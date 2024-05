Canal 4 El Encuentro: Lista completa de actores y horario de televisión

La nueva serie proviene de la novelista Helen Walsh, que ha escrito libros como The Lemon Grove, Brass y Once Upon a Time In England.

The Gathering representa su primer guion original para la televisión y explorará varios temas sobre clase y crianza.

En términos de lo que trata el programa, sigue a Kelly (interpretada por Eva Morgan) que es una “gimnasta talentosa, en el camino del equipo nacional”.

Mientras está comprometida con su entrenamiento, encuentra libertad en el “mundo no regulado del parkour”.

Luego, Kelly es atacada en una fiesta rave ilegal, con un gran número de personas que podrían tener un motivo para llevarlo a cabo.

El Radio Times añade: “Cada uno de los seis episodios del programa sigue a un personaje central diferente, contando su historia y exponiendo un posible motivo para el ataque, todo en la antesala de un final donde la verdad será revelada”.

Lista completa del elenco de Channel 4 The Gathering



Eva Morgan como Kelly

Sadie Soverall como Jessica

Vinette Robinson como Natalie

Warren Brown como Paul

Richard Coyle como Jules

Sonny Walker como Adam

Ryan Quarmby como Charlie

Desde los productores de Line of Duty, Save Me y Vigil, la nueva serie de suspenso The Gathering, comienza el 14 de mayo pic.twitter.com/9W7kldF7Ca

— Channel 4 (@Channel4) May 9, 2024

Luca Kamleh-Chapman como Bazi

Poppy Miller como Dawn

Deborah Bouchard como Diane

Oliver Nelson como Josh

Christine Tremarco como Carianne

Emma Keele como Helen Clarence

Shane Walker como Macca

Dylan Thomas Smith como Oscar

Charity Bedu-Addo como Sonia

Olivia Frances Brown como Miss Hanson

Max Johnson como Tate

El primer episodio de The Gathering se emitirá a las 9 pm el martes 14 de mayo en Channel 4, mientras que el segundo episodio se emitirá en el mismo horario el miércoles 15 de mayo.

Después de eso, los episodios se emitirán en el mismo patrón hasta su conclusión.

Alternativamente, el conjunto completo de seis episodios estará disponible para ver en streaming en Channel 4 el día del lanzamiento del primer episodio.