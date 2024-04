El plan de la Casa Blanca para limitar los discursos de graduación de Biden mientras los campus estallan en protestas.

Entre crecientes protestas en campus universitarios por manifestantes pro-palestinos, la Casa Blanca está planeando que el Presidente Joe Biden y la Vicepresidenta Kamala Harris tengan una presencia mínima para un rito de primavera tradicional: pronunciar discursos de graduación.

En mayo, Biden está programado para hablar en el Morehouse College y en la Academia Militar de West Point, mientras que Harris solo está prevista para dar un discurso de graduación en la Academia de la Fuerza Aérea. Se espera que la primera dama Jill Biden, que enseña en un colegio comunitario, pronuncie un discurso de graduación, aunque no se ha nombrado ninguna escuela.

Dos funcionarios de la Casa Blanca señalaron que el número de discursos para Biden y Harris es similar a los dos años anteriores. En comparación, cuando el entonces Presidente Barack Obama buscaba la reelección en 2012, pronunció discursos en la Academia de la Fuerza Aérea, el Barnard College y la Escuela Secundaria Joplin. Ese mismo año, el entonces Vicepresidente Biden habló en West Point y en escuelas secundarias en los estados de Virginia y Florida.

Otro funcionario de la Casa Blanca se negó a adelantar cómo Biden abordaría las protestas en los campus. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a los periodistas esta semana que Biden siempre considera estos discursos “como un momento especial para entregar un mensaje, un mensaje alentador, un mensaje que esperanzadoramente levante el ánimo de los graduados y sus familias”.

“Él hará todo lo posible por estar a la altura de ese momento en lo que respecta a lo que está sucediendo, al dolor que están sintiendo las comunidades,” mencionó.

Los funcionarios de la campaña de Biden señalan que a pesar del enfoque mediático en las protestas en los campus, encuestas públicas y su propia investigación muestran que los jóvenes votantes están más preocupados por otros temas. Una nueva encuesta de la Universidad de Harvard encontró que la inflación y la atención médica encabezaron la lista de los problemas más importantes para los votantes de entre 18 y 29 años. La violencia armada, proteger la democracia, el cambio climático y los derechos reproductivos de las mujeres también fueron más relevantes que la guerra en Gaza.

Pero John Della Volpe, director de encuestas en el Instituto de Política de la Escuela Kennedy de Harvard, dijo que las encuestas y otras investigaciones que ha realizado subrayan los desafíos que enfrenta Biden en este entorno, así como la oportunidad potencial para él de fortalecer su apoyo abordando las preocupaciones sobre Gaza directamente en un entorno como una ceremonia de graduación, donde están reunidos estudiantes pero también sus padres, profesores y administradores.

“Es una oportunidad importante para intentar cerrar estas brechas, quizás como solo Biden puede hacerlo. Porque hay discrepancias en este tema,” dijo.

Aunque la situación en Gaza puede no ser un tema prioritario identificado por los jóvenes votantes, Della Volpe la comparó con un tema como el cambio climático donde si un candidato no comparte su opinión, los votantes no se involucrarán con él en otros temas.

“Una de las primeras cosas que me dice un joven es que no se siente comprendido,” mencionó Della Volpe. “Debe reconocerse que estamos trabajando seriamente hacia un alto el fuego permanente. Debe reconocerse que estamos avanzando hacia una solución de dos estados. Debe reconocerse que hacemos todo lo humanamente posible para liberar a los rehenes y dar dignidad a las personas.”

Durante meses, la campaña de Biden ha estado “obsesionada” con encontrar formas nuevas e innovadoras de motivar a los jóvenes votantes, según un alto funcionario. La campaña señala que lanzó un programa para jóvenes votantes antes que las campañas presidenciales anteriores y ya ha comenzado a desplegar personal para empezar a organizar una presencia en colegios de estados específicos.

Eve Levenson, coordinadora nacional de participación juvenil de la campaña de Biden, dijo que el alcance físico en los campus es solo una parte de la estrategia para llegar a los jóvenes votantes. La campaña está poniendo un fuerte énfasis en dirigirse a los estudiantes universitarios en línea a través de su programa digital y publicidad pagada en aplicaciones de redes sociales importantes. Además, señaló que hay un énfasis importante en llegar a jóvenes votantes que no están inscritos en la universidad, tanto a través de un programa de organización como teniendo presencia en reuniones públicas importantes, como festivales de música y eventos deportivos.

La próxima semana, la campaña lanzará un gran esfuerzo dirigido a los jóvenes votantes sobre los derechos al aborto coincidiendo con el fin del año escolar, dijo Levenson.

“Sabemos por las conversaciones que tenemos que los jóvenes votantes están planeando votar, y los votantes planean votar por nosotros,” dijo. “Creo que siempre habrá cosas en las que no todos estén de acuerdo con nosotros. Y es nuestro trabajo dejar claro cuál es el contraste, cuáles son las apuestas de esta elección. Y recordarles eso a las personas.”

El otoño pasado, Harris llevó a cabo lo que la Casa Blanca llama un “tour Lucha por Nuestras Libertades” por colegios, donde visitó nueve campus diferentes y habló con un total de 15,000 estudiantes. Biden ha celebrado algunos eventos recientes en colegios más pequeños, con audiencias reducidas y cuidadosamente revisadas. Las manifestaciones estilo campaña a gran escala en o cerca de campus han sido una norma de las campañas electorales generales, especialmente para los candidatos demócratas, pero la campaña de Biden se ha centrado en reuniones más íntimas que pueden ser filmadas y distribuidas por su equipo digital.

El Representante Ro Khanna, D-Calif., visitó múltiples campus universitarios de Wisconsin esta semana como miembro del consejo asesor nacional de la campaña de Biden. Dijo que encontró, como mostró la encuesta de Harvard, que la inflación y la atención médica eran las principales preocupaciones entre los estudiantes, pero que la situación en Gaza a menudo era tema de un debate respetuoso.

“Gaza es un tema desafiante. Y no podemos simplemente ignorarlo,” dijo en una entrevista. “Sería incorrecto pensar que no está impactando a organizadores y activistas que se dedican a obtener apoyo para el presidente.”

También mencionó que Biden no debería dudar en abordar el tema directamente con los jóvenes votantes.

“No es el único tema en absoluto. Ni siquiera es el tema número uno. Pero está en la conversación,” dijo. “Ese tipo de compromiso muestra a los estudiantes que importan, que sus voces están siendo escuchadas.”