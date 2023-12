Microsoft anuncia más cambios en el liderazgo de Xbox mientras Bobby Kotick de Activision se va. Microsoft anuncia más cambios en el liderazgo de Xbox mientras Bobby Kotick de Activision se va.

Hoy temprano, el CEO de Activision, Bobby Kotick, anunció formalmente que el viernes 29 de diciembre de 2023 será su último día en Microsoft Gaming. Bajo el mando de Bobby, Activision Blizzard en sus muchas encarnaciones ha sido un pilar perdurable de los videojuegos. Ya sea Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush Saga o cualquier otro título, sus equipos han creado franquicias queridas y entretenido a cientos de millones de jugadores durante décadas. Me gustaría agradecer a Bobby por sus valiosas contribuciones a esta industria, su asociación en el cierre de la adquisición de Activision Blizzard y su colaboración posterior al cierre, y le deseo a él y a su familia lo mejor en su próximo capítulo.

Con la inminente partida de Bobby, estamos dando el siguiente paso para alinear Activision Blizzard con Microsoft Gaming, realizando los siguientes cambios organizativos:

Thomas Tippl (Vicepresidente, Activision Blizzard), Rob Kostich (Presidente, Activision Publishing), Mike Ybarra (Presidente, Blizzard Entertainment) y Tjodolf Sommestad (Presidente, King) reportarán a Matt Booty (Presidente, Contenido y Estudios de Juegos). Los equipos de liderazgo de Activision Publishing, Blizzard y King permanecerán en su lugar, sin cambios en la estructura de cómo se ejecutan los estudios y las unidades de negocio.

Brian Bulatao (Director Administrativo) reportará a Dave McCarthy (Director de Operaciones, Microsoft Gaming).

Julie Hodges (Directora de Personas) reportará a Cynthia Per-Lee (Vicepresidenta Corporativa, Recursos Humanos de Juegos).

Grant Dixton (Director Legal) reportará a Linda Norman (Vicepresidenta Corporativa, CELA de Juegos).

Armin Zerza (Director Financiero) continuará reportando a Tim Stuart (Vicepresidente Corporativo, Finanzas), como anunciamos previamente al equipo de Finanzas en octubre.

Thomas, Brian, Julie, Grant y Armin continuarán ayudándonos con la transición hasta marzo de 2024.

Lulu Meservey (Vicepresidenta Ejecutiva, Asuntos Corporativos y Directora de Comunicaciones) dejará ABK a fines de enero. Ha acordado apoyar a Kari Perez (Gerente General, Comunicaciones) en un plan de transición de liderazgo para el equipo de Comunicaciones de ABK, que reportará a Kari. Además, Humam Sakhnini (Vicepresidente, Blizzard y King) se irá a fines de diciembre. Agradecemos a Humam y Lulu por su liderazgo durante el último año.

Para la mayoría de ustedes, su trabajo diario seguirá siendo el mismo; sigue siendo un negocio habitual en el que ofrecemos experiencias innovadoras a más jugadores en todo el mundo. A nivel de liderazgo, estos cambios proporcionarán la claridad y responsabilidad necesarias para lograr nuestros ambiciosos objetivos y fomentar una cultura acogedora, empoderadora y comprometida con Gaming for Everyone. Tenemos una emocionante lista de juegos para 2024 en Activision, Bethesda, Blizzard, King y Xbox Game Studios, y sé que todos esperamos compartir más detalles con nuestras comunidades de jugadores cuando sea el momento adecuado.

Phil