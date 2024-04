Miembros del Congreso demócratas instan a la administración de Biden a reconsiderar nuevo paquete de armas para Israel.

Los miembros demócratas del Congreso instan a la administración de Biden a reconsiderar el nuevo paquete de armas para Israel – CBS News

Casi 40 miembros demócratas del Congreso, incluida la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, han firmado una carta instando a la administración de Biden a reconsiderar un nuevo paquete de armas para Israel a medida que aumentan las víctimas civiles en Gaza. Informa Natalie Brand.

