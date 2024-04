Meta insinúa su próximo gran lanzamiento de hardware: sus primeras gafas de realidad aumentada, ¡y estamos emocionados!

La división Reality Labs de Meta, responsable de sus esfuerzos en hardware y software de RV, cumple 10 años, y para celebrarlo, la compañía ha publicado un blog detallando su historia de una década. Sin embargo, mientras un viaje por el camino de la memoria es divertido, la parte más interesante llegó al final, cuando Meta insinuó su próximo gran lanzamiento de hardware: su primer par de gafas AR.

Según el blog, estos lentes fusionarían las rutas de productos distintas que Reality Labs de Meta ha desarrollado, específicamente combinando su hardware AR y VR (como el Meta Quest 3) con el formato y las capacidades de IA de sus Ray-Ban Meta Smart Glasses para, según Meta, “ofrecer lo mejor de ambos mundos”.

Importante para todos los fans del Quest, Meta añade que sus gafas AR no reemplazarían sus auriculares de realidad mixta. En cambio, las ve como los smartphones de los ordenadores portátiles/PC de los auriculares, sugiriendo que las gafas ofrecerán un rendimiento sólido en un formato elegante, pero con menos potencia que la que obtendrías de un auricular.

Antes de emocionarnos demasiado, Meta no ha dicho cuándo se lanzarán estos lentes AR, y desafortunadamente podrían estar todavía a algunos años de distancia.

Un informe de The Verge en marzo de 2023 compartió una aparente hoja de ruta de Reality Labs de Meta que sugería que la compañía quería lanzar un par de gafas inteligentes con pantalla en 2025, seguido por un par de gafas AR “auténticas” en 2027.

Sin embargo, aunque quizás tengamos que esperar un tiempo para ponernos estos lentes, podríamos echarles un vistazo el próximo año más o menos,

Un informe posterior que se filtró en febrero de este año, esta vez a través de Business Insider, citó fuentes anónimas que dijeron que un par de gafas AR verdaderas se demostrarían en la conferencia Meta Connect de este año. Apodadas ‘Orion’ por aquellos que dicen estar informados, los lentes combinarían los esfuerzos de XR de Meta (una recopilación de VR, AR y MR) y de IA, que es exactamente lo que Meta describió en su reciente blog.

Estamos listos para el próximo gran lanzamiento de hardware de Meta (Crédito de la imagen: Meta)

Sin embargo, aunque debemos tomar los rumores con precaución, dado que este último teaser se origina en Meta mismo, es seguro asumir que las gafas AR de Meta son una cuestión de cuándo, no de si. Y estamos muy emocionados.

Actualmente, Meta tiene dos líneas de hardware principales: sus auriculares de RV y sus lentes inteligentes. Y aunque se rumorea que está trabajando en nuevas incorporaciones para ambos, como un Meta Quest 3 Lite económico, un Meta Quest Pro 2 de alta gama y los lentes de tercera generación Ray-Ban con pantalla mencionados anteriormente, estas gafas AR serían su primera gran línea de hardware nueva desde que lanzaron los Ray-Ban Stories en 2021.

Y la descripción que Meta ha pintado de sus gafas AR es sublime.

En primer lugar, mientras que los actuales lentes inteligentes Ray-Ban de Meta todavía no son los más inteligentes, muchas actualizaciones importantes de IA están actualmente en beta, y pronto se lanzarán adecuadamente.

La función Look and Ask combina la inteligencia de ChatGPT, o en este caso su Meta AI interna, con las capacidades de análisis de imágenes de una aplicación como Google Lens. Esto aparentemente te permite identificar animales, descubrir datos sobre lugares emblemáticos y ayudarte a planear una comida en función de los ingredientes que tengas, todo suena muy futurista y realmente útil, a diferencia de algunas aplicaciones de IA.

Luego tomamos esas capacidades de IA y las combinamos con la plataforma Quest de primera clase de Meta, que es hogar del mejor software y desarrolladores que trabajan en el espacio XR.

Si bien es probable que muchas aplicaciones no puedan migrar al nuevo sistema debido a restricciones de hardware, ya que las gafas podrían no ofrecer controles, probablemente sean solo AR y podrían ser demasiado pequeñas para ofrecer un chipset tan potente o tanta RAM como su hardware Quest, esperamos que muchas se trasladen. Y los socios existentes de Meta podrían desarrollar software AR completamente nuevo para aprovechar el nuevo sistema.

Basándonos en los muchos juegos y aplicaciones de Quest 3 que hemos probado, incluso si solo algunos de los mejores llegan a los lentes, ayudarían a que el nuevo producto de Meta se sienta instantáneamente útil, un factor imprescindible para cualquier nuevo dispositivo.

Por último, esperamos que los lentes de Meta adopten la mejor característica de los lentes inteligentes Ray-Ban Meta: su diseño. Estos lentes son hermosos, cómodos y su estuche de carga es la combinación perfecta de moda y funcionalidad.

No podríamos pedir lentes inteligentes de mejor aspecto que estos (Crédito de la imagen: Meta)

Déjenos todo lo que ya tenemos en diseño y agregue lentes intercambiables para no estar limitados a usar solo gafas de sol todo el año, lo que en el Reino Unido, donde estoy basado, solo es útil durante aproximadamente dos semanas al año, y las gafas AR podrían ser perfectas.

Solo tendremos que esperar y ver qué muestra Meta, ya sea en Meta Connect de este año o en el futuro, y tan pronto como estén listos para salir al mercado, ciertamente estaremos listos para probarlos.

