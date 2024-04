Los 6 Mejores Software de Nómina para Granjas en 2024

Con el software de nómina adecuado, los dueños de granjas pueden centrarse en mejorar su productividad en lugar de preocuparse por calcular los salarios, impuestos y beneficios de los empleados. Sin embargo, el software de nómina solo beneficiará a su granja o negocio agrícola si encuentra el producto adecuado al precio correcto. A continuación, revisamos los mejores software de nómina para granjas en 2024.

Top software de nómina para granjas: Tabla de comparación

Vendor

Precio mensual inicial

Prueba gratuita

Seguimiento de tiempo

Presentación automática de impuestos

Integración de software contable

OnPay

$40 + $6 por empleado

30 días

Sí

Sí

Sí

SurePayroll by Paychex

$19.99 + $4 por empleado

30 días

Sí

Sí (solo plan de servicio completo)

Sí

QuickBooks Payroll

$45 + $6 por empleado

30 días

Con algunos planes

Sí

Con QuickBooks solamente

Gusto

$40 + $6 por empleado

No

Sí

Sí

Sí

Patriot Payroll

$17 + $4 por empleado

30 días

Tarifa adicional

Sí (solo plan de servicio completo)

Con QuickBooks solamente

Paychex

Personalizado

No

Tarifa adicional

Sí

Tarifa adicional

Principales software de nómina para granjas

OnPay: El mejor software de nómina para agricultura en general

Nuestra calificación: 4.7 de 5

OnPay es fácilmente uno de los mejores y más amigables proveedores de software de nómina para pequeñas empresas. Su software de nómina integral para granjas puede manejar las necesidades básicas de nómina de los negocios agrícolas en los 50 estados de EE. UU. La interfaz simple del software facilita a los nuevos usuarios configurar sus cuentas, agregar empleados y procesar la nómina con unos pocos clics.

El software tiene funciones que pueden preparar automáticamente el Formulario 943. Con OnPay, solo se le cobra por empleados activos para evitar cargos adicionales en épocas fuera de la temporada de la granja. Su negocio agrícola también puede aprovechar OnPay para procesar los salarios mínimos para los trabajadores y aprobar débitos de tarjetas de débito. OnPay también se conecta a soluciones contables clave como QuickBooks y Xero.

Para obtener más información, consulte nuestra revisión completa de OnPay.

SurePayroll by Paychex: El más asequible

Nuestra calificación: 4.7 de 5

SurePayroll by Paychex ofrece servicios de nómina y presentación de impuestos específicamente diseñados para pequeñas empresas con presupuestos limitados. Como resultado, es adecuado para aquellas pequeñas o crecientes empresas agrícolas con necesidades de nómina agrícola. SurePayroll by Paychex no cobra tarifas de configuración ni tarifas adicionales por carreras ilimitadas de nómina, lo que le permite administrar su nómina de manera eficiente y a un costo mensual inferior al promedio.

Con SurePayroll by Paychex, los dueños de granjas no necesitan luchar con la declaración de impuestos federales para empleados agrícolas. El software también ofrece opciones de pago flexibles e informes de nómina tanto en dispositivos de escritorio como móviles.

Obtenga más información sobre si SurePayroll by Paychex funcionará para su negocio agrícola leyendo nuestra revisión completa de SurePayroll by Paychex.

QuickBooks Payroll: El mejor para granjas pequeñas

Nuestra calificación: 4.1 de 5

Intuit QuickBooks Payroll es un servicio de nómina en la nube diseñado para servir a todo tipo de negocio. La solución de nómina tiene suficientes funciones para ayudar a los dueños de granjas a automatizar sus necesidades de nómina. Por ejemplo, QuickBooks Payroll incluye funciones estándar como cálculos y presentación automáticos de impuestos, administración de beneficios, informes y carreras ilimitadas de nómina.

Puede utilizar QuickBooks Payroll como un software de nómina independiente o integrarlo con QuickBooks Online, uno de los mejores y más populares programas de contabilidad para negocios agrícolas en los Estados Unidos.

Para obtener más información sobre cómo funciona QuickBooks Payroll, lea nuestra revisión completa de QuickBooks Online Payroll.

Gusto: Mejor soporte de recursos humanos

Nuestra calificación: 4.6 de 5

La solución de nómina de Gusto ofrece excelentes funciones de nómina que pueden simplificar el desafiante procesamiento de nómina para los dueños de negocios agrícolas. El software puede presentar automáticamente sus impuestos de nómina en los 50 estados de EE. UU., puede administrar la administración de beneficios e integrarse con software de seguimiento de tiempo. También proporciona carreras ilimitadas de nómina y depósito directo al día siguiente.

La presentación de impuestos de Gusto cubre todos los impuestos federales, estatales y locales de nómina. Esto se hace con tecnologías de e-file, e-sign y e-fax, que aseguran que todo sea sin papel y rastreable. También prepara automáticamente formularios fiscales, incluido el Formulario 943.

