Multitudes en el noreste de la India animan las peleas de aves y búfalos, después de una prohibición de 9 años. (Que la multitud en el noreste de la India anime las peleas de aves y búfalos, tras una prohibición de 9 años)

GUWAHATI, India (AP) — Los pájaros pequeños entraron al ring mientras casi 3,000 espectadores aplaudían, algunos de pie en camiones para obtener una mejor vista, mientras que otros se aferraban a las ramas de los árboles.

Después de una pausa de nueve años, las peleas de pájaros y búfalos volvieron a los festivales en el noreste de la India después de que la Corte Suprema levantara la prohibición sobre la tradición.

A pesar de la oposición de los activistas en favor de la vida salvaje, las peleas de animales se organizaron la semana pasada durante el festival de la cosecha Magh Bihu de Assam, bajo una nueva ley estatal que promete hacer que los concursos sean seguros para los animales.

En un templo en las afueras de la capital del estado, los bulbuls, pájaros cantores del tamaño de un arrendajo azul, revoloteaban en el aire y se abalanzaban sobre sus oponentes, sus dueños sosteniendo una cuerda atada alrededor de sus patas. Algunos espectadores apostaban entre ellos.

Tres jueces observan la técnica de los pájaros y el dueño del ganador recibe un premio en efectivo de 3,000 rupias ($35).

Dijen Bharali, un organizador, dijo que las peleas son seguras para los bulbuls. “Los pájaros pequeños se cansan después de la pelea que dura de cinco a diez minutos, pero no resultan heridos”, dijo. Añadió que 50 familias llevaron dos pájaros cada una al festival de un día.

La Corte Suprema de la India prohibió peleas como éstas en 2014, junto con otros deportes como las carreras de carros de bueyes, en virtud de la Ley de Prevención de Crueldad contra los Animales de 1960 del país. Pero el año pasado, aprobó nuevas leyes hechas por algunos gobiernos estatales que revivieron la costumbre y establecieron reglas para proteger a los animales.

La tradición popular data las peleas de pájaros de Assam al siglo XVIII, cuando un rey vio a dos aves salvajes peleando. Es un pasatiempo popular en el festival de la cosecha de enero, junto con hogueras, banquetes y otros juegos.

La gente local atrapa los pájaros salvajes antes de la temporada del festival, los entrena y luego los libera después de terminar el juego.

Mubina Akhtar, activista en favor de los derechos de los animales, calificó la reanudación de las peleas como un paso atrás.

“Esta es la era de la inteligencia artificial. Estamos siguiendo algo en nombre de la tradición que siento que es tan primitivo o medieval. Es una especie de tortura para los animales, ya que algunos de ellos resultan muertos o heridos”, dijo Akhtar.

La ley de Assam requiere que los organizadores proporcionen comida y agua a los pájaros en el lugar de la pelea. Al final del juego, los pájaros deben ser liberados en buen estado de salud. Si los organizadores no siguen las reglas, los eventos se prohibirán durante cinco años.

Sin embargo, Akhtar lamentó que las peleas animen a las personas a atrapar a los pájaros en la naturaleza y obligarlos a pelear. “Tenemos que conservar las especies que están disminuyendo o desapareciendo”, dijo.

El bulbul de vientre rojo actualmente no está clasificado como especie amenazada o en peligro de extinción.

Las peleas de búfalos tienen una historia más corta en Assam, pero atraen a multitudes aún mayores, con hasta 10,000 personas reuniéndose en estadios en los distritos de Morigaon, Nagaon y Sivasagar, lugares con 25 años de historia en el deporte.

Según las nuevas leyes requeridas, equipos veterinarios observaron a los animales atacándose, listos para responder a cualquier emergencia médica. El gobierno estatal también prohibió a los entrenadores dar opio u otras drogas para mejorar el rendimiento a los búfalos.

Bharali dijo que algunos búfalos resultaron heridos y perdieron sangre en las peleas, pero los organizadores están tomando medidas para reducir las lesiones.

People for the Ethical Treatment of Animals, una organización en defensa de los derechos de los animales, instó al gobierno estatal a detener urgentemente las peleas de búfalos y pájaros en el estado.

En una carta al principal funcionario electo del estado, Peta argumentó que las peleas violan la ley de 1960.