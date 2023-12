Corazones pesados para los artistas que pintan el dolor del conflicto.

el artista Galal Yousif logró huir de Sudán cuando estalló el conflicto a principios de este año con solo algunas pertenencias metidas en una pequeña mochila. El tumulto y la mochila, en la que había metido su pasaporte, dos pares de jeans, cinco camisas y una llave de coche, se refleja en su pintura Hombre con un corazón pesado.

Primero creó la obra como un mural en Addis Abeba, la capital de Etiopía, a la que llegó después de un desgarrador viaje en junio.

Ahora, habiendo encontrado refugio temporal en Kenia, lo ha recreado en lienzo: una impactante imagen de un hombre con una mano sobre su corazón, rodeado por grandes puntos circulares rojos que se asemejan a heridas de bala.

Una luna brilla detrás de su cabeza y en el suelo está la mochila, simbolizando todo lo que la gente de Sudán ha perdido en el conflicto de ocho meses. Inicialmente había empacado su llave de coche pensando que volvería a casa pronto.

“Pinto mi dolor”, me dice en su casa-estudio en la capital de Kenia, Nairobi.

Como artista, dice que su misión es convertir su experiencia personal en una narrativa visual colectiva, ofreciendo un vistazo poderoso a la “gente perdida” en Sudán y al pesado trabajo de una “guerra inútil”.

El conflicto comenzó en abril cuando dos generales en la junta gobernante se enfrentaron, enfrentando al ejército contra el formidable grupo paramilitar conocido como las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF por sus siglas en inglés). Las luchas desde entonces han obligado a alrededor de siete millones de personas a abandonar sus hogares, según dice la ONU.

Yousif escuchó los primeros indicios de guerra mientras trabajaba tarde hacia finales de Ramadán en su estudio cerca del palacio presidencial de la capital de Sudán.

En las primeras horas del 15 de abril, notó tropas amontonándose cerca. Presintiendo que algo estaba a punto de suceder, decidió conducir de regreso a su hogar familiar en el norte de Jartum, llegando allí justo antes del amanecer, tras lo cual comenzaron los enfrentamientos.

Galal Yousif ha estado en contacto diario con su familia en Rufa’ah hasta que se cortaron las comunicaciones la semana pasada.

Según él, siguieron “días caóticos”, ya que no había agua, electricidad y poca comida, y se esforzó por cuidar a su tía y tío mayores y otros parientes.

Todas las noches escuchaba el sonido de los aviones y el fuego de armas y podía ver grandes columnas de humo descendiendo sobre la ciudad, lo que lo llevó a tomar la decisión de irse.

Esperaba que fuera un movimiento temporal, logrando obtener boletos de autobús para toda la familia para dirigirse a su casa ancestral en la ciudad de Rufa’ah, a unos 150 km (93 millas) al sureste de Jartum.

Conforme la situación empeoraba y con sus familiares demasiado frágiles para viajar más, Yousif se dio cuenta de que como artista bien establecido podría hacer más para apoyarlos si se dirigía a Nairobi. Así que partió con su mochila en transporte público a Metemma, una ciudad en la frontera con Etiopía, a la que se dirigían miles de personas.

Un mes después logró tomar un vuelo de Adís Abeba a Nairobi, donde ha encontrado una comunidad de otros artistas sudaneses que también habían huido de la próspera escena artística en Jartum.

Según el curador de arte de Jartum, Rahiem Shadad, alrededor de 35 de estos artistas se encuentran ahora en la capital de Kenia, incluyendo a otros grandes nombres como Bakri Moaz, Yasir Algari y Hani Khalil Jawdat. Otros se han establecido en El Cairo.

El Sr. Shadad, dueño de la Galería Downtown de Jartum, que representa a muchos artistas contemporáneos destacados, le cuenta a la BBC que su espacio de arte ahora yace en ruinas.

Dice que también se han perdido una gran cantidad de obras de arte, incluidas al menos 165 pinturas enmarcadas y 300 piezas más pertenecientes a 60 artistas.

En los últimos meses, el curador, quien también está en Nairobi, ha liderado numerosas exposiciones de arte sudanés en la ciudad.

Recientemente fundó “The Rest”, un espacio para que los exiliados puedan vivir y trabajar, con el apoyo del Centro de Artes GoDown de Nairobi.

A pesar de esta cálida bienvenida por parte de la comunidad artística de Kenia, la vida es difícil para los artistas sudaneses debido a problemas relacionados con el asilo, la falta de documentos y la falta de ingresos sustanciales.

“Algunos de estos artistas vinieron con solo $100 [£80] en sus bolsillos”, dice el Sr. Shadad.

Muchos de ellos también están profundamente traumatizados por su experiencia y por haber perdido todo su catálogo.

“Emocional y espiritualmente, no estoy bien”, me dice el artista Tibian Bahari por no poder regresar a Jartum, donde todavía viven su padre y su hermana.

Ella pretende mantener vivo al Sudán, una “tierra sagrada y mágica”, a través de su obra, que actualmente se centra en representar la topografía del país.

Esta determinación recae en su vestimenta.

“Siempre me pongo mi jalabiya cada mañana”, dice, refiriéndose al vestido suelto hasta el tobillo, con mangas largas y anchas, que se usa tanto por hombres como por mujeres en Sudán.

Siente un profundo “sentido de responsabilidad” de compartir “con sinceridad” su viaje y trazar el arte del desplazamiento y especialmente mantener un espacio para las mujeres artistas de Sudán.

Muchos artistas fueron parte del movimiento de protesta civil que llevó al derrocamiento del líder de mucho tiempo de Sudán, Omar al-Bashir, en 2019. Después, el ejército inicialmente entró en un acuerdo de reparto de poder con grupos civiles, antes de tomar el control y la decencia militares siguió con la guerra.

Estos artistas sienten que sus sueños fueron aplastados por el conflicto, y que el mundo los ha olvidado a raíz del conflicto en Gaza.

La semana pasada, los enfrentamientos aumentaron. La familia de Yousif ha sido atacada por las RSF en Rufa’ah.

Antes de que se cortaran las líneas telefónicas, escuchó que su familia, incluyendo a su tía, su tío y algunos de sus hermanos, habían sido expulsados de su hogar por las RSF. Lograron refugiarse en la casa de su abuela en el centro de la ciudad.

“Por segunda vez, mi familia perdió nuestra casa, primero en Jartum y ahora en Rufa’ah”, dice, describiendo una ciudad sitiada.

“Nadie puede salir”, dice, agregando que son virtualmente prisioneros incapaces de moverse o huir.

Como su pintura, Yousif siente que su corazón sigue sangrando.

El Hombre con un Corazón Pesado se exhibió en una muestra en la Alliance Française de Nairobi en septiembre

