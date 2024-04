Mi declaración está siendo tergiversada: Misa Bharti aclara su comentario sobre el PM Modi | Noticias de la India

PATNA: La hija del ex Jefe de Gobierno de Bihar y líder de Rashtriya Janata Dal (RJD), Lalu Prasad Yadav, Misa Bharti, aclaró su comentario sobre el Primer Ministro Narendra Modi el viernes y dijo que su declaración se basó en el veredicto de la Corte Suprema sobre los bonos electorales.

Alegando que su declaración fue tergiversada, la líder de RJD dijo a los medios: “Hice un comentario sobre el veredicto de la Corte Suprema sobre los bonos electorales. Dije que si nuestro gobierno llega al poder, realizaremos una investigación y castigaremos a los acusados. Mi declaración está siendo tergiversada.”

Misa Bharti también dijo que el gobierno en el poder no tiene temas que discutir para las elecciones a la Lok Sabha.

“Los medios están marcando la agenda del BJP. Los medios no deberían marcar la agenda del país, que los políticos marquen la agenda, ya sea que estén en el poder o en la oposición. El BJP no tiene temas, no están hablando sobre desempleo, inflación o agricultores. Cuando hablamos de estos temas, el Primer Ministro dice que estamos haciendo política de apaciguamiento”, dijo.

Misa Bharti recientemente ha generado controversia después de decir que si la alianza INDIA liderada por la oposición llega al poder, todos los líderes del BJP, incluido el Primer Ministro Narendra Modi, serían encarcelados.

Criticaando al gobierno central liderado por el BJP, Bharti dijo: “Estamos hablando sobre la implementación del MSP y él (PM Modi) ve apaciguamiento en eso. Siempre acusa a nuestra familia de corrupción cada vez que llega aquí (Bihar). Si la gente de este país le da una oportunidad a la alianza INDIA (para formar gobierno), entonces desde el PM Modi hasta los líderes del BJP, estarán tras las rejas.”

La declaración de la líder de RJD, hecha el domingo, se convirtió en un punto de tensión política entre el BJP y el RJD, ya que los líderes del BJP dijeron que con su declaración, Misa Bharti está convirtiendo la “pratigya” de su padre en algo ridículo.

“Con esta declaración, está convirtiendo la ‘pratigya’ de su padre en algo ridículo”, dijo el MP de BJP Sudhanshu Trivedi.

El MP de BJP Ravi Shankar Prasad criticó el jueves a la hija de Lalu Prasad por su comentario sobre el PM Modi y le pidió que dejara de “soñar despierta”.

“Si amenazas al Primer Ministro, se tomarán medidas. Deja de soñar, los resultados se sabrán el 4 de junio, y superarán los 400”, dijo el líder de BJP.

Ravi Shankar Prasad también le advirtió que no hiciera tales declaraciones.

“¿Qué le ha pasado a Misa Bharti? El padre de la mujer (Lalu Yadav) ha sido condenado en el escándalo del forraje. Le advierto que no haga tales declaraciones. Tu familia está inmersa en la corrupción”, dijo.

Misa Bharti está postulando en las elecciones de Lok Sabha 2024 desde la circunscripción de Pataliputra contra el candidato del BJP Ram Kripal Yadav, que la derrotó en las últimas elecciones.

Bihar presenciará la votación para 40 escaños de Lok Sabha en las siete fases. En la Fase 1, se llevará a cabo la votación en cuatro escaños. El estado presenciará la votación en 5 escaños en cada una de las Fases 2 a 5. En las Fases 6 y 7, las elecciones se llevarán a cabo para 8 escaños en cada una.

En las elecciones de Lok Sabha 2019, la NDA, formada por el BJP, JDU (Janata Dal-United) y LJP (Lok Janshakti Party), logró la victoria al ganar 39 de 40 escaños. Mientras que el Mahagathbandhan, liderado por RJD (Rashtriya Janata Dal), INC (Indian National Congress) y RLSP (Rashtriya Lok Samta Party), solo logró asegurar un asiento.

El BJP ganó 17 escaños con un porcentaje de votos del 24,1 por ciento, mientras que JD(U) aseguró la victoria en 16 escaños con un porcentaje de votos del 22,3 por ciento. LJP había ganado 6 escaños con un porcentaje de votos del 8 por ciento, mientras que INC solo había ganado un escaño con un porcentaje de votos del 7,9 por ciento.

En las elecciones de Lok Sabha 2014 en Bihar, el Bharatiya Janata Party (BJP) ganó 22 escaños. Lok Jan Shakti Party (LJP) ganó 6 escaños. Rashtriya Janata Dal (RJD) ganó 4 escaños. Mientras que el Indian National Congress (INC) solo logró obtener 2 escaños.

Fuente