El Borrador de Objetos de Samsung se potencia con la función de Lazo Magnético

Con la introducción de One UI 6.1, Samsung potenció la experiencia de usuario en la edición de fotos con su editor de fotos integrado de Samsung, añadiendo una característica de vanguardia conocida como Generative Edit.

Prepárense, ya que la innovación no se detiene; el conjunto de herramientas ya versátil de la aplicación recibe otro impulso con una actualización a la herramienta Object Eraser (esto te permite eliminar objetos no deseados de una imagen, ¡si puedes creerlo – el nombre no es revelador en absoluto, ¿verdad?).

Entra en juego la notable opción Magnetic Lasso (se está implementando en la última versión “v3.4.21.41” de la aplicación Photo Editor).

Anteriormente, Object Eraser ofrecía dos opciones principales para borrar elementos no deseados de tus fotos: una función de toque para seleccionar que, aunque automática, a menudo carecía de precisión en la selección y el contorno, y un método de contorno manual que resultaba difícil de ejecutar con precisión con solo deslizamientos de dedos en la pantalla de un smartphone. Los resultados, como era de esperar, eran menos que ideales, dejando a los usuarios deseando más control y precisión.

Introduciendo Magnetic Lasso, la solución de Samsung a estos desafíos, acercando la facilidad de uso y el control meticuloso. Esta función te permite dibujar un contorno aproximado alrededor del objeto que deseas eliminar; el Magnetic Lasso se adhiere inteligentemente a los bordes del objeto, asegurando una selección precisa sin la molestia de un contorno perfecto.

El informe de SamMobile dice que esta nueva característica (el Magnetic Lasso) produce resultados mucho más satisfactorios en comparación con los métodos originales en el Galaxy S23.

Para sumergirte en esta experiencia de edición mejorada, simplemente navega hasta la herramienta Object Eraser dentro del menú Editar > Herramientas de cualquier imagen en la Galería. La función Magnetic Lasso se habilita convenientemente de forma predeterminada, pero se puede desactivar si se desea. Si bien esta versión de la aplicación Samsung Photo Editor se accedió inicialmente a través de APKMirror, se espera que Samsung pronto inicie su implementación a través de Galaxy Store, marcando otro paso adelante en el ámbito de la edición de fotos móviles.