Obtenga más información sobre el software de nómina de Gusto leyendo nuestra revisión de Gusto.

Patriot: La configuración más fácil

Nuestra calificación: 4.3 de 5

Patriot Payroll fue diseñado pensando en la simplicidad y la facilidad de uso. Los dueños de granjas pueden aprovechar las excelentes funciones y los precios más bajos de Patriot para administrar las necesidades de nómina.

Como dueño de un negocio agrícola, diferentes tipos de trabajos en su granja pueden requerir diferentes tasas horarias según el nivel de dificultad. Patriot se encarga de esto en su nómina al permitirle agregar hasta cinco tarifas horarias diferentes para cada empleado por hora.

Además de ejecutar carreras de nómina ilimitadas, Patriot prepara su papeleo fiscal de fin de año sin cargo adicional. Patriot también es conocido por su flexibilidad, ya que puede finalizar su contrato con la plataforma en cualquier momento y elegir si desea utilizar la función de presentación electrónica 1099.

Descubra más sobre Patriot leyendo nuestra revisión completa de Patriot Payroll.

Paychex: El mejor para cumplimiento de nómina

Nuestra calificación: 4 de 5

Paychex es una opción popular de nómina con varios planes para muchos tipos de negocios. Los dueños de granjas pueden aprovechar la nómina automatizada de Paychex para calcular, presentar y pagar los impuestos de nómina con precisión y facilidad.

Los dueños de negocios agrícolas tienen la opción de utilizar Paychex en su dispositivo móvil o de escritorio. También pueden disfrutar de la flexibilidad con las múltiples opciones de pago de Paychex, como depósito directo, ACH del mismo día y pagos en tiempo real.

Obtenga más información sobre Paychex Flex leyendo nuestra revisión de Paychex.

Metodología

Para elegir el mejor software de nómina para granjas, priorizamos factores que consideramos cruciales para ejecutar la nómina en la industria agrícola. Algunas de las características que elegimos fueron la capacidad de permitir el uso tanto en dispositivos móviles como de escritorio, la preparación automática de formularios fiscales peculiares al sector agrícola, la capacidad de personalizar los pagos para adaptarse a temporadas activas e inactivas, pagos basados en contratistas y la reputación de la plataforma.

Estas consideraciones nos ayudaron a reducir nuestra lista a las seis soluciones de nómina anteriores y proporcionaron suficiente información para realizar una revisión exhaustiva de cada una, resaltando algunas de sus características clave, ventajas y desventajas.

¿Cómo elijo el mejor software de nómina para granjas para mi negocio?

Además de los puntos que destacamos bajo cada software revisado anteriormente, aquí hay algunos consejos para ayudarlo a elegir el mejor software de nómina para su granja.

Evalúe las necesidades de su negocio

Antes de elegir una solución de software de nómina, es importante evaluar sus necesidades comerciales específicas. Considere factores como el tamaño de la granja, la cantidad de empleados que tiene y su proceso actual de gestión de nómina.

Revise las características del software

Después de evaluar sus necesidades comerciales, lo siguiente es examinar de cerca las características y capacidades de cada software en relación con sus necesidades comerciales. Si es posible, haga una lista de verificación de procesamiento de nómina y compare cada característica con cómo aborda la lista de verificación. Asegúrese de que el software que elija incluya características clave de gestión de nómina como seguimiento de tiempo, presentación de impuestos y gestión de beneficios. También puede considerar características adicionales como aplicaciones móviles e integraciones con otros software.

Considere la facilidad de uso

Un software de nómina puede tener las mejores características, pero la entrega para los usuarios finales puede arruinar esas características de formas como configuración compleja, un panel de control abarrotado y problemas de latencia durante el uso. Para familiarizarse con la plataforma, puede considerar hacer una demostración o una prueba gratuita antes de invertir su dinero.

Analice el precio

Aunque no es ideal priorizar el precio sobre características o servicios de calidad, el presupuesto es una gran parte de qué servicio elige. Puede considerar optar por un software de nómina con planes de precios flexibles o consultar con el proveedor para saber si puede personalizar el producto para sus necesidades específicas, y recuerde examinar de cerca el precio por usuario si tiene varios empleados.

Revise el soporte al cliente

El soporte al cliente es esencial, especialmente para los dueños de granjas que pueden encontrarse siempre ocupados trabajando en la granja durante los días de semana y fines de semana. Con esto en mente, elegir una solución de software que ofrezca un soporte al cliente confiable más allá de los días de semana es vital. Por lo tanto, busque un software de nómina para granjas que proporcione soporte telefónico, por correo electrónico o chat, soporte de fin de semana y recursos como guías de usuario y preguntas frecuentes.