores, un partido político incipiente y una causa anticorrupción que le estaba ganando atención y aclamación entre los rusos comunes.

Al hablar con algunas personas en esa oficina, era posible ver los contornos borrosos de un futuro más democrático para Rusia: el apoyo popular a la campaña anticorrupción de Navalny podría crecer, minando la popularidad que era uno de los mayores activos políticos de Putin; las instituciones podrían mostrar cierta independencia; el apoyo elite podría fracturarse; los antiguos aliados de Putin podrían obligarlo a abandonar el poder.

Nadie con comprensión de la situación esperaba que fuera fácil. Pero la historia está llena de ejemplos de cambios democráticos que parecían imposibles hasta que sucedieron de repente.

La semana pasada, Navalny murió en la prisión ártica a la que Putin lo envió por cargos que se cree ampliamente que fueron fabricados para silenciarlo. Su esposa ha prometido continuar su trabajo, y su muerte puede convertirlo en una figura de mártir. Pero incluso si eso ocurre, el camino hacia una Rusia diferente se ha vuelto mucho más difícil de ver.

Un disidente del siglo XXI

Todos los políticos están en el negocio de la mitificación de sí mismos, y la forma más fácil de entender la vida y la campaña de Navalny como él quería que se vieran es ver el documental ganador del Oscar sobre él. Muestra que es un disidente para la era de Internet: un hombre que no solo continúa su trabajo político después de sobrevivir a un intento de asesinato, sino que también llama a la persona que intentó matarlo, lo hace admitir toda la trama ante las cámaras y luego carga la grabación en YouTube.

Para entender su muerte, es necesario ir más allá de esa presentación y comprender el sistema político ruso en el que intentaba operar. “Nothing Is True and Everything Is Possible: Adventures in Modern Russia,” de Peter Pomerantsev, captura la extraña manipulación de la realidad bajo el sistema autoritario de Putin. En un entorno así, nadie puede estar seguro de la verdad, lo que hace imposible confiar en cualquier institución o líder, y todos están constantemente a la defensiva.

Al mismo tiempo, en un lugar donde “todo es posible”, según lo expresa Pomerantsev, una figura que tiene un perfil público pero no una posición o autoridad política real, como Navalny, aún puede parecer una amenaza.

Al principio, Navalny trató de hacerse un nombre abrazando la política ultranacionalista, cultivando apoyo entre la extrema derecha que exigía “Rusia para los rusos”. Pero su postura evolucionó y no repitió tales declaraciones en años recientes. (En uno de los episodios más surrealistas de mi carrera en el periodismo, una vez entrevisté a un activista de extrema derecha ruso en un café temático de anime dentro de un lujoso centro comercial de Moscú. Hojeó un menú de postres con forma de gatos de dibujos animados mientras arremetía contra Navalny por su amistad condicional.)

En cambio, fue el trabajo anticorrupción que realmente llevó a Navalny a la prominencia, como escribió Julia Ioffe en un perfil de 2011 para el New Yorker. Para entender por qué la indignación pública por la corrupción era un territorio político tan fértil y por qué la oposición efectiva era tan amenazante para Putin, considera “Putin’s People,” de Catherine Belton, que pinta un retrato detallado de cómo la corrupción se tejió en el tejido político de Rusia después del colapso de la Unión Soviética y cómo impulsó la propia carrera de Putin.

Los miembros del personal de Navalny fueron generosos con su tiempo el día que visité, y me guiaron a través de varios proyectos con entusiasmo peculiar: una iniciativa para mejorar los servicios gubernamentales locales aquí, un esfuerzo de organización política allá. Recuerdo a mucha gente joven con ropa interesante, muchas pizarras y marcadores de borrado en seco, muchas hojas de cálculo en las pantallas de los portátiles Apple.

A veces, cuando me reúno con organizaciones políticas, descubro que tienen opciones de las que no estaba al tanto, palancas de poder que están dispuestas y son capaces de activar. Pero al hablar con la organización de Navalny, me di cuenta de que tenían incluso menos opciones de las que había pensado. Aunque estaban alegres frente a la creciente represión estatal, y decididos a seguir adelante, sus esfuerzos no estaban logrando cruzar la barrera entre la sociedad civil y el poder estatal.

La semana que estuve allí, el gobierno anunció que el partido de Navalny no estaría en la boleta, citando problemas técnicos con el proceso de registro de las sucursales regionales. Hacer hojas de cálculo de baches sin pavimentar y farolas quemadas, uno de los proyectos que el equipo me había mostrado, era una buena manera de rastrear la corrupción oficial menor y construir confianza con el público, pero no los estaba acercando más al cargo político.

La teoría de que Navalny podría ser una verdadera fuerza de oposición política en Rusia descansaba en la idea de que ni siquiera Putin estaba totalmente inmune al escándalo y la rendición de cuentas públicas. Pero la rapidez con la que el gobierno ruso reprimió a Navalny y su movimiento, de hecho mostró lo mucho que el estado ya se había endurecido en el autoritarismo.

Esa fue la paradoja de Navalny. Al propiciar convertirse en político y operar como si la rendición de cuentas democrática pudiera ser posible, terminó personificando el fin del experimento de Rusia con la política democrática. Al desafiar el poder de Putin, Navalny mostró cuánto control tenía el presidente ruso.